Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Филиппины

CANDDi

canddi.com

98% потенциальных клиентов, посетивших ваш сайт, никогда не свяжутся с вами. Что, если бы вы могли идентифицировать этих людей, связаться с ними и заключить сделку? CANDDi — это инструмент отслеживания посетителей веб-сайта, который помогает определить, какие КОМПАНИИ и ЛИЦА просматривают ваш веб-сайт. Мы выходим за рамки простого «отслеживания на уровне компании», предлагаемого другими инструментами на рынке, а это означает, что вы получаете максимальную прозрачность своих продаж и маркетинговых воронок. Но не верьте нам на слово; мы предлагаем 30-дневную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли по-настоящему протестировать CANDDi и убедиться, подходит ли этот инструмент для вашего бизнеса! Добавив наш код отслеживания на свой веб-сайт, вы сможете работать с нашей замечательной командой по работе с клиентами. Они проведут вас через CANDDi и помогут выбрать функции, которые сократят ваш цикл продаж, помогут глубже понять ваши усилия в области цифрового маркетинга и более эффективно расставить приоритеты вашего времени. CANDDi не просто сообщает вам, какие компании посетили ваш веб-сайт... CANDDi вписывается в ваши процессы, чтобы вы могли действовать на основе этой информации и заключить сделку.