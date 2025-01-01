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Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Square
squareup.com
Square - приложение для обработки платежей, управления запасами и клиентами для малого бизнеса, поддерживающее различные способы оплаты.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Typeform
typeform.com
Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.
Popl
popl.co
Popl — приложение для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющее пользователям управлять контактной информацией и социальными профилями.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Apify
apify.com
Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.
Clay
clay.com
Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Privyr
privyr.com
Privyr - мобильный CRM для специалистов по продажам, который помогает управлять лидами и клиентами через популярные каналы связи.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Manycontacts
manycontacts.com
Мобильное приложение ManyContacts позволяет использовать WhatsApp для продаж и поддержки, объединяя чаты команды в одном интерфейсе.
Closely
closelyhq.com
Closely — облачная платформа для продаж, позволяющая запускать автоматизированные кампании, управлять сетью Linkedin и экспортировать B2B контакты.
Brave
getbrave.io
Brave — это инструмент для конвертации посетителей на сайтах WordPress, предлагающий более 200 виджетов для сбора лидов и отслеживания конверсий.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes предлагает набор плагинов и тем для WordPress, направленных на улучшение функциональности сайта и увеличение конверсий.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry - это веб-приложение для B2B генерации лидов, которое помогает компаниям идентифицировать анонимных посетителей веб-сайтов и преобразовывать их в потенциальных клиентов.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads — мобильное CRM-приложение для малых бизнесов, позволяющее отслеживать лиды и клиентов, управлять продажами и автоматизировать задачи.
about.me
about.me
About.me — это платформа для создания персонализированных одностраничных сайтов, помогающая пользователям развивать онлайн-присутствие и находить клиентов.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Interact
tryinteract.com
Interact AI - это инструмент для автоматического создания викторин, который упрощает процесс генерации опросов для бизнеса без глубоких знаний AI.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Gleam
gleam.io
Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
HiHello
hihello.com
HiHello - приложение для создания цифровых визиток, позволяющее обмениваться контактной информацией через различные каналы и интегрировать её с CRM.
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