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Программное обеспечение для глубокого обучения
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Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.

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Claude

Claude

claude.ai

Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

Платформа OpenAI предлагает языковые модели для генерации текста, перевода и обработки данных с возможностью интеграции через API.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

SpeechTexter — приложение для преобразования речи в текст, позволяет диктовать и записывать текст голосом на более чем 70 языках.

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Speechnotes — инструмент для преобразования речи в текст в реальном времени, позволяющий пользователям диктовать и редактировать записи с высокой точностью.

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.

Notta

Notta

notta.ai

Notta — приложение для транскрипции и ведения заметок на встречах, поддерживающее 58 языков и интегрирующееся с видео-конференциями.

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Diepai - платформа с инструментами ИИ для распознавания изображений, обработки языка, видеоанализа и чат-интерфейса, поддерживающая многоязычные взаимодействия.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp — приложение для шумоподавления, которое улучшает качество звука в онлайн-встречах, обеспечивая четкую связь и транскрипцию разговоров в реальном времени.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Jammable

Jammable

jammable.com

Jammable - это платформа для создания музыкальных обложек с использованием ИИ, предлагающая библиотеку из более чем 3000 голосовых моделей.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Resemble.ai создает настраиваемые ИИ-голоса и предлагает функции перевода, клонирования и редактирования аудио на разных языках.

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note — это приложение, которое конвертирует аудиоречь в текст в реальном времени, позволяя создавать и организовывать заметки.

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart — приложение для телепреподавания, которое использует распознавание голоса для автоматической прокрутки текста во время презентаций и речей.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.

Gladia

Gladia

gladia.io

Gladia - приложение для преобразования речи в текст с поддержкой более 100 языков и высокой точностью транскрипции в реальном времени.

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI Voice Detector — инструмент для проверки подлинности голосов, позволяющий выявлять компьютерные голоса и защищать от манипуляций в аудио.

npm

npm

npmjs.com

npm — менеджер пакетов для JavaScript, используемый для установки, обновления и управления зависимостями в проектах Node.js и React.js.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

Dictanote

Dictanote

dictanote.co

Dictanote — приложение для преобразования речи в текст, которое улучшает производительность, позволяя записывать заметки голосом на более чем 50 языках.

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Speechlogger - это веб-приложение для распознавания речи и перевода, поддерживающее автопунктуацию и транскрипцию аудиофайлов.

SoundHound

SoundHound

soundhound.com

SoundHound - это платформа голосового ИИ, позволяющая компаниям предоставлять удобные голосовые взаимодействия и услуги клиентам.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One — это платформа для создания видео с реалистичными аватарами, позволяющая пользователям легко генерировать контент на основе текста.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.

ai|coustics

ai|coustics

ai-coustics.com

ai|coustics - это инструмент ИИ, улучшающий качество звука речи, удаляя шумы и артефакты, и предлагающий профессиональную аудиозапись.

Face Age

Face Age

getfaceage.com

Face Age анализирует состояние кожи лица, определяя морщины, поры и другие особенности. Легко интегрируется в платформы электронной торговли.

NVIDIA Developer

NVIDIA Developer

developer.nvidia.com

Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

SpeechAce помогает изучающим язык улучшить разговорные навыки с помощью технологии распознавания речи и оценки произношения, грамматики, словарного запаса и других аспектов.

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

AssemblyAI - платформа для транскрипции и анализа речи, предлагающая функции, такие как преобразование речи в текст, суммирование и анализ настроений.

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Deepgram - это платформа для транскрипции речи и обработки языка с помощью ИИ, предлагающая разработчикам API для интеграции голосовых функций в приложения.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr – это инструмент на основе ИИ, который превращает голосовые записи и подкасты в персонализированные видео с использованием стоковых кадров и графиков.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.

Lambda

Lambda

lambdalabs.com

Lambda предоставляет вычисления для ускорения прогресса в области глубокого обучения, предлагая облачные решения с мощными GPU.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI - платформа для упрощения производства подкастов с инструментами для транскрипции, идентификации спикеров и постпродакшна.

Dictalogic

Dictalogic

dictalogic.com

Dictalogic — приложение для преобразования речи в текст, записи разговоров и делегирования задач в одном интерфейсе.

MobileEngine

MobileEngine

services.tineye.com

TinEye - это приложение для поиска и распознавания изображений с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Faceplusplus

Faceplusplus

faceplusplus.com

Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics предлагает технологии распознавания речи, позволяя точно транскрибировать и анализировать речь на 50 языках в реальном времени.

Voxpow

Voxpow

voxpow.com

Voxpow позволяет преобразовывать речь в текст на веб-сайтах, поддерживая более 100 языков и улучшая взаимодействие с пользователями с помощью голосовых команд.

Altered

Altered

altered.ai

Altered — современный аудиоредактор, использующий технологии ИИ для создания качественного голосового контента в подкастах, видеоиграх и обучении.

ArtPro

ArtPro

artpro.com

ArtPro — это программное обеспечение для управления художественными коллекциями, предназначенное для каталогизации, архивации и отслеживания произведений искусства в Интернете.

Capsolver

Capsolver

capsolver.com

Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.

Talkatoo

Talkatoo

talkatoo.com

Talkatoo — программа для медицинского диктовки, преобразующая речь в текст, поддерживает сложные термины и совместима с Windows и Mac.

Kukarella

Kukarella

kukarella.com

Kukarella позволяет создавать озвучку с высоким качеством звука, использовать более 800 AI голосов и инструменты для диалогов, перевода и транскрипции.

SpeechFlow

SpeechFlow

speechflow.io

SpeechFlow — это инструмент преобразования речи в текст, обеспечивающий точную транскрипцию аудио и видео на 14 языках.

Voiceitt

Voiceitt

voiceitt.com

Voiceitt — приложение для людей с расстройствами речи, позволяющее преобразовывать нестандартную речь в понятную в реальном времени.

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia - платформа для аутентификации пользователей с помощью голосовой биометрии, обеспечивающая безопасность и удобство в различных приложениях.

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