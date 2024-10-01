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Программное обеспечение для бронирования - Самые популярные приложения - Фиджи
Решения по резервированию рабочих мест упрощают процесс резервирования отдельных рабочих мест в рабочем пространстве. Эти инструменты позволяют сотрудникам просматривать и резервировать доступные рабочие места на плане этажа компании, который часто является интерактивным и включает в себя трехмерную графику и элементы погружения, помогающие пользователям исследовать свое рабочее пространство. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации обычно используется в моделях гибридных рабочих мест, где сотрудники имеют возможность выбирать, в какие дни они работают в офисе, а в какие дни — удаленно. Однако это программное обеспечение можно использовать как с фиксированными (назначенными), так и с открытыми (неназначенными) планами этажей, что делает его идеальным решением для компаний, в которых сотрудники работают как в офисе, так и в гибридном режиме. Программное обеспечение для бронирования на стойке регистрации позволяет предприятиям выделять определенные зоны офиса для определенных команд или отделов, улучшая сотрудничество между сотрудниками офиса. Администраторы могут использовать эти продукты для резервирования рабочих мест от имени пользователей, ограничения рабочих мест или зон, доступных для бронирования, а также для мониторинга использования с помощью аналитики рабочего места. Доступ к аналитике рабочих мест позволяет предприятиям принимать обоснованные решения о планировке офиса и потребностях в его использовании. Многие решения для бронирования рабочих мест доступны через мобильные приложения, что позволяет сотрудникам легко бронировать рабочие места на ходу.
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Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, объединяющее все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил то, как компании принимают посетите...
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете...
Desk.ly
desk.ly
► Легко управляйте офисными рабочими станциями онлайн с помощью Desk.ly ✓ Простое и несложное решение для совместного использования рабочего места ✓ Зарегистрируйтесь сейчас и протестируйте его бесплатно!
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью...
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте все...
Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могу...
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочны...
m-work
m-work.co
m-work — это решение для управления рабочим пространством, которое оптимизирует координацию между удаленной работой и физическими офисами. Наша платформа, простая в использовании и интегрируемая с существующими инструментами, обеспечивает видимость присутствия команды в режиме реального времени, обл...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — это простое в использовании решение для настольного бронирования для совместной работы на гибридном рабочем месте. Управление изменениями — это сложно. Таким образом, Tribeloo позволяет легко объединить сотрудников и оптимизировать ваше гибридное рабочее место. — Простая настройка и интуи...
Nibol
nibol.com
Nibol — это простое в использовании приложение, которое сочетает в себе систему управления офисом и резервируемые рабочие места. Это дает сотрудникам свободу работать где угодно, будь то офис компании, дом или коворкинг.
Eden Workplace
eden.io
Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест,...
Zynq
zynq.io
Универсальная платформа, которая помогает офисам и их людям использовать, управлять и оптимизировать свое пространство. Zynq дает компаниям по всему миру возможность использовать гибридную работу с помощью интеллектуального бронирования рабочих мест и комнат, управления посетителями, проверки здоров...
Archie
archieapp.co
Archie обслуживает тысячи современных офисов и общих рабочих пространств по всему миру, предлагая интегрированное решение, включающее бронирование переговорных комнат и рабочих мест, управление посетителями, аналитику рабочего пространства и программное обеспечение для коворкинга. Современный пользо...
Joan
getjoan.com
Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами...
Tactic
gettactic.com
Tactic — это платформа управления гибридными рабочими местами №1 по одной простой причине: наши клиенты любят нас. Tactic, используемый такими клиентами, как Microsoft, United Nations, Grammarly и Northwestern University, превращает поездку в офис в удовольствие. Благодаря интеграции с Google, Micro...
Optix
optixapp.com
Optix дает ведущим сегодня операторам коворкингов возможность добиться успеха с помощью продуманной и простой в использовании технологической платформы. Автоматизируйте свои операции, вовлекайте свое сообщество и развивайте свой бизнес с помощью возможностей Optix.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или най...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
zapfloor
zapfloor.com
Программное обеспечение Zapfloor для управления рабочим пространством выводит опыт работы на рабочем месте на новый уровень, предлагая участникам, арендаторам и командам гибкое рабочее пространство, которое приводит к большему удовлетворению, сотрудничеству и благополучию.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — это решение, объединяющее физические и виртуальные рабочие места на одной платформе. Он построен вокруг людей и будет следовать за ними, где бы они ни работали. - Вы можете создавать интерактивные планы рабочих помещений - Поддерживать видимость и охват коллег и партнеров по всей орган...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd помогает организациям эффективно управлять и раскрывать потенциал своих рабочих столов, конференц-залов и других резервируемых ресурсов. Система бронирования офисов Matrix Booking предоставляет ведущее в мире программное обеспечение для бронирования ресурсов и совместной работы на...
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспе...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — это облачное интегрированное программное обеспечение для управления рабочими местами, которое помогает предприятиям управлять рабочими местами и гибридной рабочей силой. Оно упрощает жизнь сотрудников, посетителей и продавцов благодаря технологиям, которые обеспечивают сквозные операции. ...
Dibsido
dibsido.com
Приложение для ежедневной работы вашего офиса. Управляйте своим офисом, книжными столами, служебными автомобилями и парковочными местами с помощью простого в использовании приложения.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — это ведущая платформа White Label, созданная, чтобы помочь вам управлять и продвигать гибкие рабочие и коворкинговые пространства, расширять свою клиентскую сеть и создавать профессиональное сообщество вокруг вашего пространства. Nexudus автоматизирует большинство задач, связанных с управл...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих простран...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
Nspace
getnspace.com
Nspace обеспечивает гибридное рабочее место. Ведущие компании, такие как BDO, United Way и Staples, используют Nspace для управления бронированием рабочих мест и мест, а также для приема посетителей в офис — и все это в одном месте. Nspace оптимизирует процесс резервирования и использования рабочих ...