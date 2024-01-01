Программное обеспечение для настольных издательских систем - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для настольных издательских систем позволяет пользователям профессионально создавать и публиковать дизайны страниц и различные печатные материалы. Эти инструменты помогают разрабатывать макеты текстовых и графических файлов для печатных или цифровых форматов, уделяя особое внимание таким материалам, как журналы, блоги, электронные книги, газеты и другие онлайн-публикации. Эти решения часто включают в себя библиотеку готовых шаблонов и удобные функции, не требующие предварительных навыков редактирования, что делает их подходящими как для опытных, так и для начинающих дизайнеров. Программное обеспечение также может предлагать конструкторы страниц с возможностью перетаскивания, а также функции редактирования и дизайна, позволяющие пользователям создавать собственные и уникальные макеты для конкретных нужд. После разработки эти макеты можно легко экспортировать в различные форматы.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
Самый простой онлайн-редактор изображений ᐉ VistaCrate (ранее Crello) ➤ Создавайте свои собственные дизайны ✓ Публикуйте ✓ Обложки ✓ Анимации ☝ Используйте лучшее программное обеспечение для онлайн-дизайна ⏩ Это легко и бесплатно! Бесплатный инструмент графического дизайна, который поможет вам созд...
PosterMyWall
postermywall.com
Красивые дизайны. Беспроблемное продвижение. Расскажите о себе с помощью потрясающей графики, видеороликов, плакатов и листовок для социальных сетей.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Альтернатива Adobe® Acrobat® №1: PDFelement — это универсальное решение для работы с PDF. Создавайте, редактируйте, конвертируйте и подписывайте PDF-файлы более удобным способом.
Desygner
desygner.com
Инструмент графического дизайна для недизайнеров. Создание контента для всех. Присоединяйтесь к более чем 20 миллионам человек и 60 тысячам компаний, использующим Desygner. Создавайте контент, например публикации в социальных сетях, рекламу, презентации, визитные карточки, листовки и многое другое.
Renderforest
renderforest.com
Все ваши инструменты дизайна в одном месте. Начните развивать свой бизнес, создавая потрясающие видеоролики, анимацию, брендинг, макеты, презентации, графику и профессиональные веб-сайты!
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Designrr
designrr.io
Загрузите любую веб-страницу, MS Word, видео, подкаст или YouTube, и она создаст потрясающую электронную книгу и преобразует ее в формат pdf, epub, Kindle или Flipbook. Быстрый и простой в использовании. Включено полное обучение, круглосуточная поддержка и группа в Facebook.
Venngage
venngage.com
Присоединяйтесь к более чем 5 миллионам профессионалов, которые считают Venngage лучшим производителем инфографики. Выбирайте из более чем 10 000 профессиональных шаблонов, созданных для бизнеса.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) дает возможность каждому в организации создавать фирменный контент с помощью заблокированных шаблонов бренда. Попрощайтесь со своим творческим отставанием.
Template.net
template.net
Красиво оформленные, легко редактируемые шаблоны, позволяющие выполнять работу быстрее и эффективнее. Просто просматривайте, ищите, сохраняйте и загружайте наши простые в использовании шаблоны.
Curvenote
curvenote.com
Написание платформы для науки. Красивый инструмент для письма, предназначенный для технического письма, подключенный к Jupyter.
Xara Cloud
xara.com
Меньше дизайнерской работы, больше бизнес-результатов. Создавайте контент, который обращается к вашей аудитории. Полный набор инструментов, который отражает ваши идеи с визуальными результатами. Навыки дизайна не требуются.
Publitas
publitas.com
Мы помогаем брендам публиковать каталоги в Интернете, чтобы обеспечить приятные впечатления от покупок.
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
Picmaker
picmaker.com
Улучшите свою игру в социальных сетях с помощью инструмента управления Picmaker на базе искусственного интеллекта. Оптимизируйте создание, планирование и аналитику контента с помощью передовых алгоритмов и автоматизации. Попробуй сейчас!
Smore
smore.com
Smore — это инструмент для совместной рассылки новостей, в котором основное внимание уделяется простоте использования, красивым и значимым результатам, интеграции и простой автоматизации.
Curated
curated.co
Рассылайте потрясающие информационные бюллетени по электронной почте, которые действительно нравятся вашим читателям. Наш надежный (настраиваемый) шаблон отлично смотрится в любом почтовом клиенте, поэтому вы можете сосредоточиться на контенте, а не на дизайне.