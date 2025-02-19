Программное обеспечение для бронирования - Самые популярные приложения - Чад

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Решения по резервированию рабочих мест упрощают процесс резервирования отдельных рабочих мест в рабочем пространстве. Эти инструменты позволяют сотрудникам просматривать и резервировать доступные рабочие места на плане этажа компании, который часто является интерактивным и включает в себя трехмерную графику и элементы погружения, помогающие пользователям исследовать свое рабочее пространство. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации обычно используется в моделях гибридных рабочих мест, где сотрудники имеют возможность выбирать, в какие дни они работают в офисе, а в какие дни — удаленно. Однако это программное обеспечение можно использовать как с фиксированными (назначенными), так и с открытыми (неназначенными) планами этажей, что делает его идеальным решением для компаний, в которых сотрудники работают как в офисе, так и в гибридном режиме. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации позволяет предприятиям выделять определенные зоны офиса для определенных команд или отделов, улучшая сотрудничество между сотрудниками офиса. Администраторы могут использовать эти продукты для резервирования рабочих мест от имени пользователей, ограничения рабочих мест или зон, доступных для бронирования, а также для мониторинга использования с помощью аналитики рабочего места. Доступ к аналитике рабочих мест позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о планировке офиса и потребностях в его использовании. Многие решения для бронирования рабочих мест доступны через мобильные приложения, что позволяет сотрудникам легко бронировать рабочие места на ходу.
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Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могут отслеживать, управлять и оптимизировать свои офисные активы. Yoffix прост в настройке (всего несколько часов), интуитивно понятен в использовании, настраиваем и прекрасно интегрирован с Microsoft Teams и Slack. Наше приложение для управления офисом — это интуитивно понятное решение, предназначенное для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности команды и обеспечения гибкости в современной динамичной рабочей среде. Он обслуживает предприятия любого размера, от небольших команд до крупных корпораций. Yoffix предлагает все необходимое для освоения гибридной работы: - Планирование офисных и удаленных дней, чтобы мотивировать сотрудников возвращаться в офис - Интерактивные 3D-планы этажей - Возможность ограниченного доступа к любым ресурсам офиса - Бронирование рабочих мест в 1-2 клика (почасово, повторяемые еженедельные или многодневные заказы) - Проверьте, кто завтра будет в офисе, и найдите своих коллег на месте - Бронирование помещений с двусторонней синхронизацией с Outlook - Бронирование парковочных мест легко интегрируется в UX-интерфейс бронирования - Командные бронирования для объединения ваших команд вместе и оптимизируйте еженедельное использование офиса. Аналитика рабочего места и статистика посещаемости. Пользовательские гибридные правила, регистрация в офисе и уведомления. Легко управляйте своей гибридной работой в Microsoft Teams, интегрированной с AD и Outlook. Воспользуйтесь дополнительной интеграцией с вашими инструментами для совместной работы, HRIS и аппаратными надстройками (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Преимущества: - Бронирование через офис, которое нравится людям и которым они пользуются - Простая настройка в течение нескольких часов и интуитивно понятная адаптация - Полный контроль над гибридной настройкой и посещаемостью офиса - Оптимизация офисных площадей и затрат >30–50 % - Соответствие GDPR и требованиям рабочего совета - Бесплатная пробная версия без необходимости использования кредитной карты. Выбирайте Yoffix, чтобы способствовать росту, эффективности и удовлетворенности сотрудников.
zapfloor
zapfloor.com
Программное обеспечение Zapfloor для управления рабочим пространством выводит опыт работы на рабочем месте на новый уровень, предлагая участникам, арендаторам и командам гибкое рабочее пространство, которое приводит к большему удовлетворению, сотрудничеству и благополучию.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — это решение, объединяющее физические и виртуальные рабочие места на одной платформе. Он построен вокруг людей и будет следовать за ними, где бы они ни работали. - Вы можете создавать интерактивные планы рабочих помещений - Поддерживать видимость и охват коллег и партнеров по всей организации - Здесь вы можете управлять гибким офисным пространством - книжными столами и конференц-залами - Собирать удаленные или межфункциональные команды на виртуальных этажах - Интегрируйте с M365 через приложение MS Teams и Azure AD или с другими каналами связи и аутентификации, такими как Google, LinkedIn, Zoom, Slack и т. д. Workipelago подходит для предприятий и организаций, а также образовательных учреждений (школ, университетов и т. д.). .
m-work
m-work.co
m-work — это решение для управления рабочим пространством, которое оптимизирует координацию между удаленной работой и физическими офисами. Наша платформа, простая в использовании и интегрируемая с существующими инструментами, обеспечивает видимость присутствия команды в режиме реального времени, облегчает бронирование рабочего места и генерирует ценные данные для эффективного планирования. Мобильная работа изначально интегрирована с Teams, Outlook, GSuite и всеми HRIS, что позволяет экономить время каждому члену команды.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd помогает организациям эффективно управлять и раскрывать потенциал своих рабочих столов, конференц-залов и других резервируемых ресурсов. Система бронирования офисов Matrix Booking предоставляет ведущее в мире программное обеспечение для бронирования ресурсов и совместной работы на рабочем месте по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Его дизайн и расширенные функциональные возможности позволяют организациям оптимизировать использование рабочего стола, ресурсов, помещений и помещений.
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспечивая потрясающие условия на рабочем месте независимо от того, где мы работаем, и оптимизируя офис, когда это необходимо. Мы даем возможность организациям разрабатывать, внедрять, управлять и измерять будущие рабочие политики и процессы, чтобы обеспечить наилучшие условия для сотрудников и офиса.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — это облачное интегрированное программное обеспечение для управления рабочими местами, которое помогает предприятиям управлять рабочими местами и гибридной рабочей силой. Оно упрощает жизнь сотрудников, посетителей и продавцов благодаря технологиям, которые обеспечивают сквозные операции. UrSpayce преобразует сегодняшние рабочие места с помощью технологий завтрашнего дня. Зарегистрируйтесь бесплатно на UrSpayce.com и эффективно управляйте своей работой.
Dibsido
dibsido.com
Дибсидо выводит хаос из бронирования на рабочем месте. Только один щелчок в приложении, ваша гибридная команда может назвать «Dibs!» На их любимых общих столах 🖥, парковки 🚗 или конференц -залы 🤝. Больше не нужно иметь дело с грязными листами Excel - Dibsido дает вам самый плавный опыт управления офисом, от адаптации до ежедневного использования. Одной из выдающихся функций приложения является его аналитический режим, который позволяет компаниям отслеживать использование офиса в режиме реального времени. Эти данные, основанные на данных, помогают принимать стратегические решения, такие как определение того, сколько офисных помещений действительно необходимо, и определять области для сокращения фиксированных затрат. Dibsido легко интегрируется с обычно используемыми корпоративными инструментами. Пользователи могут войти в систему со своими учетными записями Google или Microsoft и быстро настроить уведомления, которые будут отправлены на такие платформы, как Slack. Довериваемые мировыми компаниями, такими как Toyota, Samsung и Société Générale, а также стартапы по всему миру, Dibsido упрощает управление офисом в разных отраслях. Dibsido, доступный как веб -решение и приложение для iOS и Android, дает гибридным командам гибкость, чтобы забронировать свои места в любом месте.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — это простое в использовании решение для настольного бронирования для совместной работы на гибридном рабочем месте. Управление изменениями — это сложно. Таким образом, Tribeloo позволяет легко объединить сотрудников и оптимизировать ваше гибридное рабочее место. — Простая настройка и интуитивно понятное использование. — Содействие гибким командам, собирающимся вместе в офисе. — Увеличение использования пространства и снижение затрат.
Archie
archieapp.co
Archie обслуживает тысячи современных офисов и общих рабочих пространств по всему миру, предлагая интегрированное решение, включающее бронирование переговорных комнат и рабочих мест, управление посетителями, аналитику рабочего пространства и программное обеспечение для коворкинга. Современный пользовательский интерфейс, мощные функции администрирования и беспрецедентный пользовательский интерфейс отличают Archie от других решений. Как предприятиям малого и среднего бизнеса, так и предприятиям нравятся обширные функции Archie, которые включают визуальные планы этажей, журналы посетителей, отслеживание регистрации и выезда, планирование конференц-зала, назначение мест, управление несколькими местоположениями, интеллектуальную автоматизацию, уведомления в реальном времени, «белую этикетку». мобильное приложение, SSO и SCIM, открытый API и многое, многое другое. Archie также изначально интегрируется с инструментами повышения производительности (Slack, Teams, Google Calendar и др.), системами физического доступа (Kisi, Brivo, Salto и др.), поставщиками платежей, бухгалтерским программным обеспечением (QuickBooks и Xero), сетями Wi-Fi (Cisco, Ubiquiti). , Аруба и т. д.) и многие другие решения. Ищете ли вы бронирование помещений и рабочих мест для работы своего гибридного офиса, управление посетителями для повышения эффективности и соблюдения требований или подходящее программное обеспечение для развития вашего коворкинг-бизнеса, Archie — это решение для вас.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — это ведущая платформа White Label, созданная, чтобы помочь вам управлять и продвигать гибкие рабочие и коворкинговые пространства, расширять свою клиентскую сеть и создавать профессиональное сообщество вокруг вашего пространства. Nexudus автоматизирует большинство задач, связанных с управлением гибкими рабочими пространствами, экономя время вам и вашим участникам. Nexudus объединяет ряд инструментов, предоставляющих интеллектуальные решения для выставления счетов, бухгалтерского учета, отслеживания потенциальных клиентов, регистрации участников, управления сообществом, продажи билетов на мероприятия, управления доставкой, систем безопасности и доступа и многого другого — и все это на одной платформе. Компания Nexudus, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, но обслуживает клиентов по всему миру, с 2012 года помогла более 2000 коворкингам и гибким рабочим пространствам в более чем 90 странах расширить масштабы и предоставить участникам беспрепятственный опыт.
Nspace
getnspace.com
Nspace обеспечивает гибридное рабочее место. Ведущие компании, такие как BDO, United Way и Staples, используют Nspace для управления бронированием рабочих мест и мест, а также для приема посетителей в офис — и все это в одном месте. Nspace оптимизирует процесс резервирования и использования рабочих мест, позволяя сотрудникам легко находить и бронировать идеальное место среди своих коллег. Оптимизируйте планировку своего офиса, одновременно повышая производительность сотрудников и повышая их моральный дух. Nspace обладает функциями, необходимыми для эффективного управления вашими офисными помещениями. Начать работу с нашим бесплатным уровнем легко.
Joan
getjoan.com
Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами, столами, активами и посетителями. - Легкая установка: простая установка без кабелей, проводов или конструкции. - Бесшовная интеграция: плавно интегрируется с существующими календарями и системами. - Аналитика на основе данных: получите ценную информацию об использовании рабочего пространства. - Удобный дизайн: простая адаптация, интуитивно понятный интерфейс, не требуется обширных знаний в области ИТ или обучения. - Экологичный выбор: энергоэффективные дисплеи E Ink® для снижения энергопотребления.
Tactic
gettactic.com
Tactic — это платформа управления гибридными рабочими местами №1 по одной простой причине: наши клиенты любят нас. Tactic, используемый такими клиентами, как Microsoft, United Nations, Grammarly и Northwestern University, превращает поездку в офис в удовольствие. Благодаря интеграции с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom наше универсальное решение элегантно вписывается в ваш повседневный рабочий процесс.
Optix
optixapp.com
Optix дает ведущим сегодня операторам коворкингов возможность добиться успеха с помощью продуманной и простой в использовании технологической платформы. Автоматизируйте свои операции, вовлекайте свое сообщество и развивайте свой бизнес с помощью возможностей Optix.
Eden Workplace
eden.io
Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест, управление посетителями, внутреннюю продажу билетов, планирование номеров и доставку. Инструменты Eden позволяют командам консолидировать все потребности на рабочем месте в одну интегрированную платформу, создавая восхитительный и упрощенный опыт работы сотрудников. Штаб-квартира Eden находится в Сан-Франциско, а инвесторами являются Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall, S28 Capital, Reshape и JLL. Миссия Идена — создать лучшее место для работы для всех.
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление рабочей области до новых высот с Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкинга, университетов и государственных учреждений, мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании-от столов до (встречи) комнат и парковочных мест, оставаясь простым в использовании. Whatspot Forever Forever для 3 мест и до 15 пользователей! Опыт беспрецедентной эффективности с нашей интуитивно понятной платформой бесплатно и расширяется всякий раз, когда вы чувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру цен на основе вашего использования. Преимущество: интерактивные карты, мобильное приложение, QR -коды на рабочем месте, легкий доступ для посетителей, процесс утверждения, статистика использования пространства. Опропит свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, при этом улучшая пользовательский опыт. Выберите Whatspot для более умного, более организованного рабочего пространства. Что вы получаете: WhatSpot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы он не сталкивался с другими. Мгновенные заказы, на месте-включите мгновенные бронирования на ходу с простым сканированием, удовлетворяя быстро развивающиеся потребности профессионалов и бронирования космических помещений, которые легко визуально-управлять горячими заказами с использованием интерактивных плановых планов. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица могут работать эффективно. Посмотрите в реальном времени, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте заказы доступным для общественности - позволяйте посетителям и внешним партнерам легко забронировать залы заседаний, столов и других общих ресурсов компании и без необходимости создания учетной записи. Все в вашем контроле. Все бронирования в одном месте - идеальный обзор всех ваших собственных и бронирований вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Это всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Общий контроль, понимание в реальном времени - Управление, кто может получить доступ к ресурсам, утвердить или отклонить бронирование. Следите за использованием пространства в режиме реального времени, чтобы вы всегда знали, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов - повысите точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за горячие столы или конференц -залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, обеспечивающие учебу каждый час.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих пространств на основе данных в реальном времени, управления гибкими рабочими политиками и создания бесперебойной работы на рабочем месте.
Wayleadr
wayleadr.com
В WayLeadr мы считаем, что ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Будучи мировой платформой № 1, WayLeadr помогает большему количеству людей приходить легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращение ваших физических пространств, таких как парковка, столы и конференц -залы, в умные, картовые и мгновенно доступные пространства, WayLeadr создает опыт прибытия без трения, что позволяет всем типам предприятий повышать эффективность, которые создают гармонию и повышают производительность. Посетите WayLeadr.com сегодня, чтобы понять, почему современные компании 21-го века, такие как Openai, Uber и Sanofi, выбирают WayLeadr, чтобы помочь своим сотрудникам приехать легче.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или найдите коллегу, с которым вам захочется посидеть. Забронируйте столик или переговорную комнату в один клик. Планируйте свое расписание с учетом того, когда команда будет в офисе, без долгих обсуждений. Не пропустите дни, когда в офис приходит коллега, с которым вы хотите поговорить. Найдите свой путь в офисах или этажах, где вы редко бываете. Система содержит все необходимые интеграции для простоты использования, такие как Active Directory, календари Google и Exchange. Она также имеет высокоразвитую функциональность для поиска и бронирования конференц-залов, включая размещение дисплеев в передней части комнаты. Если компания хотя бы частично вводит гибкий график работы, это дает людям выбор, а компании возможность увеличить штат без затратного переезда в другой офис. Не позволяйте гибридной работе мешать совместной работе. Предоставьте сотрудникам простой способ управлять своим гибридным графиком, приглашать коллег на работу и бронировать ближайшее рабочее место одним щелчком мыши как с настольного компьютера, так и с мобильного приложения.
Nibol
nibol.com
Nibol — это простое в использовании приложение, которое сочетает в себе систему управления офисом и резервируемые рабочие места. Это дает сотрудникам свободу работать где угодно, будь то офис компании, дом или коворкинг.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте всеми правами пользователей с современной панели управления. Comeen Play предлагает более 60 интеграций, включая Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps и даже YouTube: позволяя вашим сотрудникам иметь доступ к лучшей информации в режиме реального времени. Разверните наше решение для цифровых вывесок на ChromeOS, Windows, Android или платформе Samsung Smart Signage. Сотни компаний полагаются на Comeen Play, от быстрорастущих стартапов до крупных предприятий, таких как Veolia, Sanofi, Imerys или Sanmina.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью интегрированных решений и аналитики для наиболее эффективного управления ресурсами.
deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете забронировать рабочее место в мобильном, настольном приложении, приложении Slack или MS Teams. Вот почему сотрудникам это нравится! - Верните людей в офис, предоставив им возможность выбрать подходящий день для прихода, избежать сожалений о поездках на работу и повысить эффективность совместной работы. Сотрудники могут видеть, когда и будут ли их коллеги находиться в офисе или работать из дома. - Улучшите сотрудничество и взаимодействие в команде на рабочем месте, отдавая приоритет личным встречам, организуя офисные мероприятия и устанавливая напоминания о бронировании рабочих мест и переговорных комнат. С помощью двух щелчков мыши пользователи могут забронировать ресурсы, такие как рабочие места, конференц-залы и парковочные места на рабочие дни. - Оптимизируйте расходы на офис и сократите энергопотребление с помощью мощной аналитики Deskbird. Ограничьте минимальную площадь использования и используйте более разумную очистку, чтобы сэкономить дополнительные расходы. Офисная аналитика также предоставляет данные для определения оптимального соотношения совместного использования рабочего стола. - Упростите управление офисом, назначив рабочие места и парковочные места конкретным сотрудникам, ограничив доступ или предоставив приоритетный доступ, чтобы обеспечить бесперебойную гибридную работу, интегрируйтесь с MS Teams, Slack, инструментом HRIS и многим другим. Deskbird на 100% соответствует GDPR (сертификат ISO 27001), при этом все данные размещаются и обрабатываются в ЕС. Простое, но мощное программное решение, такое как Deskbird, позволяет успешно управлять гибридной моделью работы.
Desk.ly
desk.ly
► Легко управляйте офисными рабочими станциями онлайн с помощью Desk.ly ✓ Простое и несложное решение для совместного использования рабочего места ✓ Зарегистрируйтесь сейчас и протестируйте его бесплатно!
Zynq
zynq.io
Универсальная платформа, которая помогает офисам и их людям использовать, управлять и оптимизировать свое пространство. Zynq дает компаниям по всему миру возможность использовать гибридную работу с помощью интеллектуального бронирования рабочих мест и комнат, управления посетителями, проверки здоровья и вакцинации, инструментов совместной работы и многого другого. Wraparound Enterprise Analytics дает предприятиям ценную информацию, необходимую для принятия важных решений на основе данных. Доверьтесь лучшим в различных отраслях: Ferragamo, Shipbob и LA Dodgers.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования рабочих мест и помещений, средств автоматизации и аналитики. Тысячи компаний, таких как RiotGames, Politico, TripAdvisor и других компаний, полагаются на платформу управления рабочими местами Робина, чтобы максимизировать производительность и уменьшить трения в офисе. Мы помогаем оптимизировать их пространство с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования столов и номеров, автоматизации и аналитики.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, объединяющее все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил то, как компании принимают посетителей, улучшают качество обслуживания на местах, бронируют столы и конференц-залы, управляют доставкой и получают доступ к точным и унифицированным данным о рабочих местах в 16 000 мест по всему миру, разрабатывая продукты, которые решают распространенные проблемы на рабочих местах. Положитесь на интеллектуальные автоматизированные решения распространенных проблем на рабочем месте, таких как освобождение неиспользуемого пространства и устранение повторяющихся задач. Это не только позволит вам максимально эффективно использовать пространство и ресурсы, но и высвободит время вашей команды, чтобы сосредоточиться на важной работе. Благодаря интуитивно понятной технологии Envoy, которую сотрудники действительно любят использовать, вы можете создать отличный опыт на рабочем месте, который способствует общности и единению, упрощая командам координацию работы на месте. В отличие от компаний, которые предлагают решения для изолированных рабочих мест и разрозненные (и часто неточные) источники данных, платформа Envoy предоставляет точные, полные и унифицированные данные о рабочих местах, чтобы вы могли принимать обоснованные бизнес-решения. Интегрированные решения Envoy извлекают данные из нескольких источников, чтобы гарантировать, что у вас всегда будут самые точные данные. Для получения дополнительной информации посетите Envoy.com.
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