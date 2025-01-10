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Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды продаж, маркетинга и поддержки клиентов должны быть на высоте. К счастью, Avochato позволяет всем командам легко общаться с клиентами и обеспечивать бесперебойную и эффективную работу на каждом этапе пути: от привлечения и развития потенциальных клиентов до послепродажной поддержки. Результат: вы увеличиваете взаимодействие со своими клиентами, заключаете больше сделок быстрее, чем когда-либо прежде.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году Джеком Дорси и Джимом МакКелви и запустила свое первое приложение и сервис в 2010 году. С ноября 2015 года она торгуется как публичная компания на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQ.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связанных с длительными процессами адаптации. Благодаря нашей простой интеграции Salesforce и API пользователи Lusha могут поддерживать обновленную базу данных и обеспечивать постоянное автоматическое пополнение своей CRM. Lusha идет в ногу с меняющимися правилами конфиденциальности и безопасности, полностью соответствует GDPR и CCPA и является единственным решением для анализа продаж, аккредитованным в соответствии с ISO 27701, самым высоким международным стандартом конфиденциальности в мире.
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Самый быстрый способ найти потенциальных клиентов. Инструмент поиска потенциальных клиентов для многозадачных B2B-менеджеров по продажам, подбору персонала и маркетингу.
Interact
tryinteract.com
Interact AI — это автоматизированный инструмент для создания викторин, который упрощает процесс создания увлекательных викторин. Он предлагает удобное решение для компаний, желающих создавать викторины без необходимости обширных знаний в области искусственного интеллекта или написания подсказок. Платформа Interact предоставляет полный набор функций для создания индивидуальных викторин для различных рекламных акций. Просто введя URL-адрес своего веб-сайта, пользователи могут использовать генератор тестов, который анализирует сайт и создает соответствующий тест. Созданный тест можно затем дополнительно настроить с помощью простого в использовании конструктора перед его запуском. Помимо создания тестов, Interact предлагает аналитику и интеграцию программного обеспечения, которые помогают компаниям собирать потенциальных клиентов и получать представление о своих клиентах. Используя предоставленную аналитику викторин, компании могут получить ценную информацию о своей аудитории. Interact AI был разработан командой, изначально занимавшейся викторинами для привлечения потенциальных клиентов, и обладавшей многолетним опытом создания викторин с высокой вовлеченностью и высокой конверсией. Благодаря обширному тестированию с бета-клиентами они доработали подсказки ChatGPT, эффективно превратив отзывы клиентов в анкету, которая является посредником между пользователями и создателем тестов на базе искусственного интеллекта. С помощью Interact AI компании могут быстро создавать уникальные и высококачественные викторины, продвигая свои продукты или услуги и одновременно привлекая потенциальных клиентов. Его интуитивно понятный интерфейс и мощные возможности делают его ценным инструментом для компаний, стремящихся привлечь своих клиентов с помощью викторин.
Landingi
landingi.com
Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя редактор перетаскивания, с помощью которого вы можете легко создавать красивые целевые страницы, мобильные страницы и воронки продаж. Благодаря более чем 400 готовым к использованию шаблонам, адаптированным для различных отраслей и целям маркетинговых кампаний, процесс создания целевой страницы с высокой конверсией становится простым и экономящим время. Landingi предлагает более 150 интеграций для автоматизации рабочих процессов клиентов, повышения эффективности маркетинга и, в конечном итоге, более быстрого достижения целей.
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, ведущая платформа для привлечения потенциальных клиентов. Программное обеспечение для автоматизации продаж №1 на рынке. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к платформе.
NetLine
netline.com
Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единственной платформой намерений на уровне покупателя, INTENTIVE, предоставляющей информацию в режиме реального времени о
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие функции, как A/B-тестирование для оптимизации рекламных акций, мощные интеграции для подключения к вашему текущему маркетинговому стеку, предотвращение мошенничества и спама со стороны участников, управление пользователями для мультибрендовой обработки, дополнительные рекламные записи с помощью социальных действий и подробные аналитика поступающей информации.
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платформе доверяют 1,4 миллиона специалистов по продажам, маркетингу и подбору персонала в более чем 76% компаний из списка Fortune 500, таких как Google, Microsoft и Netflix. Наши ключевые функции разработаны с учетом потребностей пользователей, поэтому вы можете легко: 1) Быстро находить качественных потенциальных клиентов в одном месте с помощью нашего поискового портала. 2) Расширять возможности поиска потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью нашего расширения Chrome. 3) Персонализировать и автоматизировать их исходящие сообщения с помощью нашей электронной почты. Кампания Наша платформа — идеальный способ вывести ваш бизнес на новый уровень. Благодаря нашим мощным инструментам и точным данным вы сможете охватить больше потенциальных клиентов, чем когда-либо прежде, и увидеть реальные результаты. Платите только за то, что вам нужно, с помощью гибкой модели ContactOut, основанной на потреблении, и сэкономьте на продажах B2B или усилиях по подбору персонала — без ущерба для качества и точности. Наши данные соответствуют требованиям GDPR и законам США о конфиденциальности. Ищите быстрее и с уверенностью. Предоставьте своим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала актуальные и проверенные контактные данные. Попробуйте бесплатно сегодня на сайте www.contactout.com
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файла CSV, чтобы легко управлять своими поисковыми усилиями. - Дополните профиль вашего контакта его данными, включая профессиональные и личные адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и Twitter, чтобы получить ценную информацию о ваших потенциальных клиентах. - Создайте многоканальную последовательность поиска, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия. - Автоматически синхронизируйте взаимодействие в вашей CRM (включая встроенную интеграцию с HubSpot и Pipedrive или с Zapier), чтобы ваши продажи и маркетинг были организованы и оптимизированы. Использование La Growth Machine может сэкономить время вашим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала, а также повысить производительность за счет упрощения усилий по привлечению потенциальных клиентов и управлению ими. Не верите нам? Подпишитесь на бесплатную пробную версию LaGrowthMachine сегодня и убедитесь в преимуществах сами!
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслеживать и конвертировать их? Готово и сделано.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — это инструмент для создания и оптимизации веб-интерфейса без необходимости перетаскивания кода. Легкое A/B-тестирование потоков регистрации, воронок продаж, привлечения клиентов и многого другого. Upflowy дает вам все необходимое, чтобы создать историю, достойную внимания, всего за несколько кликов.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. Увеличить продажи. Автоматизировать решение проблем клиентов.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать данные о клиентах и оптимизировать процессы. Благодаря полной интеграции в существующие системы CUFinder позволяет компаниям персонализировать общение, экономить время и получать конкурентные преимущества в современном динамичном бизнес-среде. Испытайте преобразующую силу CUFinder и откройте новые возможности для успеха в продажах и маркетинге.
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM позволяет малому бизнесу отслеживать потенциальных клиентов и клиентов в одном месте. Вы можете распределять потенциальных клиентов среди своих торговых агентов, планировать последующие действия, получать своевременные напоминания и внимательно отслеживать конверсии продаж с помощью этого простого мобильного приложения CRM.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack — это наиболее настраиваемое универсальное программное обеспечение для проведения конкурсов, содержащее все инструменты, необходимые для успеха в онлайн-маркетинге. Используйте ShortStack для создания конкурсов целевых страниц; розыгрыши и викторины; запускайте хэштеги и оставляйте комментарии, чтобы участвовать в конкурсах в социальных сетях; и отправлять электронные письма. Мощные функции стилизации и настройки ShortStack позволяют вам использовать собственный брендинг. Вы сами контролируете, где публиковать свои целевые страницы. Вставьте их на свой веб-сайт или используйте свои собственные домены. Никаких навыков программирования не требуется, а значит, не нужно привлекать ИТ-специалистов.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder — это программное обеспечение для создания онлайн-форм, которое помогает компаниям и частным лицам по всему миру собирать данные и автоматизировать рабочие процессы с помощью онлайн-форм, опросов, анкет, викторин и опросов. Наш конструктор форм предоставляет множество функций для создания форм и опросов без необходимости навыков программирования. Безопасность данных имеет для нас первостепенное значение, и мы верим в безбумажное будущее, в котором предприятия смогут выполнять критически важные бизнес-операции с помощью интеллектуальных онлайн-форм. Мы создаем платформу сбора данных с самыми высокими стандартами безопасности, соответствующими GDPR и HIPAA.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
Mimiran
mimiran.com
Mimiran — это CRM для людей, которые любят обслуживать клиентов, но ненавидят «продажи». Это другой взгляд на CRM, который предназначен для того, чтобы работать на вас, привлекать больше потенциальных клиентов с вашего веб-сайта, получать больше разговоров с этими потенциальными клиентами и превращать эти разговоры в (электронных) подписанных клиентов с привлекательными, удобными для мобильных устройств предложениями. Кроме того, оставайтесь на связи с важными людьми с помощью интуитивно понятного режима вызова. Создайте свою практику с помощью интуитивно понятной панели управления, чтобы оставаться на вершине воронки продаж. И измеряйте эффективность кампаний Google AdWords и Facebook, вплоть до дохода.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентификационных данных Versium обеспечивает набор решений, которые помогают маркетологам значительно расширить охват (до 5 раз). Собственные данные Versium включают более 2 миллиардов точек контакта и более 2 триллионов аналитических атрибутов, создавая самый богатый в отрасли граф идентификации B2B2C и платформу технологий обработки данных, которая позволяет маркетологам привлекать клиентов.
CANDDi
canddi.com
98% потенциальных клиентов, посетивших ваш сайт, никогда не свяжутся с вами. Что, если бы вы могли идентифицировать этих людей, связаться с ними и заключить сделку? CANDDi — это инструмент отслеживания посетителей веб-сайта, который помогает определить, какие КОМПАНИИ и ЛИЦА просматривают ваш веб-сайт. Мы выходим за рамки простого «отслеживания на уровне компании», предлагаемого другими инструментами на рынке, а это означает, что вы получаете максимальную прозрачность своих продаж и маркетинговых воронок. Но не верьте нам на слово; мы предлагаем 30-дневную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли по-настоящему протестировать CANDDi и убедиться, подходит ли этот инструмент для вашего бизнеса! Добавив наш код отслеживания на свой веб-сайт, вы сможете работать с нашей замечательной командой по работе с клиентами. Они проведут вас через CANDDi и помогут выбрать функции, которые сократят ваш цикл продаж, помогут глубже понять ваши усилия в области цифрового маркетинга и более эффективно расставить приоритеты вашего времени. CANDDi не просто сообщает вам, какие компании посетили ваш веб-сайт... CANDDi вписывается в ваши процессы, чтобы вы могли действовать на основе этой информации и заключить сделку.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.