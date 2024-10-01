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Программное обеспечение для формирования спроса - Самые популярные приложения - Мексика
Программное обеспечение для создания спроса — это мощный набор инструментов, предназначенный для повышения интереса и осведомленности о продуктах или услугах компании среди потенциальных клиентов. Он работает путем выявления, привлечения и поддержки потенциальных клиентов на протяжении всего пути покупателя, в конечном итоге подталкивая их к принятию решения о покупке. Вот подробное описание программного обеспечения для создания спроса: Программное обеспечение Demand Generation автоматизирует и оптимизирует процесс привлечения и конвертации потенциальных клиентов, используя различные методы входящего и исходящего маркетинга. Он использует анализ данных, автоматизацию маркетинга и многоканальные коммуникационные стратегии для создания целевых кампаний, которые соответствуют потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов. В целом, программное обеспечение Demand Generation позволяет предприятиям эффективно привлекать, вовлекать и конвертировать потенциальных клиентов, способствуя росту доходов и долгосрочным отношениям с клиентами. Он служит жизненно важным компонентом современных маркетинговых стратегий, помогая организациям оставаться конкурентоспособными в современной цифровой среде.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Самый быстрый способ найти потенциальных клиентов. Инструмент поиска потенциальных клиентов для многозадачных B2B-менеджеров по продажам, подбору персонала и маркетингу.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компани...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж ...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Н...
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTu...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты элект...
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды прод...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокоскоростные продажи для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрирован...
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по неско...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь для вас больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написани...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы ...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
Interact
tryinteract.com
Interact AI — это автоматизированный инструмент для создания викторин, который упрощает процесс создания увлекательных викторин. Он предлагает удобное решение для компаний, желающих создавать викторины без необходимости обширных знаний в области искусственного интеллекта или написания подсказок. Пл...
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — это веб-программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов B2B, которое превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Работает на базе Google Analytics.