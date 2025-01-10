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Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - Филиппины
Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.
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Guideflow
guideflow.com
Guideflow — это самая простая и продвинутая платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов и руководств за считанные секунды. Запишите свой процесс с помощью нашего расширения Chrome (на основе снимков экрана или HTML), настройте интерактивную демонстрацию под свой бренд и персонализируйте ее для каждого пользователя или потенциального клиента. Поделитесь своей демоверсией со всеми и где угодно с помощью общедоступных ссылок, встраивания виджетов и т. д. Анализируйте поведение вашей аудитории с помощью расширенной информации. Интерактивные демонстрации могут использоваться различными командами: - Продажи: не заставляйте потенциальных клиентов ждать. Ускорьте свой цикл продаж, делясь персонализированными интерактивными демонстрациями в информационных кампаниях, последующих электронных письмах или используя их для живых демонстраций. - Маркетинг: показывайте, а не рассказывайте, и создайте момент «ага». Повышайте конверсию и стимулируйте интерес клиентов, встраивая демо-версии продуктов на свой веб-сайт, в социальные сети и кампании по электронной почте. - Поддержка клиентов: выходите за рамки очередей за билетами. Повысьте эффективность поддержки клиентов с помощью интерактивных руководств, снижающих трения и повышающих удовлетворенность, встраивая демо-версии продуктов в электронную почту поддержки, чат, справочный центр или базу знаний. - Обучение и адаптация: откажитесь от руководства. Воспользуйтесь нашими интерактивными учебными пособиями для беспрепятственного обучения и адаптации. Превратите процесс обучения в увлекательное путешествие, позволяющее обучать и адаптировать любого члена вашей команды к любому процессу или потоку. - Продукт: пусть ваш продукт говорит сам за себя. Демонстрируйте новые функции, обновления или журналы изменений в своем продукте и электронных письмах. - Партнерство: дайте своим партнерам возможность заключить сделку. Помогите своим партнерам всесторонне понять ваш продукт с помощью интерактивных демонстраций. Поделитесь персонализированными руководствами, отвечающими их потребностям, и сделайте их своим лучшим торговым представителем.
Lancey
getlancey.com
Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.
SnackWyze
snackwyze.com
Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.
Demoboost
demoboost.com
Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логотипы, номера, контент: все в ваших руках. Никогда не делайте одно и то же дважды — создавайте библиотека демоверсий для повторного использования и персонализации
Demostack
demostack.com
Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости использования кода. Чтобы воссоздать впечатление о вашем продукте, не нужно объединять снимки экрана — наша лучшая в своем классе технология автоматически фиксирует все особенности вашего продукта, поэтому ваша демонстрационная среда выглядит и действует так же, как настоящая. Создайте историю, которая найдет отклик, не тратя недели на создание индивидуальной демо-версии, и быстрее выигрывайте больше сделок. Кому может быть полезен Demostack? Demostack помогает отделам продаж SaaS (продажам, маркетингу, работе с клиентами, партнерству) получить возможность делиться историями о продуктах, которые объединяют друг друга, стимулируют обсуждение и ускоряют рост доходов, позволяя инженерным группам сосредоточиться на создании отличных продуктов, а не на управлении демонстрационными средами. - Возьмите под свой контроль демонстрационную среду: больше не нужно ждать исследований и разработок. Предоставьте командам по доходам полную собственность, возможность настройки и понимание демо-версии продукта. - Создавайте собственные демонстрации за считанные минуты: высококачественные демонстрации, адаптированные для каждого разговора, одним щелчком мыши. Он максимально приближен к вашему реальному продукту, но персонализирован для вашего покупателя, чтобы помочь ему быстрее понять его ценность. - Обеспечьте безупречную демонстрацию: больше не нужно извиняться за неверные данные, ошибки или общий опыт. Позвольте вашему потенциальному клиенту ощутить волшебство вашего продукта без каких-либо проблем. - Получите ценную информацию о сделках: узнайте, какие демоверсии способствуют заключению сделок, что было представлено, кем, с кем, кто сейчас занимается и многое другое.
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-сайта: привлекайте больше квалифицированных потенциальных клиентов с помощью новых потенциальных клиентов с призывом к действию, на которые они хотят нажать. - Привлекайте и обучайте потенциальных клиентов: предоставляйте потенциальным клиентам индивидуальные кампании, основанные на продуктах, с мгновенной окупаемостью. - Предоставляйте повторяемые демонстрации: дайте возможность продавцам, не разбирающимся в технических вопросах, легко настраивать и доставлять демо-версии в больших масштабах. Попробуйте Navattic сами на нашем сайте: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют повторяющиеся демонстрации продуктов, что позволяет им перераспределить это время на более ценные виды деятельности. Покупатели получают лучший опыт — тот, который помогает им с помощью цифровых, интерактивных и видеодемонстраций по запросу, адаптированных к тому, что они хотят видеть. Это автоматически выявляет заинтересованные стороны и исключает неквалифицированные демонстрации, что, в свою очередь, значительно сокращает циклы продаж на 29–68 % и повышает показатели закрытия до 44 %. Вот как это работает: - Представители отправляют клиентам ссылку на демонстрацию - Клиенты выбирают наиболее важные для них темы - Консенсус создает индивидуальную демонстрацию на основе этих выбранных тем и включает вспомогательный контент для каждой темы (предварительно выбранный представителями) - Клиенты делятся демонстрационная связь с другими заинтересованными сторонами. - Представители получают отчеты о каждом просмотре, каждой публикации и приоритетах каждой заинтересованной стороны. - И теперь представитель знает всех, кто участвует в принятии решения о покупке. Покупатели становятся более образованными и более уверенными в себе, что значительно упрощает продвижение и продажу. представитель.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — это B2B-платформа с уникальным набором функций, которые упрощают и расширяют возможности команд продаж и доставки. — TechTorch обеспечивает более эффективные торговые презентации, позволяя пользователям загружать и настраивать каждую презентацию в соответствии с потребностями клиентов. - TechTorch создает интеллектуальные демоверсии, которые более эффективны, чем «бесплатные пробные версии», за счет автоматизации индивидуальных POC. - TechTorch обеспечивает превосходную близость и знания клиентов, позволяя клиентам исследовать и сотрудничать с поставщиками на их собственных условиях.
Instant Demo
instantdemo.co
Квалифицированные лиды ждут демо-версий. Создайте интерактивную демо-версию продукта, чтобы идентифицировать и конвертировать потенциальных клиентов на своем веб-сайте, стимулировать вовлечение продукта посредством исходящих продаж или полностью автоматизировать демонстрационный опыт.
HowdyGo
howdygo.com
Интерактивные демо-версии продуктов, которые конвертируют. Разблокируйте момент «Ага» ваших потенциальных клиентов. Опишите свой SaaS в HTML и покажите им интерактивную историю использования вашего продукта.
Folio
folio.la
Folio — платформа, которая позволяет создавать интерактивные и управляемые демонстрации продуктов всего за несколько минут без каких-либо навыков программирования! Благодаря нашей передовой технологии вы получаете полный контроль над внешним видом и функциональностью вашего продукта, захватывая интерфейс программного обеспечения и отключая его от серверной части.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — это платформа без кода, позволяющая командам GTM создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы расширяем возможности лучших команд GTM в разных отраслях благодаря их усилиям по PLG. Ниже приведены несколько случаев использования, в которых мы можем вам помочь: Маркетинг • Туры по продукту. Встраивайте интерактивные туры на свой веб-сайт, чтобы превратить посетителей в потенциальных клиентов. • Платные кампании
StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе многофункциональным веб-сайтам для маркетинга и персонализированным демонстрациям для продаж, StoryScale предлагает полное решение для автоматизации демонстраций для современных отделов продаж. • Обзоры продуктов на веб-сайте с быстрой доставкой и привлечением потенциальных клиентов. • Персонализированные демонстрации продаж с безопасным обменом и исходящей доставкой. • Управляемые и нелинейные маршруты ознакомления с продуктом. • Студия демонстрации без кода для редактирования и настройки экрана. • Библиотека руководств и экранных взаимодействий. • Клонируйте живые приложения или используйте снимки экрана мультимедиа. • Демо-литика для отслеживания вовлеченности и производительности демонстраций. • Качество контента для видео, электронных книг, блогов и других медиа. Мы считаем, что люди заслуживают лучшего опыта цифровых покупок. Это простая философия: продавайте так, как вы хотите покупать.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземпляр работающей версии вашего программного обеспечения в защищенной лабораторной среде. В лабораторной среде вы можете создавать учебные пособия, демонстрации и обучение по продуктам, используя реальные сценарии, инфраструктуру и технологии. Поскольку Instruqt представляет собой решение на основе браузера, Instruqt избавляет от необходимости использовать брандмауэры, настраивать ноутбуки или виртуальные машины. Такие компании, как Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten и другие, используют Instruqt для создания туров по продуктам, демонстраций для самообслуживания и обучения. В результате клиенты Instruqt могут заработать миллионы долларов на расширении конвейеров и счетов, не перегружая свои инженерные ресурсы. Взгляните на будущее обучения и образования по продуктам.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к своему продукту, которого он заслуживает. Мы знаем, что требуется целая армия, чтобы придумывать, создавать, редактировать и публиковать контент, необходимый для обучения и привлечения пользователей. И как раз в тот момент, когда вы думаете, что у вас все получилось, ваш продукт развивается и делает весь этот контент устаревшим. Вот где Флойк может стать вашей волшебной палочкой. 🪄 Вы можете создавать интерактивные демонстрации, видеоролики о продуктах и пошаговые руководства, чтобы подчеркнуть возможности вашего продукта и порадовать пользователей — и все это в одном месте! Платформа оснащена расширенными функциями настройки, которые помогут вам точно настроить витрины ваших продуктов. Вы можете работать со своей командой и интегрировать ее со своим стеком продаж и технологий GTM, чтобы максимизировать свой успех.
Supademo
supademo.com
Supademo помогает командам более эффективно рекламировать продукты с помощью красивых интерактивных демонстраций на базе искусственного интеллекта. Более 8000 пользователей в быстрорастущих компаниях в 75 странах используют Supademo для поддержки документации, адаптации, продаж и маркетинга, чтобы стимулировать внедрение и вовлечение. Как это работает: 1. Запись: включите расширение Supademo и просматривайте любой рабочий процесс. Интерактивная демонстрация автоматически создается за считанные секунды и включает в себя горячие точки и текстовые инструкции. 2. Персонализация. Настройте процесс демонстрации с помощью мощных функций, таких как закадровый голос с помощью искусственного интеллекта, пользовательские домены, размытие, автозапуск и призывы к действию (CTA). 3. Делитесь и встраивайте. Мгновенно делитесь своим Supademo по общедоступной ссылке или встраивайте его в различные платформы, такие как документы поддержки, веб-сайты или в инструменты, которые вы уже используете. Функции, которые вам понравятся: - Демонстрации на базе искусственного интеллекта: Supademo использует искусственный интеллект для создания интуитивно понятных встраиваемых демонстраций с текстовыми аннотациями и голосовыми наложениями. - Общие рабочие пространства команды: позволяют членам команды находить, дублировать и совместно работать над Supademo, будь то демонстрация продукта, руководство по адаптации или запросы в службу поддержки. - Расширенная аналитика: получите глубокую информацию о показателях отказа, конверсии, вовлеченности и зрительской аудитории. Преимущество Supademo — повысьте свою продуктивность: сократите время, затрачиваемое на поиск информации, на 25%. - Повышенное взаимодействие с пользователем: интерактивные руководства увеличивают взаимодействие с пользователем на 250 %. - Быстрое решение проблем: разрешайте заявки в службу поддержки в 10 раз быстрее с помощью пошаговых инструкций.
Fable
sharefable.com
Fable помогает отделам продаж и маркетинга создавать персонализированные демо-версии, адаптированные к каждому потенциальному клиенту, без какой-либо технической поддержки. Благодаря нашим живым демонстрациям, пользовательским средам песочницы и интерактивным экскурсиям по продуктам; Отделы продаж и маркетинга могут повысить конверсию и заключить больше сделок.
TestBox
testbox.com
Освободите своих продавцов и предоставьте возможность покупателям с помощью TestBox — единственного по-настоящему живого, полностью интегрированного и на 100 % автоматизированного программного обеспечения для демонстрации и песочницы. С TestBox ваши торговые представители каждый раз предоставляют безупречные, адаптированные к вашим потребностям демо-версии. Продемонстрируйте свой живой, полнофункциональный продукт во всей его красе: наполненные удивительно реалистичными данными, сгенерированными искусственным интеллектом, и предварительно настроенные с помощью ключевых интеграций, демонстрационные среды TestBox делают ценность вашего продукта кристально ясной для покупателей. После идеальной демонстрации проведите POC-опыт, который придаст комитетам по закупкам уверенность, необходимую для продвижения вперед. Пошаговые инструкции и быстрые ссылки позволяют потенциальным клиентам чувствовать себя экспертами по продукту с момента начала тестирования, а аналитика использования позволяет представителям отправлять правильное сообщение в нужное время, чтобы продвигать сделки. Заключайте больше сделок быстрее, обеспечивая при этом лучший опыт покупок с TestBox.
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это персонализированный центр контента, позволяющий вашим потенциальным клиентам найти самую важную информацию, которая им нужна, поделиться ею со своей командой и предоставить вам данные о том, что их волнует. Встраивайте или делитесь своими интерактивными демо-версиями по любому каналу и быстрее конвертируйте потенциальных клиентов, влияйте на конвейер и ускоряйте циклы сделок.
Saleo
saleo.io
Saleo — это демо-платформа №1 для живых продаж, которая помогает ведущим компаниям-разработчикам программного обеспечения, таким как Drift, Clari, Terminus и Salesloft, создавать невероятные демо-версии, полные данных, непосредственно в их собственном SaaS-продукте. Мы помогаем отделам продаж сократить цикл продаж, увеличить процент выигрышей и заключить больше сделок, устраняя бремя недостающих данных, устаревших демонстрационных сред и трудоемкой подготовки к демонстрации. Saleo обеспечивает полный контроль над каждым элементом вашей демонстрационной среды — графиками, показателями, таблицами, текстом, изображениями и значками, что позволяет вам создать идеальную демонстрацию программного обеспечения, которая напрямую связана с болевыми точками вашего клиента и работает именно так, как вы хотите. Настраивайте новые демоверсии за считанные минуты, чтобы превратить больше сделок в «закрытые выигрыши».
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare, облачная компания по ускорению бизнеса, — это самое простое решение для продаж и успеха клиентов. Он разработан, чтобы помочь компаниям-разработчикам программного обеспечения предоставлять сложные демонстрации, PoC и обучение, воспроизводя реальный опыт без ущерба для времени выхода на рынок. CloudShare позволяет организациям сосредоточиться на ускорении роста за счет автоматизации настройки сред в любом масштабе. Он обеспечивает видимость и контроль использования. Он предоставляет мощные ресурсы, повышающие эффективность, поддерживая каждый этап процесса для достижения лучших результатов и быстрее. CloudShare работает с любой инфраструктурой — локальной или поверх общедоступного облака — и интегрируется с основными инструментами продаж и LMS, что упрощает развертывание. Что вызывает улыбку на лицах клиентов CloudShare? 1. Быстрая установка. Мгновенно запускайте интерактивное программное обеспечение. Создавайте или клонируйте среды за считанные минуты, а не часы, чтобы имитировать реальный опыт для демонстраций, POC и обучения. 2. Практическая помощь: следите в режиме реального времени за прогрессом студентов и потенциальных клиентов, чтобы уделять им внимание, необходимое для достижения успеха, с помощью непосредственных возможностей. 3. Расширенное сотрудничество. Улучшите совместную работу и общение с помощью интеграции Slack, чата, веб-перехватчиков, видеоконференций в приложении и более привлекательных инструментов для связи вас и ваших пользователей. 4. Контроль затрат: больше никаких раздуваний бюджета! Максимизируйте распределение ресурсов за счет автоматизации приостановки или удаления сред, когда они не используются, что обеспечивает эффективное использование и экономию средств. 5. Отчетность и аналитика. Оптимизируйте производительность среды продаж и обучения, а также увеличьте рентабельность инвестиций благодаря глубокому анализу. CloudShare REST API позволит вам отправлять пользовательские данные в ваши любимые инструменты бизнес-аналитики. CloudShare доверяют более 500 корпоративных клиентов в более чем 100 странах, включая Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet и HP.
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным опытом покупок на базе RELAYTO, который начинался как обычная презентация. >> https://rla.to/pitch << Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в наш интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать. вашей команде для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. От электронных книг и официальных документов до презентаций и предложений RELAYTO — это самый простой способ сделать существующий контент увлекательным и познавательным. https://relayto.com/showcase
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему продукту и встроить его на свой маркетинговый веб-сайт. Это поможет повысить PLG и увеличить количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж. (PS: Вы также можете встроить форму для потенциальных клиентов) Кампании по электронной почте. Отправляйте обзор продукта в свои почтовые кампании, чтобы показать новые функции или конкретный поток вашего продукта. Продажи: остатки демо-версии. Создайте управляемую и интерактивную демо-версию вашего продукта, адаптированную для вашего потенциального клиента, и отправьте ее им в виде оставшихся демонстрационных материалов. Это поможет вашему чемпиону-покупателю усвоить ваш продукт и ускорить сделки. Живые демонстрации — показывайте демо-версии Storylane во время ознакомительных звонков или на различных этапах POC. Ваши торговые представители могут быть обучены следовать последовательному процессу демонстрации. Предварительная продажа. Расширьте возможности своих демонстрационных версий, позволив вашей команде предпродажной подготовки запускать новые демо-версии за считанные минуты. С помощью Storylane вы сможете помочь своему отделу продаж предоставить каждому покупателю персонализированные демонстрационные возможности без традиционных сложностей, связанных с созданием нескольких демонстрационных сред.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue — быстрорастущий стартап из Денвера, штат Колорадо. Основанная Робином Сингхви, амбициозным основателем-одиночкой, компания со временем превратилась, благодаря глубоким отзывам сообщества пользователей, в небольшую, но увлеченную команду, стремящуюся улучшить качество продаж. SmartCue предлагает командам GTM оптимизированную платформу для создания интерактивных и персонализированных демонстраций продуктов. Ключевые функции включают надежную персонализацию демонстрационных продаж, эффективную автоматизацию продаж и интуитивно понятные функции поддержки продаж. Наша платформа спроектирована таким образом, чтобы предложить простой, но мощный интерфейс, призванный быстро принести пользу нашим пользователям. Основная ценность SmartCue заключается в его преобразующем влиянии на способы создания и использования демонстрационных роликов для повышения конверсии. Предоставляя возможность настройки демо в реальном времени, SmartCue помогает своим пользователям улучшить качество потенциальных клиентов, способствовать значимому взаимодействию с клиентами и, в конечном итоге, повысить эффективность продаж. SmartCue выделяется на рынке благодаря своему уникальному подходу к созданию интерактивных демонстраций и персонализации рекламных демонстраций. В отличие от других платформ поддержки продаж, SmartCue руководствуется потребностями и отзывами своего сообщества, в результате чего создается продукт, который напрямую реагирует на проблемы, с которыми сталкиваются команды GTM. Наш продукт дает пользователям возможность создавать динамичные, персонализированные демонстрации, которые привлекают внимание и конвертируют, помогая преобразовать процесс продаж. Мы стремимся создавать значимые функции, которые действительно повышают ценность, а не использовать модные технологии ради этого. Предстоящие улучшения включают интеграцию с лучшими инструментами маркетинга и продаж, улучшенный мобильный интерфейс и функции на основе искусственного интеллекта, которые всегда создаются на основе того, что нам говорит наше сообщество. Уникальный опыт SmartCue, подход, ориентированный на сообщество, и стремление быстро заставить пользователей получить выгоду отличают нас от нас в переполненном пространстве возможностей продаж.
Vivun
vivun.com
B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте доверие сегодняшних покупателей, готовых к продажам, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому взглянуть на опыт покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Благодаря организации решений на переднем плане компании могут согласовывать продажи с продуктом, обеспечивать повторяемые рабочие процессы для команды, предоставлять экспертные знания по продуктам по требованию и заключать больше сделок.