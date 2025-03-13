Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения

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Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.
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Fable
sharefable.com
Приложение Fable помогает командам продаж и маркетинга создавать персонализированные демонстрации продуктов без технической поддержки.
Demostack
demostack.com
Demostack помогает командам продаж создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, настраивая их под каждого клиента за считанные минуты.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale позволяет создавать интерактивные демонстрации продуктов без кода, предлагая персонализированные презентации и оптимизированный опыт на всех устройствах.
Folio
folio.la
Folio - платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов без программирования, позволяющая контролировать внешний вид и функциональность.
Supademo
supademo.com
Supademo помогает создавать интерактивные демонстрации продуктов, улучшая общение команд, внедрение и вовлечение пользователей.
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare — облачное решение для демонстраций ПО, обучения и прототипирования, обеспечивающее быструю настройку и контроль ресурсов.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — это платформа для создания интерактивных демо и руководств, позволяющая настраивать и делиться ими с пользователями.
HowdyGo
howdygo.com
HowdyGo — приложение для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющее показать программные решения потенциальным клиентам.
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет B2B-командами создавать интерактивные демонстрации продуктов и экскурсии, улучшая вовлечение клиентов и помощь в продажах.
Floik
floik.com
Floik — это инструмент для создания интерактивных презентаций продуктов, включая пошаговые руководства и видео, помогающий командам SaaS улучшить пользовательский опыт.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - это виртуальная лаборатория для практического обучения IT, позволяющая компаниям создавать демонстрации и обучение их программных продуктов через браузер.
Instant Demo
instantdemo.co
Мгновенная демонстрация - это платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, помогающая привлекать клиентов и автоматизировать процесс демонстрации.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизации демонстраций, ускоряющая продажи и сокращающая время ожидания демонстраций, обеспечивая лучшие данные о потребностях клиентов.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
TestBox
testbox.com
TestBox - это приложение для создания живых демонстрационных сред с использованием ИИ, позволяющее командам продаж проводить качественные презентации продуктов.
Vivun
vivun.com
Vivun — это платформа для B2B-продаж, использующая ИИ для автоматизации процессов продаж и повышения производительности команд.
Navattic
navattic.com
Navattic позволяет командам по продажам и маркетингу создавать интерактивные демонстрации продуктов для улучшения вовлечения клиентов и повышения конверсии.
Saleo
saleo.io
Saleo - платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов, позволяющая эффективно управлять данными и контентом в процессе продаж.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — это платформа без кода для команд GTM, позволяющая создавать интерактивные демонстрации продуктов и внедрять маркетинговые туры на сайте.
Tourial
tourial.com
Приложение Tourial позволяет командам создавать интерактивные демонстрации и центры демонстраций, упрощая обучение покупателей и ускоряя процесс продаж.
SnackWyze
snackwyze.com
SnackWyze — приложение для автоматизации демонстраций для команд предпродаж. Предлагается 14-дневный бесплатный пробный период.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue — платформа для создания интерактивных и персонализированных демонстраций продуктов, помогающая командам улучшать показатели продаж.
Demoboost
demoboost.com
Demoboost позволяет создавать, делиться и отслеживать демонстрации продуктов без программирования, персонализируя их для разных клиентов.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — это B2B платформа, которая упрощает взаимодействие команд продаж и доставки, позволяя настраивать презентации, создавать интерактивные демонстрации и улучшать клиентский опыт.
Lancey
getlancey.com
Lancey - это инструмент для создания интерактивных демонстраций продуктов, помогающий предприятиям привлекать клиентов и повышать коэффициент конверсии.
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