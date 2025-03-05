Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
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Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет в ваших приложениях Gmail и других приложениях Google Workspace. Это помогает командам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, контролировать прогресс продаж и закрывать больше сделок. Подробнее о Nethunt CRM 🙂 Организуйте свою клиентскую базу Используйте основные функции CRM в Nethunt, чтобы организовать вашу клиентскую базу наиболее эффективным образом. ✓ Попрощайтесь с утомительным вводом данных навсегда. ✓ Используйте функцию дублирования Nethunt, чтобы все время поддерживать чистые данные. ✓ Требуемые поля включают часы на ваши данные, чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. ✓ Ваша клиентская база надежно хранится в одном месте, защищена от утечек или позаботуемых глаз путем правильного управления доступом. 📞 Захватывает новые отведения по нескольким каналам Nethunt CRM интегрирован с несколькими инструментами, которые позволяют получать новые потенциальные клиенты из разных источников и хранить общение в CRM Records. ✓ Создать новые потенциальные клиенты из входящих и исходящих звонков ✓ Включите чаты на веб -сайте в новые лидеры ✓ Получите новые лидеры от платформ социальных сетей ✓ Добавить новые лиды в CRM от Messengers ✓ Capture Leads из пользовательских веб -форм 📋 Ведущие сегмента и база клиентов Разбейте свою клиентскую базу на целевые сегменты, чтобы отправить персонализированные подачи, используя различные макросы - название работы, потребность, размер компании и многое другое. ✓ Используйте пользовательские фильтры и представления, чтобы сегментировать ваши контакты. ✓ Сохраните неограниченное количество сегментов для себя или поделитесь ими с командой. ✓ Эти сегменты обновляются автоматически, когда новые пользователи соответствуют определенным параметрам. 💲 Строительный трубопровод продаж Превратите контакты в провода и протолкните их вниз по красивому, функциональному трубопроводу. ✓ Добавить новые сделки, их стоимость, вероятность закрытия и ожидаемой даты закрытия. ✓ Отслеживание сделок Прогресс через этапы трубопровода. ✓ Знайте доход на каждом этапе трубопровода ✓ Пятно, заблокированные, и как подтолкнуть их к покупке. ✓ Создайте один или несколько пользовательских трубопроводов для ваших продуктов и услуг. ✓ Построить прогнозы, которым вы можете доверять. ⭕ Управление задачами Организуйте свой рабочий день и управляйте рабочей нагрузкой вашей команды. Все в Gmail. ✓ Управляйте задачами и сотрудничайте с вашей командой в Gmail. ✓ Назначьте задачи автоматически по определенным критериям или алгоритму кругло-робин. ✓ Ссылка задач на электронные письма и записи CRM. ✓ Получайте ежедневные задачи, чтобы спланировать свой день. 🤖 Автоматизируйте процессы продаж в Gmail Nethunt CRM позволяет пользователям автоматизировать весь процесс продаж - от захвата свинца до стадии трубопровода Deals до уведомлений. ✓ Захват проводит из разных источников и добавьте их в свой CRM. ✓ Назначьте менеджеров руководителям и настройке персонализированных автоматических повторений. ✓ Расстановка лидов автоматически в зависимости от их поведения ✓ Установить последовательности для развития лидов. ✓ Автоматически связывать разговоры по электронной почте, чаты, вызовы в профили CRM. ✓ Иметь алгоритм переместить лидерство на следующую стадию трубопровода на основе ответа свинца. ✓ Создать автоматические задачи для команды. ✓ Установить уведомления в команду, когда в процессе происходят важные изменения. ✓ Автоматизируйте ввод данных. ✉ Автоматизация электронной почты ✓ Создать личные и общие шаблоны электронной почты в Gmail. ✓ Напишите повторяющиеся электронные письма легко и быстро. ✓ Персонализируйте шаблоны электронной почты с пользовательскими полями. ✓ Используйте шаблоны электронной почты в ежедневной корреспонденции по электронной почте, кампаниям по электронной почте или автоматическим последовательностям электронной почты. 📩 Отслеживание электронной почты Отслеживайте вашу электронную почту открывается и щелкает в Gmail. ✓ Знайте, если, когда и как часто получатель просматривает ваши электронные письма в режиме реального времени. ✓ Знайте, когда люди открывают ваши электронные письма, чтобы предоставить информацию для вашей команды. ✓ Расстановите приоритеты потенциальных клиентов на основе того, сколько раз они открывают электронные письма или нажимают на ссылки. ✓ Используйте отслеживание электронной почты для регулярных электронных писем, кампаний по электронной почте и автоматических последовательностей электронной почты. 🔁 Электронные кампании Отправьте электронные кампании и последующие кампании в Gmail. ✓ Отправить кампании по электронной почте в пользовательские сегменты или всю вашу клиентскую базу. ✓ Установите последующие электронные письма в предыдущие электронные кампании. ✓ Мониторинг кампаний Статистика: открывается, клики, отписывающие подписки, отскоки и ответы. ✓ Отправить кампании по электронной почте через Gmail, Nethunt SMTP или собственный SMTP -сервер. 📊 Отчеты о продажах Отслеживайте ключевые бизнес -метрики и командную работу с отчетами в Nethunt CRM. ✓ Отслеживайте эффективность всей команды и каждого менеджера отдельно - количество отправленных электронных писем, сделанных презентаций, вызовов и т. Д. ✓ Проанализируйте рост бизнеса по сравнению с предыдущими периодами - количество закрытых сделок, а также полученные доходы. ✓ Проанализируйте доход, разрушив его менеджером, определяющим продуктом, по стране и т. Д. ✓ Отслеживайте свою квоту. ✓ Проанализируйте причины потери сделок. ✓ Создайте прогноз продаж, которому вы можете доверять.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации. LiveSocial имеет прочные партнерские отношения и мощную интеграцию с Proofpoint и SafeGuard Cyber для удовлетворения различных потребностей в безопасности, соблюдении нормативных требований и архивировании каждого из клиентов LiveSocial. Продавцы, демонстрирующие подлинный опыт и энтузиазм в социальных сетях, завоевывают доверие в масштабах. Они развивают критические отношения. Они вызывают разговоры о построении бизнеса. И они превосходят своих конкурентов. Большинство программ социальных продаж испытывают трудности, потому что они не вооружают своих сотрудников контентом, который действительно ценен для покупателей. Seismic LiveSocial предоставляет уникальный поток высококачественного стороннего контента каждому из ваших продавцов, независимо от того, какую отрасль они обслуживают. И это меняет все.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Reverse Contact
reversecontact.com
Обратный контакт — это инструмент обратного поиска электронной почты, предназначенный для оптимизации процесса обогащения данных. Используя только адрес электронной почты, наш инструмент может найти профиль LinkedIn, связанный с этим контактом, и сгенерировать список информации, связанной с сотрудником/компанией, за несколько кликов. Предлагая уникальный поиск, загрузку CVS и даже API, Reverse contact адаптирован для всех типов компаний и подходов к поиску клиентов. Короче говоря, сгенерируйте, квалифицируйте, активируйте и закройте сделку, проверив помощника.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты электронной почты B2B и достигайте своих целей по продажам быстрее, чем когда-либо.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и публиковать профессионально выглядящие формы, оптимизированные для настольных и мобильных устройств. Если вам нужны контактные формы, формы привлечения потенциальных клиентов, формы регистрации событий или опросы для обратной связи, Quill Forms поможет вам. Благодаря расширенным функциям, таким как условная логика, предварительно заполненные поля и настраиваемые правила проверки, вы можете создавать формы, которые собирают именно ту информацию, которая вам нужна от ваших клиентов и потенциальных клиентов. Quill Forms также предлагает надежные функции аналитики и отчетности, поэтому вы можете отслеживать отправку форм, отслеживать коэффициенты конверсии и получать информацию о поведении пользователей. Кроме того, благодаря интеграции с популярными CRM и платформами электронного маркетинга вы можете легко подключить данные своей формы к другим бизнес-инструментам. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, мощным функциям и гибким тарифным планам Quill Forms является идеальным решением для предприятий всех размеров и отраслей, которым нужен надежный и настраиваемый конструктор форм.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целевых списков, используя наш портал бесплатно.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслеживать и конвертировать их? Готово и сделано.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие функции, как A/B-тестирование для оптимизации рекламных акций, мощные интеграции для подключения к вашему текущему маркетинговому стеку, предотвращение мошенничества и спама со стороны участников, управление пользователями для мультибрендовой обработки, дополнительные рекламные записи с помощью социальных действий и подробные аналитика поступающей информации.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый день продавцы бомбардируют ваших потенциальных клиентов неконкретными, неиндивидуализированными, общими сообщениями. Дело не в том, что отделы продаж разучились продавать... но это был единственный способ масштабироваться и расти как компания. В LeadIQ мы считаем, что вы можете более разумно вести поиск и быстрее создавать воронку продаж, обращаясь к нужным людям с помощью индивидуальных личных сообщений в большом масштабе. Наша платформа для поиска потенциальных клиентов позволяет вам находить данные о потенциальных клиентах, отслеживать триггеры продаж и персонализировать холодный охват — все в одном месте. Используя нашу запатентованную технологию искусственного интеллекта, мы устраняем утомительные, ручные и совершенно сложные этапы поиска клиентов, чтобы вы могли снова сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск клиентов снова личным. Получайте больше ответов, заказывайте больше встреч и создавайте больше конвейеров за счет масштабной персонализации. Представьте себе перспективы.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместность и узнаваемость Slack, чтобы побудить сотрудников делиться одобренными блогами, новостями, объявлениями о вакансиях и другим контентом и/или взаимодействовать с ними в Twitter, LinkedIn и Facebook. Доступный и эффективный, Please Share предоставляет компаниям возможность активизировать маркетинговые инициативы по защите интересов сотрудников, социальные сети и продажи в социальных сетях, одновременно упрощая процесс поощрения членов команды к обмену контентом компании в социальных и профессиональных сетях.
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускорения роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных B2B-контактов, превращая их в заинтересованных потенциальных клиентов. Существующие сервисы автоматизации маркетинга и рассылки электронных писем не позволят вам этого сделать.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 основные услуги для отделов продаж и маркетинга B2B, которые можно использовать отдельно или как одно комплексное решение: индивидуальная генерация потенциальных клиентов, обогащение потенциальных клиентов и управляемая рассылка по электронной почте. С помощью LeadGenius компании могут выявлять новых клиентов, обновлять и улучшать существующую базу данных потенциальных клиентов, а также устранять трудоемкие действия из исходящей электронной почты.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
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