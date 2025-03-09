Программное обеспечение для бронирования - Самые популярные приложения - Ватикан

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Решения по резервированию рабочих мест упрощают процесс резервирования отдельных рабочих мест в рабочем пространстве. Эти инструменты позволяют сотрудникам просматривать и резервировать доступные рабочие места на плане этажа компании, который часто является интерактивным и включает в себя трехмерную графику и элементы погружения, помогающие пользователям исследовать свое рабочее пространство. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации обычно используется в моделях гибридных рабочих мест, где сотрудники имеют возможность выбирать, в какие дни они работают в офисе, а в какие дни — удаленно. Однако это программное обеспечение можно использовать как с фиксированными (назначенными), так и с открытыми (неназначенными) планами этажей, что делает его идеальным решением для компаний, в которых сотрудники работают как в офисе, так и в гибридном режиме. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации позволяет предприятиям выделять определенные зоны офиса для определенных команд или отделов, улучшая сотрудничество между сотрудниками офиса. Администраторы могут использовать эти продукты для резервирования рабочих мест от имени пользователей, ограничения рабочих мест или зон, доступных для бронирования, а также для мониторинга использования с помощью аналитики рабочего места. Доступ к аналитике рабочих мест позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о планировке офиса и потребностях в его использовании. Многие решения для бронирования рабочих мест доступны через мобильные приложения, что позволяет сотрудникам легко бронировать рабочие места на ходу.
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Yoffix
yoffix.com
Yoffix - приложение для бронирования офисных мест, управления гибридными рабочими окружениями и анализа использования офисов.
zapfloor
zapfloor.com
Программное обеспечение Zapfloor для управления рабочим пространством выводит опыт работы на рабочем месте на новый уровень, предлагая участникам, арендаторам и командам гибкое рабочее пространство, которое приводит к большему удовлетворению, сотрудничеству и благополучию.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — это решение, объединяющее физические и виртуальные рабочие места на одной платформе. Он построен вокруг людей и будет следовать за ними, где бы они ни работали. - Вы можете создавать интерактивные планы рабочих помещений - Поддерживать видимость и охват коллег и партнеров по всей организации - Здесь вы можете управлять гибким офисным пространством - книжными столами и конференц-залами - Собирать удаленные или межфункциональные команды на виртуальных этажах - Интегрируйте с M365 через приложение MS Teams и Azure AD или с другими каналами связи и аутентификации, такими как Google, LinkedIn, Zoom, Slack и т. д. Workipelago подходит для предприятий и организаций, а также образовательных учреждений (школ, университетов и т. д.). .
m-work
m-work.co
m-work — это решение для управления рабочим пространством, которое оптимизирует координацию между удаленной работой и физическими офисами. Наша платформа, простая в использовании и интегрируемая с существующими инструментами, обеспечивает видимость присутствия команды в режиме реального времени, облегчает бронирование рабочего места и генерирует ценные данные для эффективного планирования. Мобильная работа изначально интегрирована с Teams, Outlook, GSuite и всеми HRIS, что позволяет экономить время каждому члену команды.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - приложение для управления бронированием офисных ресурсов, включая горячие столы и конференц-залы, с возможностью гибкого планирования и интеграции.
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспечивая потрясающие условия на рабочем месте независимо от того, где мы работаем, и оптимизируя офис, когда это необходимо. Мы даем возможность организациям разрабатывать, внедрять, управлять и измерять будущие рабочие политики и процессы, чтобы обеспечить наилучшие условия для сотрудников и офиса.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — это облачное интегрированное программное обеспечение для управления рабочими местами, которое помогает предприятиям управлять рабочими местами и гибридной рабочей силой. Оно упрощает жизнь сотрудников, посетителей и продавцов благодаря технологиям, которые обеспечивают сквозные операции. UrSpayce преобразует сегодняшние рабочие места с помощью технологий завтрашнего дня. Зарегистрируйтесь бесплатно на UrSpayce.com и эффективно управляйте своей работой.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - приложение для управления бронированием рабочих пространств, парковок иmeeting rooms, позволяя пользователям легко резервировать ресурсы в офисе.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — приложение для бронирования рабочих мест в гибридных офисах, упрощающее сотрудничество и оптимизацию использования пространства.
Archie
archieapp.co
Арчи поддерживает тысячи современных офисов и общих рабочих мест по всему миру, предлагая интегрированное решение, которое включает в себя бреназы для конференц -залов и столов, управление посетителями, аналитику рабочей области и программное обеспечение для коворкинга. Современный пользовательский интерфейс, мощные функции администратора и непревзойденная подготовка пользователей Archie отдельно от других решений. Как SMB, так и предприятия любят обширные функции Archie, которые включают в себя визуальные планы этажей, журналы посетителей, регистрацию и отслеживание регистрации, планирование конференц-залов, назначение сидений, управление несколькими расположениями, интеллектуальные автоматизации, уведомления в реальном времени, мобильное приложение для белого ярлыка, SSO и SCIM, открытый API и многое другое. Арчи также изначально интегрируется с инструментами производительности (Slack, команды, Google Calendar и многое другое), системами физического доступа (KISI, Brivo, Salto и многое другое), поставщиками платежей, программным обеспечением для бухгалтерского учета (QuickBooks и Xero), Wifi Networks (Cisco, Ubiquiti, Aruba и многое другое) и многие другие соревнования. Ищете ли вы бронирование комнаты и столов для питания своего гибридного офиса, управления посетителями для эффективности и соответствия, или подходящего программного обеспечения для развития вашего коворкинга, Archie является решением для вас.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — это ведущая платформа White Label, созданная, чтобы помочь вам управлять и продвигать гибкие рабочие и коворкинговые пространства, расширять свою клиентскую сеть и создавать профессиональное сообщество вокруг вашего пространства. Nexudus автоматизирует большинство задач, связанных с управлением гибкими рабочими пространствами, экономя время вам и вашим участникам. Nexudus объединяет ряд инструментов, предоставляющих интеллектуальные решения для выставления счетов, бухгалтерского учета, отслеживания потенциальных клиентов, регистрации участников, управления сообществом, продажи билетов на мероприятия, управления доставкой, систем безопасности и доступа и многого другого — и все это на одной платформе. Компания Nexudus, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, но обслуживает клиентов по всему миру, с 2012 года помогла более 2000 коворкингам и гибким рабочим пространствам в более чем 90 странах расширить масштабы и предоставить участникам беспрепятственный опыт.
Nspace
getnspace.com
Nspace обеспечивает гибридное рабочее место. Ведущие компании, такие как BDO, United Way и Staples, используют Nspace для управления бронированием рабочих мест и мест, а также для приема посетителей в офис — и все это в одном месте. Nspace оптимизирует процесс резервирования и использования рабочих мест, позволяя сотрудникам легко находить и бронировать идеальное место среди своих коллег. Оптимизируйте планировку своего офиса, одновременно повышая производительность сотрудников и повышая их моральный дух. Nspace обладает функциями, необходимыми для эффективного управления вашими офисными помещениями. Начать работу с нашим бесплатным уровнем легко.
Joan
getjoan.com
Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами, столами, активами и посетителями. - Легкая установка: простая установка без кабелей, проводов или конструкции. - Бесшовная интеграция: плавно интегрируется с существующими календарями и системами. - Аналитика на основе данных: получите ценную информацию об использовании рабочего пространства. - Удобный дизайн: простая адаптация, интуитивно понятный интерфейс, не требуется обширных знаний в области ИТ или обучения. - Экологичный выбор: энергоэффективные дисплеи E Ink® для снижения энергопотребления.
Tactic
gettactic.com
Tactic — это платформа управления гибридными рабочими местами №1 по одной простой причине: наши клиенты любят нас. Tactic, используемый такими клиентами, как Microsoft, United Nations, Grammarly и Northwestern University, превращает поездку в офис в удовольствие. Благодаря интеграции с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom наше универсальное решение элегантно вписывается в ваш повседневный рабочий процесс.
Optix
optixapp.com
Optix — приложение для управления коворкингом, автоматизирующее операции, управление участниками и резервирование ресурсов с мобильного устройства.
Eden Workplace
eden.io
Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест, управление посетителями, внутреннюю продажу билетов, планирование номеров и доставку. Инструменты Eden позволяют командам консолидировать все потребности на рабочем месте в одну интегрированную платформу, создавая восхитительный и упрощенный опыт работы сотрудников. Штаб-квартира Eden находится в Сан-Франциско, а инвесторами являются Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall, S28 Capital, Reshape и JLL. Миссия Идена — создать лучшее место для работы для всех.
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление рабочей области до новых высот с Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкинга, университетов и государственных учреждений, мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании-от столов до (встречи) комнат и парковочных мест, оставаясь простым в использовании. Whatspot Forever Forever для 3 мест и до 15 пользователей! Опыт беспрецедентной эффективности с нашей интуитивно понятной платформой бесплатно и расширяется всякий раз, когда вы чувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру цен на основе вашего использования. Преимущество: интерактивные карты, мобильное приложение, QR -коды на рабочем месте, легкий доступ для посетителей, процесс утверждения, статистика использования пространства. Опропит свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, при этом улучшая пользовательский опыт. Выберите Whatspot для более умного, более организованного рабочего пространства. Что вы получаете: WhatSpot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы он не сталкивался с другими. Мгновенные заказы, на месте-включите мгновенные бронирования на ходу с простым сканированием, удовлетворяя быстро развивающиеся потребности профессионалов и бронирования космических помещений, которые легко визуально-управлять горячими заказами с использованием интерактивных плановых планов. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица могут работать эффективно. Посмотрите в реальном времени, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте заказы доступным для общественности - позволяйте посетителям и внешним партнерам легко забронировать залы заседаний, столов и других общих ресурсов компании и без необходимости создания учетной записи. Все в вашем контроле. Все бронирования в одном месте - идеальный обзор всех ваших собственных и бронирований вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Это всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Общий контроль, понимание в реальном времени - Управление, кто может получить доступ к ресурсам, утвердить или отклонить бронирование. Следите за использованием пространства в режиме реального времени, чтобы вы всегда знали, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов - повысите точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за горячие столы или конференц -залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, обеспечивающие учебу каждый час.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих пространств на основе данных в реальном времени, управления гибкими рабочими политиками и создания бесперебойной работы на рабочем месте.
Wayleadr
wayleadr.com
В WayLeadr мы считаем, что ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Будучи мировой платформой № 1, WayLeadr помогает большему количеству людей приходить легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращение ваших физических пространств, таких как парковка, столы и конференц -залы, в умные, картовые и мгновенно доступные пространства, WayLeadr создает опыт прибытия без трения, что позволяет всем типам предприятий повышать эффективность, которые создают гармонию и повышают производительность. Посетите WayLeadr.com сегодня, чтобы понять, почему современные компании 21-го века, такие как Openai, Uber и Sanofi, выбирают WayLeadr, чтобы помочь своим сотрудникам приехать легче.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или найдите коллегу, с которым вам захочется посидеть. Забронируйте столик или переговорную комнату в один клик. Планируйте свое расписание с учетом того, когда команда будет в офисе, без долгих обсуждений. Не пропустите дни, когда в офис приходит коллега, с которым вы хотите поговорить. Найдите свой путь в офисах или этажах, где вы редко бываете. Система содержит все необходимые интеграции для простоты использования, такие как Active Directory, календари Google и Exchange. Она также имеет высокоразвитую функциональность для поиска и бронирования конференц-залов, включая размещение дисплеев в передней части комнаты. Если компания хотя бы частично вводит гибкий график работы, это дает людям выбор, а компании возможность увеличить штат без затратного переезда в другой офис. Не позволяйте гибридной работе мешать совместной работе. Предоставьте сотрудникам простой способ управлять своим гибридным графиком, приглашать коллег на работу и бронировать ближайшее рабочее место одним щелчком мыши как с настольного компьютера, так и с мобильного приложения.
Nibol
nibol.com
Nibol — это простое в использовании приложение, которое сочетает в себе систему управления офисом и резервируемые рабочие места. Это дает сотрудникам свободу работать где угодно, будь то офис компании, дом или коворкинг.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте всеми правами пользователей с современной панели управления. Comeen Play предлагает более 60 интеграций, включая Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps и даже YouTube: позволяя вашим сотрудникам иметь доступ к лучшей информации в режиме реального времени. Разверните наше решение для цифровых вывесок на ChromeOS, Windows, Android или платформе Samsung Smart Signage. Сотни компаний полагаются на Comeen Play, от быстрорастущих стартапов до крупных предприятий, таких как Veolia, Sanofi, Imerys или Sanmina.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительный, совместный опыт работы на рабочем месте с простыми инструментами общения и управления пространством, необходимой для вашей команды, чтобы оставаться на связи, будь то на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свой гибридный опыт работы на рабочем месте. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам обеспечить современный опыт работы на рабочем месте, объединить культуру брендов и улучшать коммуникации.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly - приложение для управления офисными рабочими местами, позволяющее бронировать столы и конференц-залы, оптимизируя использование пространства.
Zynq
zynq.io
Zynq - это платформа для управления офисным пространством, позволяющая эффективно бронировать рабочие места и управлять посетителями.
Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования рабочих мест и помещений, средств автоматизации и аналитики. Тысячи компаний, таких как RiotGames, Politico, TripAdvisor и других компаний, полагаются на платформу управления рабочими местами Робина, чтобы максимизировать производительность и уменьшить трения в офисе. Мы помогаем оптимизировать их пространство с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования столов и номеров, автоматизации и аналитики.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, объединяющее все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил то, как компании принимают посетителей, улучшают качество обслуживания на местах, бронируют столы и конференц-залы, управляют доставкой и получают доступ к точным и унифицированным данным о рабочих местах в 16 000 мест по всему миру, разрабатывая продукты, которые решают распространенные проблемы на рабочих местах. Положитесь на интеллектуальные автоматизированные решения распространенных проблем на рабочем месте, таких как освобождение неиспользуемого пространства и устранение повторяющихся задач. Это не только позволит вам максимально эффективно использовать пространство и ресурсы, но и высвободит время вашей команды, чтобы сосредоточиться на важной работе. Благодаря интуитивно понятной технологии Envoy, которую сотрудники действительно любят использовать, вы можете создать отличный опыт на рабочем месте, который способствует общности и единению, упрощая командам координацию работы на месте. В отличие от компаний, которые предлагают решения для изолированных рабочих мест и разрозненные (и часто неточные) источники данных, платформа Envoy предоставляет точные, полные и унифицированные данные о рабочих местах, чтобы вы могли принимать обоснованные бизнес-решения. Интегрированные решения Envoy извлекают данные из нескольких источников, чтобы гарантировать, что у вас всегда будут самые точные данные. Для получения дополнительной информации посетите Envoy.com.
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