Программное обеспечение для бронирования - Самые популярные приложения

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Решения по резервированию рабочих мест упрощают процесс резервирования отдельных рабочих мест в рабочем пространстве. Эти инструменты позволяют сотрудникам просматривать и резервировать доступные рабочие места на плане этажа компании, который часто является интерактивным и включает в себя трехмерную графику и элементы погружения, помогающие пользователям исследовать свое рабочее пространство. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации обычно используется в моделях гибридных рабочих мест, где сотрудники имеют возможность выбирать, в какие дни они работают в офисе, а в какие дни — удаленно. Однако это программное обеспечение можно использовать как с фиксированными (назначенными), так и с открытыми (неназначенными) планами этажей, что делает его идеальным решением для компаний, в которых сотрудники работают как в офисе, так и в гибридном режиме. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации позволяет предприятиям выделять определенные зоны офиса для определенных команд или отделов, улучшая сотрудничество между сотрудниками офиса. Администраторы могут использовать эти продукты для резервирования рабочих мест от имени пользователей, ограничения рабочих мест или зон, доступных для бронирования, а также для мониторинга использования с помощью аналитики рабочего места. Доступ к аналитике рабочих мест позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о планировке офиса и потребностях в его использовании. Многие решения для бронирования рабочих мест доступны через мобильные приложения, что позволяет сотрудникам легко бронировать рабочие места на ходу.
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Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.
Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly - приложение для управления офисными рабочими местами, позволяющее бронировать столы и конференц-залы, оптимизируя использование пространства.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — приложение для бронирования рабочих мест в гибридных офисах, упрощающее сотрудничество и оптимизацию использования пространства.
Optix
optixapp.com
Optix — приложение для управления коворкингом, автоматизирующее операции, управление участниками и резервирование ресурсов с мобильного устройства.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — платформа цифровой вывески для внутренней коммуникации в крупных компаниях, позволяющая быстро отображать контент и управлять правами пользователей.
Joan
getjoan.com
Joan — это система управления рабочим пространством, обеспечивающая оптимизацию использования, учет помещений, столов и посетителей.
m-work
m-work.co
m-work — это решение для управления рабочими пространствами, оптимизирующее взаимодействие между удалённой работой и офисами, с функциями бронирования и мониторинга присутствия.
Whatspot
whatspot.app
ЧтоSpot — это приложение для управления бронированием рабочих мест, переговорных и парковочных мест с функциями карт, статистики использования и контроля доступа.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - приложение для управления бронированием офисных ресурсов, включая горячие столы и конференц-залы, с возможностью гибкого планирования и интеграции.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - приложение для управления бронированием рабочих пространств, парковок иmeeting rooms, позволяя пользователям легко резервировать ресурсы в офисе.
Nibol
nibol.com
Nibol - приложение для управления офисами и бронирования рабочих мест, позволяющее сотрудникам работать из офиса, дома или коворкинга.
Zynq
zynq.io
Zynq - это платформа для управления офисным пространством, позволяющая эффективно бронировать рабочие места и управлять посетителями.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor - приложение для управления рабочим пространством, позволяющее бронировать столы и залы для повышения эффективности и сотрудничества в офисе.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — это платформа для управления физическими и виртуальными рабочими пространствами, позволяющая командам сотрудничать в любых условиях.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — облачное программное обеспечение для управления рабочими местами и гибридными командами, упрощающее операции для сотрудников, гостей и поставщиков.
Archie
archieapp.co
Archie — это приложение для управления рабочими пространствами, включая бронирование помещений, управление посетителями и аналитику рабочего процесса.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus - это платформа для управления коворкинг-пространствами, которая автоматизирует бронирование, выставление счетов, управление событиями и доступом.
Tactic
gettactic.com
Tactic — платформа для управления гибкими рабочими местами, интегрированная с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom, улучшает офисный опыт.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT - это приложение для бронирования офисных мест и конференц-залов, упрощающее управление гибким рабочим пространством и планирование встреч.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace - платформа для управления офисными операциями, включая бронирование столов, управление посетителями и планирование помещений.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
Calven
calven.com
Calven — это платформа для управления рабочими процессами, которая объединяет опыт сотрудников и операции на рабочем месте, оптимизируя гибридный режим работы.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.
Nspace
getnspace.com
Nspace — приложение для управления бронированием рабочих мест и встреч в офисе, упрощающее взаимодействие сотрудников и оптимизацию офисного пространства.
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