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Демо-программное обеспечение для автоматизации
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Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения

Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.

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Fable

Fable

sharefable.com

Приложение Fable помогает командам продаж и маркетинга создавать персонализированные демонстрации продуктов без технической поддержки.

Demostack

Demostack

demostack.com

Demostack помогает командам продаж создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, настраивая их под каждого клиента за считанные минуты.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.

Folio

Folio

folio.la

Folio - платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов без программирования, позволяющая контролировать внешний вид и функциональность.

Supademo

Supademo

supademo.com

Supademo помогает создавать интерактивные демонстрации продуктов, улучшая общение команд, внедрение и вовлечение пользователей.

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare — облачное решение для демонстраций ПО, обучения и прототипирования, обеспечивающее быструю настройку и контроль ресурсов.

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Guideflow — это платформа для создания интерактивных демо и руководств, позволяющая настраивать и делиться ими с пользователями.

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

HowdyGo — приложение для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющее показать программные решения потенциальным клиентам.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.

Floik

Floik

floik.com

Floik — это инструмент для создания интерактивных презентаций продуктов, включая пошаговые руководства и видео, помогающий командам SaaS улучшить пользовательский опыт.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

Мгновенная демонстрация - это платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, помогающая привлекать клиентов и автоматизировать процесс демонстрации.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

TestBox

TestBox

testbox.com

TestBox - это приложение для создания живых демонстрационных сред с использованием ИИ, позволяющее командам продаж проводить качественные презентации продуктов.

Vivun

Vivun

vivun.com

Vivun — это платформа для B2B-продаж, использующая ИИ для автоматизации процессов продаж и повышения производительности команд.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.

Saleo

Saleo

saleo.io

Saleo - платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющая эффективно управлять данными и контентом в процессе продаж.

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Rivia.AI — это платформа без кода для команд GTM, позволяющая создавать интерактивные демонстрации продуктов и внедрять маркетинговые туры на сайте.

Tourial

Tourial

tourial.com

Приложение Tourial позволяет командам создавать интерактивные демонстрации и центры демонстраций, упрощая обучение покупателей и ускоряя процесс продаж.

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

SnackWyze — приложение для автоматизации демонстраций для команд предпродаж. Предлагается 14-дневный бесплатный пробный период.

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue — платформа для создания интерактивных и персонализированных демонстраций продуктов, помогающая командам улучшать показатели продаж.

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Demoboost позволяет создавать, делиться и отслеживать демонстрации продуктов без программирования, персонализируя их для разных клиентов.

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

TechTorch — это B2B платформа, которая упрощает взаимодействие команд продаж и доставки, позволяя настраивать презентации, создавать интерактивные демонстрации и улучшать клиентский опыт.

Lancey

Lancey

getlancey.com

Lancey - это инструмент для создания интерактивных демонстраций продуктов, помогающий предприятиям привлекать клиентов и повышать коэффициент конверсии.

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