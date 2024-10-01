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Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - Маврикий

Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.

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Demostack

Demostack

demostack.com

Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости использования кода. Чтобы воссоз...

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе...

Fable

Fable

sharefable.com

Fable помогает отделам продаж и маркетинга создавать персонализированные демо-версии, адаптированные к каждому потенциальному клиенту, без какой-либо технической поддержки. Благодаря нашим живым демонстрациям, пользовательским средам песочницы и интерактивным экскурсиям по продуктам; Отделы продаж и...

Supademo

Supademo

supademo.com

Supademo помогает командам более эффективно рекламировать продукты с помощью красивых интерактивных демонстраций на базе искусственного интеллекта. Более 8000 пользователей в быстрорастущих компаниях в 75 странах используют Supademo для поддержки документации, адаптации, продаж и маркетинга, чтобы с...

Folio

Folio

folio.la

Folio — платформа, которая позволяет создавать интерактивные и управляемые демонстрации продуктов всего за несколько минут без каких-либо навыков программирования! Благодаря нашей передовой технологии вы получаете полный контроль над внешним видом и функциональностью вашего продукта, захватывая инте...

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Guideflow — это самая простая и продвинутая платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов и руководств за считанные секунды. Запишите свой процесс с помощью нашего расширения Chrome (на основе снимков экрана или HTML), настройте интерактивную демонстрацию под свой бренд и персонализиру...

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare, облачная компания по ускорению бизнеса, — это самое простое решение для продаж и успеха клиентов. Он разработан, чтобы помочь компаниям-разработчикам программного обеспечения предоставлять сложные демонстрации, PoC и обучение, воспроизводя реальный опыт без ущерба для времени выхода на р...

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему ...

Floik

Floik

floik.com

Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к...

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

Квалифицированные лиды ждут демо-версий. Создайте интерактивную демо-версию продукта, чтобы идентифицировать и конвертировать потенциальных клиентов на своем веб-сайте, стимулировать вовлечение продукта посредством исходящих продаж или полностью автоматизировать демонстрационный опыт.

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

Интерактивные демо-версии продуктов, которые конвертируют. Разблокируйте момент «Ага» ваших потенциальных клиентов. Опишите свой SaaS в HTML и покажите им интерактивную историю использования вашего продукта.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземп...

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют по...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...

Vivun

Vivun

vivun.com

B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте доверие сегодняшних покупателей, готовых к продажам, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому взглянуть на опыт покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Благод...

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Rivia.AI — это платформа без кода, позволяющая командам GTM создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы расширяем возможности лучших команд GTM в разных отраслях благодаря их усилиям по PLG. Ниже приведены несколько случаев использования, в которых мы можем вам помочь: Маркетинг • Туры по про...

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...

Tourial

Tourial

tourial.com

Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это пер...

Saleo

Saleo

saleo.io

Saleo — это демо-платформа №1 для живых продаж, которая помогает ведущим компаниям-разработчикам программного обеспечения, таким как Drift, Clari, Terminus и Salesloft, создавать невероятные демо-версии, полные данных, непосредственно в их собственном SaaS-продукте. Мы помогаем отделам продаж сократ...

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue — быстрорастущий стартап из Денвера, штат Колорадо. Основанная Робином Сингхви, амбициозным основателем-одиночкой, компания со временем превратилась, благодаря глубоким отзывам сообщества пользователей, в небольшую, но увлеченную команду, стремящуюся улучшить качество продаж. SmartCue предл...

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.

TestBox

TestBox

testbox.com

Освободите своих продавцов и предоставьте возможность покупателям с помощью TestBox — единственного по-настоящему живого, полностью интегрированного и на 100 % автоматизированного программного обеспечения для демонстрации и песочницы. С TestBox ваши торговые представители каждый раз предоставляют бе...

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логот...

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

TechTorch — это B2B-платформа с уникальным набором функций, которые упрощают и расширяют возможности команд продаж и доставки. — TechTorch обеспечивает более эффективные торговые презентации, позволяя пользователям загружать и настраивать каждую презентацию в соответствии с потребностями клиентов. -...

Lancey

Lancey

getlancey.com

Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.

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