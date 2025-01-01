Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
Отправить новое приложение
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.
Jasper
jasper.ai
Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.
OpenAI Platform
openai.com
Платформа OpenAI предлагает языковые модели для генерации текста, перевода и обработки данных с возможностью интеграции через API.
SpeechTexter
speechtexter.com
SpeechTexter — приложение для преобразования речи в текст, позволяет диктовать и записывать текст голосом на более чем 70 языках.
Speechnotes
speechnotes.co
Speechnotes — инструмент для преобразования речи в текст в реальном времени, позволяющий пользователям диктовать и редактировать записи с высокой точностью.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.
Notta
notta.ai
Notta — приложение для транскрипции и ведения заметок на встречах, поддерживающее 58 языков и интегрирующееся с видео-конференциями.
DeepAI
deepai.org
Diepai - платформа с инструментами ИИ для распознавания изображений, обработки языка, видеоанализа и чат-интерфейса, поддерживающая многоязычные взаимодействия.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.
Krisp
krisp.ai
Krisp — приложение для шумоподавления, которое улучшает качество звука в онлайн-встречах, обеспечивая четкую связь и транскрипцию разговоров в реальном времени.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Jammable
jammable.com
Jammable - это платформа для создания музыкальных обложек с использованием ИИ, предлагающая библиотеку из более чем 3000 голосовых моделей.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai создает настраиваемые ИИ-голоса и предлагает функции перевода, клонирования и редактирования аудио на разных языках.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.
PixLab
pixlab.io
PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это приложение, которое конвертирует аудиоречь в текст в реальном времени, позволяя создавать и организовывать заметки.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — приложение для телепреподавания, которое использует распознавание голоса для автоматической прокрутки текста во время презентаций и речей.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Gladia
gladia.io
Gladia - приложение для преобразования речи в текст с поддержкой более 100 языков и высокой точностью транскрипции в реальном времени.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — инструмент для проверки подлинности голосов, позволяющий выявлять компьютерные голоса и защищать от манипуляций в аудио.
npm
npmjs.com
npm — менеджер пакетов для JavaScript, используемый для установки, обновления и управления зависимостями в проектах Node.js и React.js.
Dictanote
dictanote.co
Dictanote — приложение для преобразования речи в текст, которое улучшает производительность, позволяя записывать заметки голосом на более чем 50 языках.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
Speechlogger
speechlogger.com
Speechlogger - это веб-приложение для распознавания речи и перевода, поддерживающее автопунктуацию и транскрипцию аудиофайлов.
SoundHound
soundhound.com
SoundHound - это платформа голосового ИИ, позволяющая компаниям предоставлять удобные голосовые взаимодействия и услуги клиентам.
Hour One
hourone.ai
Hour One — это платформа для создания видео с реалистичными аватарами, позволяющая пользователям легко генерировать контент на основе текста.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics - это инструмент ИИ, улучшающий качество звука речи, удаляя шумы и артефакты, и предлагающий профессиональную аудиозапись.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.
Face Age
getfaceage.com
Face Age анализирует состояние кожи лица, определяя морщины, поры и другие особенности. Легко интегрируется в платформы электронной торговли.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce помогает изучающим язык улучшить разговорные навыки с помощью технологии распознавания речи и оценки произношения, грамматики, словарного запаса и других аспектов.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI - платформа для транскрипции и анализа речи, предлагающая функции, такие как преобразование речи в текст, суммирование и анализ настроений.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram - это платформа для транскрипции речи и обработки языка с помощью ИИ, предлагающая разработчикам API для интеграции голосовых функций в приложения.
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology - приложение для быстрого создания качественных наборов данных с метками для обучения моделей ИИ и генеративных алгоритмов.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr – это инструмент на основе ИИ, который превращает голосовые записи и подкасты в персонализированные видео с использованием стоковых кадров и графиков.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda предоставляет вычисления для ускорения прогресса в области глубокого обучения, предлагая облачные решения с мощными GPU.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic — приложение для преобразования речи в текст, записи разговоров и делегирования задач в одном интерфейсе.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye - это приложение для поиска и распознавания изображений с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI - платформа для упрощения производства подкастов с инструментами для транскрипции, идентификации спикеров и постпродакшна.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.
Voxpow
voxpow.com
Voxpow позволяет преобразовывать речь в текст на веб-сайтах, поддерживая более 100 языков и улучшая взаимодействие с пользователями с помощью голосовых команд.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics предлагает технологии распознавания речи, позволяя точно транскрибировать и анализировать речь на 50 языках в реальном времени.
Altered
altered.ai
Altered — современный аудиоредактор, использующий технологии ИИ для создания качественного голосового контента в подкастах, видеоиграх и обучении.
ArtPro
artpro.com
ArtPro — это программное обеспечение для управления художественными коллекциями, предназначенное для каталогизации, архивации и отслеживания произведений искусства в Интернете.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo — программа для медицинского диктовки, преобразующая речь в текст, поддерживает сложные термины и совместима с Windows и Mac.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это инструмент преобразования речи в текст, обеспечивающий точную транскрипцию аудио и видео на 14 языках.
Kukarella
kukarella.com
Kukarella позволяет создавать озвучку с высоким качеством звука, использовать более 800 AI голосов и инструменты для диалогов, перевода и транскрипции.
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt — приложение для людей с расстройствами речи, позволяющее преобразовывать нестандартную речь в понятную в реальном времени.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia - платформа для аутентификации пользователей с помощью голосовой биометрии, обеспечивающая безопасность и удобство в различных приложениях.
© 2025 WebCatalog, Inc.