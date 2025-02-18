Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

Consensus

goconsensus.com

Консенсус ведет мир в новую эру демонстрационной автоматизации. Его платформа заставляет ваших покупателей то, что им нужно, когда им это нужно. Затем он умножает влияние вашей команды по доходам на уникальные идеи на этих покупателей. В результате вы увидите более быстрое время, более крупные сделки и более высокие показатели близких. Покупка корпоративного программного обеспечения медленная, разочаровывающая и нарушенная. Его запатентованная демонстрационная платформа автоматизации исправляет это. Он сочетает в себе лучшее из видео, взаимодействия с продуктом и автоматизации Discovery, чтобы обеспечить беспрецедентный опыт как для покупателей, так и для клиентов. От C-Suite до конечного пользователя, его демонстрации путешествуют вирусально, адаптируясь к каждому зрителю, раскрывая скрытые заинтересованные стороны и отвечая на ключевые вопросы. Затем они питают мощные данные о намерениях и нуждаются в возвращении к вашей команде с каждым кликом, умножая их влияние. Консенсус-это платформа для опыта продукта, которая помогает командам выхода на рынок автоматизировать демонстрации, сокращать потраченные впустую демонстрации с 50%до 5%и сокращать демо-времени ожидания с 14 дней до по требованию-сокращение циклов продаж до 68%. Довериваемые такими компаниями, как Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce и SAP, консенсус занимает первое место в программном обеспечении G2 Presales и признается отличным местом для работы в 2025 году. Поскольку более 50% демонстраций просмотрели в тот же день, когда они разделены, и 13% в течение нескольких часов, консенсус движет быстрое вовлечение, одновременно раскрывая новые заинтересованные стороны и их приоритеты посредством внутривирного распределения. Результат? Более быстрый доход, меньше неквалифицированных демонстраций и лучшее понимание.