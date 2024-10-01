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Демо-программное обеспечение для автоматизации - Самые популярные приложения - Чехия
Решения для автоматизации демонстраций играют решающую роль в рабочих процессах предпродажной подготовки, автоматизируя создание демонстраций продуктов. Эти инструменты облегчают потенциальным клиентам возможность ознакомиться с адаптированной и персонализированной демонстрацией, обеспечивая раннее представление о продукте. В этой категории эти решения служат для обучения потенциальных клиентов с самого начала, эффективно демонстрируя ценность продукта и его ключевые возможности. В частности, они способствуют экономии времени команд предпродажной подготовки, устраняя необходимость в обширной ручной разработке и настройке демонстраций с учетом конкретных людей или отраслей. Универсальные применения решений для автоматизации демонстраций включают интерактивные экскурсии по продукту, управляемые демонстрации и живые презентации.
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StoryScale
storyscale.com
Сделайте свой маркетинг и продажи ориентированными на продукт. Создавайте точные демо-версии продуктов без кода. Оптимизируйте демонстрационный опыт на всех устройствах. Демонстрации StoryScale выглядят кинематографично, с анимированными переходами и масштабированием. Благодаря лучшим в своем классе...
Demostack
demostack.com
Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости использования кода. Чтобы воссоз...
Supademo
supademo.com
Supademo помогает командам более эффективно рекламировать продукты с помощью красивых интерактивных демонстраций на базе искусственного интеллекта. Более 8000 пользователей в быстрорастущих компаниях в 75 странах используют Supademo для поддержки документации, адаптации, продаж и маркетинга, чтобы с...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — это самая простая и продвинутая платформа для создания интерактивных демонстраций продуктов и руководств за считанные секунды. Запишите свой процесс с помощью нашего расширения Chrome (на основе снимков экрана или HTML), настройте интерактивную демонстрацию под свой бренд и персонализиру...
Folio
folio.la
Folio — платформа, которая позволяет создавать интерактивные и управляемые демонстрации продуктов всего за несколько минут без каких-либо навыков программирования! Благодаря нашей передовой технологии вы получаете полный контроль над внешним видом и функциональностью вашего продукта, захватывая инте...
Storylane
storylane.io
Storylane позволяет командам B2B-маркетинга и инженерам по продажам фиксировать свой продукт и создавать увлекательные демо-версии и туры по продукту. Ниже приведены некоторые примеры использования Storylane в маркетинге и продажах. Маркетинг: Туры по продукту. Вы можете создать экскурсию по своему ...
Fable
sharefable.com
Fable помогает отделам продаж и маркетинга создавать персонализированные демо-версии, адаптированные к каждому потенциальному клиенту, без какой-либо технической поддержки. Благодаря нашим живым демонстрациям, пользовательским средам песочницы и интерактивным экскурсиям по продуктам; Отделы продаж и...
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к...
CloudShare
cloudshare.com
Создавайте виртуальные тренинги и демонстрации HIGH IMPACT за меньшее время, чем нужно, чтобы допить кофе. CloudShare предоставляет вам невероятно простую виртуальную ИТ-лабораторию для создания убедительных практических программных продуктов, чтобы вы могли ошеломить клиентов и потенциальных клиент...
Instant Demo
instantdemo.co
Квалифицированные лиды ждут демо-версий. Создайте интерактивную демо-версию продукта, чтобы идентифицировать и конвертировать потенциальных клиентов на своем веб-сайте, стимулировать вовлечение продукта посредством исходящих продаж или полностью автоматизировать демонстрационный опыт.
HowdyGo
howdygo.com
Интерактивные демо-версии продуктов, которые конвертируют. Разблокируйте момент «Ага» ваших потенциальных клиентов. Опишите свой SaaS в HTML и покажите им интерактивную историю использования вашего продукта.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — это практическая виртуальная ИТ-лаборатория для роста за счет продуктов. Мы помогаем компаниям-разработчикам программного обеспечения генерировать масштабный спрос и стимулировать внедрение и использование, предлагая практический опыт работы с продуктом в браузере. Instruqt создает экземп...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют по...
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — это платформа без кода, позволяющая командам GTM создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы расширяем возможности лучших команд GTM в разных отраслях благодаря их усилиям по PLG. Ниже приведены несколько случаев использования, в которых мы можем вам помочь: Маркетинг • Туры по про...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Vivun
vivun.com
B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте доверие сегодняшних покупателей, готовых к продажам, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому взглянуть на опыт покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Благод...
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это пер...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue — быстрорастущий стартап из Денвера, штат Колорадо. Основанная Робином Сингхви, амбициозным основателем-одиночкой, компания со временем превратилась, благодаря глубоким отзывам сообщества пользователей, в небольшую, но увлеченную команду, стремящуюся улучшить качество продаж. SmartCue предл...
SnackWyze
snackwyze.com
Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.
TestBox
testbox.com
Освободите своих продавцов и предоставьте возможность покупателям с помощью TestBox — единственного по-настоящему живого, полностью интегрированного и на 100 % автоматизированного программного обеспечения для демонстрации и песочницы. С TestBox ваши торговые представители каждый раз предоставляют бе...
Saleo
saleo.io
Saleo — это демо-платформа №1 для живых продаж, которая помогает ведущим компаниям-разработчикам программного обеспечения, таким как Drift, Clari, Terminus и Salesloft, создавать невероятные демо-версии, полные данных, непосредственно в их собственном SaaS-продукте. Мы помогаем отделам продаж сократ...
Demoboost
demoboost.com
Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логот...
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — это B2B-платформа с уникальным набором функций, которые упрощают и расширяют возможности команд продаж и доставки. — TechTorch обеспечивает более эффективные торговые презентации, позволяя пользователям загружать и настраивать каждую презентацию в соответствии с потребностями клиентов. -...
Lancey
getlancey.com
Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.