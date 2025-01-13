Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн

Demostack

demostack.com

Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости использования кода. Чтобы воссоздать впечатление о вашем продукте, не нужно объединять снимки экрана — наша лучшая в своем классе технология автоматически фиксирует все особенности вашего продукта, поэтому ваша демонстрационная среда выглядит и действует так же, как настоящая. Создайте историю, которая найдет отклик, не тратя недели на создание индивидуальной демо-версии, и быстрее выигрывайте больше сделок. Кому может быть полезен Demostack? Demostack помогает отделам продаж SaaS (продажам, маркетингу, работе с клиентами, партнерству) получить возможность делиться историями о продуктах, которые объединяют друг друга, стимулируют обсуждение и ускоряют рост доходов, позволяя инженерным группам сосредоточиться на создании отличных продуктов, а не на управлении демонстрационными средами. - Возьмите под свой контроль демонстрационную среду: больше не нужно ждать исследований и разработок. Предоставьте командам по доходам полную собственность, возможность настройки и понимание демо-версии продукта. - Создавайте собственные демонстрации за считанные минуты: высококачественные демонстрации, адаптированные для каждого разговора, одним щелчком мыши. Он максимально приближен к вашему реальному продукту, но персонализирован для вашего покупателя, чтобы помочь ему быстрее понять его ценность. - Обеспечьте безупречную демонстрацию: больше не нужно извиняться за неверные данные, ошибки или общий опыт. Позвольте вашему потенциальному клиенту ощутить волшебство вашего продукта без каких-либо проблем. - Получите ценную информацию о сделках: узнайте, какие демоверсии способствуют заключению сделок, что было представлено, кем, с кем, кто сейчас занимается и многое другое.