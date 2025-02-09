Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Сан-Марино

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциальных клиентов.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и продавать более разумно. Синхронизируйте контакты по продажам и маркетингу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Найдите свои лучшие возможности с помощью системы оценки потенциальных клиентов и отслеживания веб-посетителей. Работает с Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce и популярными маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly и т. д.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane открывает возможность генерации потенциальных клиентов благодаря ИИ. Sparklane помогает вам на протяжении всего вашего пути к поиску потенциальных клиентов, а также: - Определяет, сопоставляет и рекомендует лучшие аккаунты для взаимодействия на основе бизнес-сигналов, оцененных искусственным интеллектом - Предоставляет полную профессиональную контактную информацию о ваших потенциальных клиентах (сотовый телефон и электронная почта) - Привлекает нужных клиентов на в нужное время с помощью интеллектуальных и гиперконтекстуализированных последовательностей электронных писем. Почему Sparklane? - Единственное полностью интегрированное на рынке решение для поиска - Доступ к лучшему озеру данных о компаниях и контактной информации в Европе - Более 3 миллионов бизнес-сигналов получают и анализируют каждый год - Быстрая и интуитивно понятная адаптация - Воспользуйтесь преимуществом охвата всех стран: Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Испания, Голландия, Италия — 100% соответствие GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагировать на новых потенциальных клиентов в течение нескольких секунд, более последовательно взаимодействовать с потенциальными клиентами по большему количеству каналов и создавать более квалифицированные возможности продаж. Во всем мире тысячи пользователей используют систему продаж VanillaSoft на основе очередей и интеллектуальную маршрутизацию для реализации автоматизации ритмичности продаж, что приводит к существенному увеличению скорости привлечения потенциальных клиентов, устойчивости, производительности и дохода на каждого представителя. VanillaSoft — частная компания, базирующаяся в Плано, штат Техас, США. Чтобы узнать больше, посетите www.vanillasoft.com. Одной из сверхспособностей решения VanillaSoft является его заслуженная эффективность в кампаниях по сбору средств. Полностью настраиваемое, управляемое пользователем программное обеспечение для фонатов VanillaSoft дает менеджерам фонатов максимальный контроль над их кампаниями по фонатонам. Интеллектуальная автоматизация рабочих процессов гарантирует последовательное применение лучших институциональных практик, а также оптимизирует эффективность и результативность работы ваших фонатов. Динамические сценарии звонков, сегментация данных и автоматизация управления обеспечивают наиболее эффективную стратегию охвата, а также улучшают качество опыта для выпускников, доноров и сборщиков средств. Узнайте больше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, удержания и расширения большего количества клиентов. Продукты Successeve управляются тремя основными механизмами: централизацией данных, оценками и автоматизированными действиями.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там, где уже находятся ваши команды, вы можете позволить своим командам по доходам полностью сосредоточиться на управлении и закрытии конвейера.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных продаж и выявления клиентов, подвергающихся риску. Ключевые функции включают оценку потенциальных клиентов с помощью искусственного интеллекта, оценку MQL в реальном времени, фильтры графов идентичности и живое обогащение. Он также предоставляет такие функции, как автоматическое объединение данных о клиентах и механизмы предотвращения оттока клиентов. Интеграция Toplyne Sync и CRM Copilot обеспечивает плавную синхронизацию данных с системами CRM, гарантируя включение ключевых лиц, принимающих экономические решения, в базу данных CRM. Прогнозные модели Toplyne созданы для быстрого внедрения и обеспечивают более быстрое воздействие на бизнес по сравнению с собственными прогнозными моделями. Платформа позволяет пользователям персонализировать взаимодействие, автоматизировать рабочие процессы продаж и маркетинга. Помимо прогнозирования потенциальных клиентов и продаж, Toplyne также предоставляет информацию о моделях использования и сигналах, которые определяют намерения клиентов, что можно эффективно использовать в продажах и маркетинговых кампаниях. Платформа нашла применение в различных отраслях и командах, включая B2B SaaS, банковские и финансовые услуги, потребительский Интернет, страхование, продажи, финансовые операции, маркетинг, управление счетами и успех клиентов.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Correlated
getcorrelated.com
Превратите данные о клиентах в доход быстрее. Менее 1% подписавшихся на продукт становятся платными клиентами! Увеличьте коэффициент конверсии с помощью системы оценки жизненного цикла клиентов на базе искусственного интеллекта. Найдите пользователей и учетные записи с наибольшей склонностью и отправляйте им персонализированные сообщения.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка может предоставлять исключительный сервис. Благодаря безопасному доступу в любое время и в любом месте со всех устройств и полной интеграции с вашими текущими системами, Workbooks дает вашим командам единое 360-градусное представление о ваших клиентах, которое помогает им сосредоточиться на нужных вещах и получать в режиме реального времени информацию, необходимую для принятия решений. . Workbooks помогает вам поставить клиентов в центр вашего бизнеса и построить прочные, прибыльные отношения, которые обеспечивают устойчивый долгосрочный доход.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который помогает организации продолжить поиск своего бизнеса с помощью проверенных потенциальных клиентов. Это идеальное решение для компаний при поиске подходящих B2B-клиентов для кампаний электронного маркетинга и телемаркетинга. Leadpyramid имеет возможность предоставлять данные для информационных технологий (ИТ), здравоохранения, человеческих ресурсов, маркетинга или любого списка лиц, принимающих решения, из любой отрасли. Это решение помогло многочисленным организациям приобрести и создать правильное индивидуальное решение для их маркетингового подхода, ориентированного на клиентов. LeadPyramid создает базу данных, которая проверяется в режиме реального времени и позволяет вам получить максимальную точность доставки базы данных.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и о чем вам следует поговорить. Простой интерфейс позволяет вам получить непревзойденное время и несправедливо отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов.
Fork
fork.ai
Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа данных и общедоступной информации во всей сети мы реконструируем основу деловой информации предприятия, создаем уникальную систему количественной оценки бюджета закупок предприятия и на ее основе создаем эффективную систему анализа и сопоставления корпоративных клиентов.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целевых списков, используя наш портал бесплатно.
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, которые позволяют пользователям определять уникальные критерии поиска, подходящие для их целевой аудитории. Эти фильтры особенно полезны для агентств, которые используют их для создания целевых списков с учетом своих конкретных потребностей. Результаты поиска предоставляют информацию о компании и прямые контактные данные для лиц, принимающих решения, и сотрудников каждого предприятия. Этот непрерывный процесс позволяет легко находить компании, соответствующие определенным критериям, и связываться с ключевыми заинтересованными сторонами без необходимости дополнять исследование другими внешними источниками или инструментами.
Findymail
findymail.com
Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную работу по экспорту, которую вы сейчас выполняете на популярной платформе для поиска потенциальных клиентов, такой как Linkedin Sales Navigator или Apollo, чтобы вы могли больше сосредоточиться на заключении сделок, а не на сборе данных.
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте и заключайте больше сделок с помощью точной базы данных B2B InFynd, которая включает более 15 миллионов СДР, соответствующих требованиям Великобритании. Наши данные помогают командам маркетинга и продаж эффективно и действенно масштабировать инициативы по исходящему маркетингу. InFynd, основанная в 2020 году, представляет собой перспективный и перспективный инструмент обработки данных, которому доверяют более 100 клиентов, от стартапов до предприятий.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — это мощное веб-программное обеспечение для создания потенциальных клиентов, которое не только находит соответствующих потенциальных клиентов, но и находит их контактные данные. Все данные могут быть сохранены в вашей учетной записи, экспортированы, а также перенесены на другие сайты, такие как SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp и т. д. Это мощное программное обеспечение для поиска и анализа продаж, которое работает с такими сайтами, как LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а также вы можете загрузить свои собственные списки.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
SigParser
sigparser.com
Превратите свои электронные письма в контакты. Автоматически находите все контактные данные в ваших электронных письмах, подписях электронных писем и календарях. Легко синхронизируйте с CRM и маркетинговыми приложениями, чтобы ваши контакты были актуальными.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Revscale
revscale.ai
Независимо от того, автоматизируете ли вы персонализированный охват продаж, оптимизируете усилия по сбору средств или ищете новых членов команды, Revscale анализирует сигналы о намерениях покупателей и информацию со всего Интернета и привлекает ваших потенциальных клиентов с помощью социальных точек соприкосновения и автоматических исходящих последовательностей, предназначенных для конвертации.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — поставщик решений для обработки данных B2B (бизнес для бизнеса), который предлагает высококачественные и точные данные для целей маркетинга и продаж. Он предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру данных, включая контактную информацию, сведения о компании и т. д., чтобы помочь им определить и нацелить своих идеальных потенциальных клиентов. Данные ReachStream предназначены для расширения возможностей маркетинга и продаж, основанных на данных, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов. Платформа особенно ценна в современном динамичном бизнес-среде, где наличие актуальных и полных данных имеет решающее значение для успеха.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш лучший инструмент для продаж и поиска потенциальных клиентов! Представляем OmBit: ваш источник лидогенерации! Хотите активизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! OmBit призван произвести революцию в способах поиска потенциальных клиентов. С помощью нашего удобного расширения для браузера вы можете легко извлекать потенциальных клиентов из LinkedIn и других поддерживаемых веб-сайтов. Как только у вас появятся лиды, мы позаботимся обо всем остальном! Наша интеллектуальная система быстро определит и проверит адреса электронной почты каждого пользователя, обеспечивая точные и надежные данные. Больше не нужно тратить время на недействительные контакты! Но это еще не все! Вы также можете загрузить свои собственные списки потенциальных клиентов, и мы их тоже проверим. Мы классифицируем их как действительные, рискованные и недействительные, что даст вам четкое представление о качестве ваших потенциальных клиентов. Теперь давайте окунемся в захватывающий мир кампаний! Персонализируйте рассылку по электронной почте, используя динамические заполнители. Выберите идеальное время и день для отправки электронных писем. Настройте последовательность действий для автоматической отправки второго сообщения, если нет ответа. И знаете что? Наша нейронная сеть может даже помочь вам создавать привлекательные электронные письма! Хотите оставаться в курсе своих кампаний? Наша функция «Входящие» поможет вам! Отслеживайте статистику своих рассылок по электронной почте, просматривайте ответы и участвуйте в обсуждениях прямо здесь, на нашей платформе. Это как иметь собственный центр управления лидогенерацией! И подождите, это еще не все! OmBit также предлагает мощные функции совместной работы в команде. Пригласите своих коллег присоединиться к вашему рабочему пространству и работайте вместе без проблем. Максимизируйте производительность и достигайте отличных результатов единой силой! Итак, готовы ли вы увеличить свою лидогенерацию с помощью OmBit? Начните сегодня и наблюдайте, как ваш бизнес взлетит на новую высоту!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это курируемая база данных, содержащая более 50 миллионов работающих специалистов и резюме. Увеличьте усилия по привлечению потенциальных клиентов, маркетингу и набору персонала. Используйте расширенную фильтрацию, чтобы найти идеальных потенциальных клиентов и кандидатов. Это самая доступная и простая в использовании база данных контактов и поиск резюме на рынке.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo предоставляет высококачественные инструменты поиска электронной почты, такие как поиск по электронной почте компании, экспорт LinkedIn Sales Navigator, массовая проверка электронной почты и многое другое. С помощью нашей собственной системы проверки электронной почты мы проверяем все электронные письма. Мы помогаем экспертам по привлечению потенциальных клиентов и SDR достичь своих целей.
Pharow
pharow.com
Pharow — это самый простой инструмент для поиска потенциальных клиентов в сфере B2B, позволяющий увеличить количество встреч и продаж в сфере B2B. В 3 клика вы найдете своих будущих клиентов и их контактные данные. Наша платформа позволяет вам находить и сегментировать потенциальных клиентов на основе данных (рост, набор персонала, используемые технологии и т. д.), находить их контактные данные и отправлять их в свою CRM. На нашей платформе представлено более 1 миллиона компаний, 5 миллионов профессиональных лиц, принимающих решения, и 1324 фильтра, которые позволят вам ориентироваться на потенциальных клиентов и принимать правильные решения для развития вашего бизнеса. Если вы хотите продвинуться вперед в своих поисковых работах, приходите и протестируйте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales — мировой лидер в области анализа продаж и привлечения потенциальных клиентов, обладающий уникальными возможностями для преобразования продаж B2B с помощью возможностей глубокого обучения. Наша платформа обрабатывает миллионы традиционных данных, обогащая их действенной информацией для выявления потенциальных покупателей с более высокой вероятностью конверсии. Что отличает нас от других, так это наш беспрецедентный опыт работы на азиатских рынках, нише, которую часто упускают из виду крупные американские лидеры по привлечению потенциальных клиентов. Кроме того, мы используем уникальную
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж, автоматизируя весь процесс поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). После подключения Trueleads автоматически начнет отправлять последовательность пользовательских сообщений и/или сообщений InMail для обеспечения телефонного звонка или встречи с разрешением. Вы можете связаться с более чем 5000 новыми целевыми лицами, принимающими решения, в месяц, используя уникальную облачную платформу автоматизации и искусственного интеллекта Trueleads. В дополнение к нашей мощной платформе искусственного интеллекта мы понимаем, что любая автоматизация требует человеческого участия, чтобы добиться успеха. Здесь Trueleads работают с вами по всем переменным, чтобы вы получали наилучшие результаты и оставались в безопасности в LinkedIn. - Лучшие практики социальных продаж - Обзор профиля Linkedin - Уточнение целевой аудитории - Поддержка последовательного обмена сообщениями Эти элементы в сочетании с нашей платформой дают нашим клиентам душевное спокойствие, одновременно создавая качественные и экономически эффективные лиды и быструю окупаемость инвестиций.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автоматизации LinkedIn, созданного для агентств. Что включено: - Единая информационная панель для всех учетных записей LinkedIn в вашей организации - Ротация нескольких учетных записей в одной кампании - Бесконечное тестирование A/B-копий - Гиперперсонализированные сообщения с запросами на подключение с помощью искусственного интеллекта - Один почтовый ящик для всех ваших учетных записей LinkedIn - Обработка всех ваши лиды в LinkedIn из HeyReach. Встроенная интеграция с HubSpot и Pipedrive. Экспорт неограниченного количества контактов из Sales Navigator в CSV.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивидуальный список потенциальных клиентов всего за 24 часа. Не соглашайтесь на данные, которые уже использовали все остальные! Как мы это сделаем? Когда вы отправите запрос, член нашей команды запустит наши собственные веб-скребки, чтобы определить ваших идеальных клиентов. Мы используем массу онлайн-источников данных, включая Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B и другие, а затем перекрестно проверяем доходы, численность сотрудников, даты основания и даже проводим проверки ключевых слов на веб-сайте каждой компании. Все это позволяет нам добиться высочайшей точности. Затем мы передаем ваш список нашей специальной исследовательской группе, которая вручную ищет контактные данные каждого лица, принимающего решения, с которым вам нужно связаться. На самом деле нет лучших данных!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — это универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации продаж для хакеров роста, основателей, руководителей маркетинга и цифровых агентств. С помощью GrowMeOrganic вы можете извлекать электронные письма с платформ B2B, таких как LinkedIn, и платформ B2C, таких как Google Maps. Отправляйте неограниченное количество капельных кампаний и многое другое.
LeadFuze
leadfuze.com
Найдите контактную информацию любого делового профессионала. Выполняйте поиск по всем сегментам рынка или по конкретным лицам или счетам. Используется продавцами, рекрутерами и маркетологами, чтобы помочь им составить идеальный список потенциальных клиентов и кандидатов. LeadFuze объединяет профессиональные данные со всего мира, чтобы продолжать предоставлять вам самые свежие данные. Это разведка, автоматизированная!
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и прямых номеров для всех, кому им нужно продать. ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНО: намерения покупателя и изменения в работе от Seamless.AI! Компания Seamless.AI только что опубликовала данные о намерениях покупателей, чтобы вы могли создавать конвейер быстрее, чем когда-либо, обращаясь к учетным записям, которые в настоящее время присутствуют на рынке и готовы купить ваш продукт или услугу. Смена вакансий от Seamless.AI дает вам доступ ко всем, кто сменил свою роль или перешел в новую компанию, так что вы можете в это критическое время связаться с клиентами и потенциальными клиентами, не теряя связи.
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты, информацию о компаниях и событиях, включая фирменную графику, технографику, триггерные события продаж, данные о намерениях, проверенные деловые электронные письма и подтвержденные телефонные номера мобильных телефонов. Соответствие GDPR и CCPA нового уровня в сочетании с инновационными технологиями и интеграцией с ведущими партнерами по CRM и продажам делают Cognism выбором номер один для компаний, стремящихся создать предсказуемый конвейер, найти следующую лучшую бизнес-возможность и преодолеть глобальные барьеры соответствия. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать больше об интуитивно понятной платформе анализа продаж Cognism, основанной на лучших в мире данных, соблюдении требований и таргетинге.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как Enrich, который использует технологии для увеличения данных о клиентах. Штаб-квартира FullContact находится в Денвере, штат Колорадо, США, а офисы — в Далласе (США) и Кочи (Индия).
Grata
grata.com
Grata — ведущее решение для развития бизнеса в области слияний и поглощений. Grata объединяет рабочий процесс заключения сделок в единое решение, которое поможет вам находить, исследовать и взаимодействовать с компаниями среднего рынка. Обладая AUM на сумму более 400 миллиардов долларов, Grata обеспечивает конкурентное преимущество, необходимое для поиска и заключения большего количества сделок на среднем рынке. Присоединяйтесь к ведущим мировым фирмам по слияниям и поглощениям, консультантам по менеджменту и корпорациям, которые революционизируют свои стратегии развития бизнеса с помощью Grata.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронной почте непосредственно из Hunter. Hunter позволяет продавцам, рекрутерам и маркетологам невероятно легко связаться с другими профессионалами с помощью простых, но мощных инструментов. Хантер сканирует Интернет и индексирует общедоступные профессиональные адреса электронной почты. Данные легко доступны через простой пользовательский интерфейс, чтобы найти нужного человека в компании или узнать, как связаться с уже выявленными специалистами.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам продаж и маркетинга все необходимое для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. В результате совместного слияния немецкой Echobot и финской Leadfeeder алгоритмы и приложения Dealfront получают доступ к данным и информации, недоступные другим инструментам, обеспечивая при этом прозрачность и соответствие строгим и сложным правилам Европы. Dealfront объединяет инструменты и этапы процесса продаж и маркетинга в единую платформу, приводя в действие маховик, который в непрерывном цикле оптимизирует всю вашу операцию по выходу на рынок. Результатом является постоянное повышение точности, динамические ICP в режиме реального времени и увеличение числа потенциальных клиентов, заканчивающихся сделками.
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