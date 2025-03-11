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Программное обеспечение для бронирования
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Программное обеспечение для бронирования - Самые популярные приложения

Решения по резервированию рабочих мест упрощают процесс резервирования отдельных рабочих мест в рабочем пространстве. Эти инструменты позволяют сотрудникам просматривать и резервировать доступные рабочие места на плане этажа компании, который часто является интерактивным и включает в себя трехмерную графику и элементы погружения, помогающие пользователям исследовать свое рабочее пространство. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации обычно используется в моделях гибридных рабочих мест, где сотрудники имеют возможность выбирать, в какие дни они работают в офисе, а в какие дни — удаленно. Однако это программное обеспечение можно использовать как с фиксированными (назначенными), так и с открытыми (неназначенными) планами этажей, что делает его идеальным решением для компаний, в которых сотрудники работают как в офисе, так и в гибридном режиме. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации позволяет предприятиям выделять определенные зоны офиса для определенных команд или отделов, улучшая сотрудничество между сотрудниками офиса. Администраторы могут использовать эти продукты для резервирования рабочих мест от имени пользователей, ограничения рабочих мест или зон, доступных для бронирования, а также для мониторинга использования с помощью аналитики рабочего места. Доступ к аналитике рабочих мест позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о планировке офиса и потребностях в его использовании. Многие решения для бронирования рабочих мест доступны через мобильные приложения, что позволяет сотрудникам легко бронировать рабочие места на ходу.

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Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.

Desk.ly

Desk.ly

desk.ly

Desk.ly - приложение для управления офисными рабочими местами, позволяющее бронировать столы и конференц-залы, оптимизируя использование пространства.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.

Tribeloo

Tribeloo

tribeloo.com

Tribeloo — приложение для бронирования рабочих мест в гибридных офисах, упрощающее сотрудничество и оптимизацию использования пространства.

Optix

Optix

optixapp.com

Optix — приложение для управления коворкингом, автоматизирующее операции, управление участниками и резервирование ресурсов с мобильного устройства.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan — это система управления рабочим пространством, обеспечивающая оптимизацию использования, учет помещений, столов и посетителей.

m-work

m-work

m-work.co

m-work — это решение для управления рабочими пространствами, оптимизирующее взаимодействие между удалённой работой и офисами, с функциями бронирования и мониторинга присутствия.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Booking - приложение для управления бронированием офисных ресурсов, включая горячие столы и конференц-залы, с возможностью гибкого планирования и интеграции.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido - приложение для управления бронированием рабочих пространств, парковок иmeeting rooms, позволяя пользователям легко резервировать ресурсы в офисе.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol - приложение для управления офисами и бронирования рабочих мест, позволяющее сотрудникам работать из офиса, дома или коворкинга.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq - это платформа для управления офисным пространством, позволяющая эффективно бронировать рабочие места и управлять посетителями.

zapfloor

zapfloor

zapfloor.com

Zapfloor - приложение для управления рабочим пространством, позволяющее бронировать столы и залы для повышения эффективности и сотрудничества в офисе.

Workipelago

Workipelago

workipelago.com

Workipelago — это платформа для управления физическими и виртуальными рабочими пространствами, позволяющая командам сотрудничать в любых условиях.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce — облачное программное обеспечение для управления рабочими местами и гибридными командами, упрощающее операции для сотрудников, гостей и поставщиков.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie — это приложение для управления рабочими пространствами, включая бронирование помещений, управление посетителями и аналитику рабочего процесса.

Nexudus

Nexudus

nexudus.com

Nexudus - это платформа для управления коворкинг-пространствами, которая автоматизирует бронирование, выставление счетов, управление событиями и доступом.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic — платформа для управления гибкими рабочими местами, интегрированная с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom, улучшает офисный опыт.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace - платформа для управления офисными операциями, включая бронирование столов, управление посетителями и планирование помещений.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.

Calven

Calven

calven.com

Calven — это платформа для управления рабочими процессами, которая объединяет опыт сотрудников и операции на рабочем месте, оптимизируя гибридный режим работы.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.

Nspace

Nspace

getnspace.com

Nspace — приложение для управления бронированием рабочих мест и встреч в офисе, упрощающее взаимодействие сотрудников и оптимизацию офисного пространства.

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