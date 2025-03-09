Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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AWS Console
amazon.com
Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
npm
npmjs.com
npm — менеджер пакетов для JavaScript, используемый для установки, обновления и управления зависимостями в проектах Node.js и React.js.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз: • меньше • иметь меньше коэффициентов • продемонстрировать более быстрый вывод по сравнению с TensorFlow и другими фреймворками. Наша команда специалистов по данным создала уникальную структуру нейронной сети. Нейтон, который является «мозгом» нашей платформы. Фреймворк основан на принципе создания понейронной модели, что позволяет пользователям * автоматически создавать модели оптимального размера и точности * избегайте ручного поиска параметров нейронной сети * исключить необходимость сжатия, квантования и обрезки модели после ее создания * создавайте невероятно компактные модели, готовые для встраивания в микроконтроллеры Модели Neuton сохраняют все исходные характеристики без снижения точности. Neuton не уменьшает размер модели после ее создания. Пользуйтесь нашим сервисом абсолютно бесплатно Создайте свою первую чрезвычайно миниатюрную модель машинного обучения с помощью Neuton, чтобы сделать свое периферийное устройство интеллектуальным.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Платформа NVIDIA Developer помогает разработчикам создавать приложения с ИИ, предлагая доступ к инструментам, библиотекам и микросервисам для разработки и развертывания.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - платформа для создания и управления моделями компьютерного зрения, включая аннотацию и подготовку изображений.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор Deep Dream - это AI-инструмент для преобразования изображений, позволяющий создавать уникальные визуальные эффекты и анимации.
Landing AI
landing.ai
Приложение Landing AI упрощает создание и внедрение систем компьютерного зрения без необходимости программирования или опыта в ИИ.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai — это коммуникационная платформа, позволяющая интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в приложения для улучшения связи.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID позволяет находить людей по фото с использованием технологии распознавания лиц и проверять их личность для повышения безопасности онлайн.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - это платформа поиска видео, которая позволяет кому -либо быстро найти определенные моменты в видео больших количествах. Это также полная платформа для хранения и потоковой передачи видео, которая позволяет пользователям внедрять самый продвинутый поиск видео на любом веб -сайте.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - платформа для аннотации данных, оптимизации подготовки наборов данных с использованием инструментов контроля качества и автоматизации для машинного обучения.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это платформа для разработки ИИ, которая упрощает управление данными, аннотирование и развертывание моделей машинного обучения.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Encord
encord.com
Encord - платформа для аннотации данных и управления обучением ИИ, позволяющая эффективно маркировать, оценивать и улучшать модели машинного обучения.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получать метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов маркировки изображений, видео и трехмерных облаков точек (лидар и RGBD). Segments.ai — это платформа самообслуживания, которая всегда получает специальную поддержку от нашей основной команды инженеров. * Python SDK, который наконец-то имеет смысл * Документация, упрощающая настройку. * Самообслуживание с поддержкой только тогда, когда вы застряли, чтобы мы не замедляли вас. * Автоматически запускать действия с помощью веб-хуков. * Подключите своего облачного провайдера (AWS, Google Cloud, Azure) * Экспорт в популярные платформы машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face). Привлеките своих сотрудников или воспользуйтесь услугами одного из наших партнеров по подбору персонала. Наши инструменты управления позволяют легко размечать и просматривать большие наборы данных вместе.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentrisight.ai-это веб-платформа, которая может использоваться для маркировки изображений и для разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он имеет две основные цели: первая-сделать задачу аннотации изображения максимально удобной и эффективной, даже для крупных проектов, и многие люди работают над маркировкой изображения, а второе-это плавный и удобный интерфейс для обучения и развертывания моделей глубоких нейронных сети. Способность выполнять обе эти задачи на одной и той же платформе обеспечивает преимущество в том, что они способны маркировать изображения, а затем тренировать и улучшать модели итеративным образом. Sentisight.ai предлагает мощные функции, такие как: * Маркировка изображения. * Умный инструмент маркировки. * Общие проекты маркировки и отслеживание времени. * Классификационная модель обучения. * Обучение модели обнаружения объектов. * Онлайн и офлайн-модели (бесплатная 30-дневная пробная версия). * Предварительно обученные модели. * Поиск сходства изображений.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукте Vision AI, который объединяет лучших в своем классе сотрудников CloudFactory с ведущей в отрасли технологией маркировки с помощью искусственного интеллекта, которая генерирует высококачественные маркированные данные в 5 раз быстрее, чем маркировка вручную. Платформа Hasty предоставляет все необходимое для перехода от необработанных изображений и видео к готовым к производству моделям.
NoahFace
noahface.com
NoahFace - приложение для учёта рабочего времени и посещаемости с функциями распознавания лиц и скринингаостоящих условий.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver — автоматический решатель каптч, обеспечивающий интеграцию и высокую скорость решения для автоматизации и извлечения данных.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — платформа ИИ для автоматизации и персонализации операций электронной коммерции, улучшающая взаимодействие с клиентами и управление контентом.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud — это API для распознавания лиц, предлагающее функции обнаружения, идентификации и анализа эмоций для интеграции в различные приложения.
Nyckel
nyckel.com
Nykel упрощает классификацию изображений и текста для каждого. Всего за несколько минут вы можете создать модель искусственного интеллекта, которая будет классифицировать изображения и текст, используя любые метки по вашему желанию. Опыт машинного обучения не требуется. Такие клиенты, как Gardyn, Gust и Square, используют Nyckel для автоматизации задач по добавлению тегов вручную, модерации контента, категоризации изображений за считанные секунды и многого другого. В отличие от других инструментов классификации, Nykel не требует опыта машинного обучения. Создание собственного классификатора займет всего несколько минут. Просто добавьте метки, загрузите обучающие образцы и подождите 10–30 секунд, пока модель обучится. Когда все будет готово, подключитесь к нему через наш API, SDK или Zapier. Цель Никеля — облегчить каждому, независимо от его технического опыта, построение классификационных моделей за считанные минуты.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ - платформа для распознавания лиц, предлагающая инструменты для идентификации и анализа атрибутов лица в приложениях.
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа атрибутов кожи лица, запечатлев детали, такие как морщины, поры, прыщи и сумку для глаз для понимания кожи каждого клиента. Face Age предназначен для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает различные варианты интеграции, что делает процесс настройки гладким и эффективным. Независимо от того, используете ли вы небольшой бутик-магазин или крупномасштабный рынок, сталкивается с возрастом плавно адаптируется к вашим техническим требованиям.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшего потребительского опыта: навсегда устраняя очереди на кассах и самосканирующие устройства, а также позволяя покупателям быстро входить и выходить со своими покупками. Платформа Zippin использует отслеживание товаров и покупателей с помощью верхних камер, а также интеллектуальных датчиков на полках, что обеспечивает высочайший уровень точности даже в переполненных магазинах. Компания Zippin, основанная ветеранами отрасли из Amazon и SRI с глубоким опытом в области розничных технологий, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско и поддерживается Maven Ventures и Core Ventures Group.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Геопрограммное обеспечение NV5 предоставляет инструменты для анализа, визуализации и управления геопространственными данными и изображениями.
INTSIG
intsig.us
Являясь ведущей в отрасли компанией в области искусственного интеллекта и больших данных, INTSIG разработала множество приложений и сформулировала решения как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных клиентов со всего мира. INTSIG, известная своими двумя мобильными приложениями, CamScanner и CamCard, завоевала сердца 2,3 миллиарда человек по всему миру. Применяя передовые технологии сбора и извлечения данных для большего количества типов документов, INTSIG теперь предлагает 5 основных продуктов для корпоративных пользователей: * CamScanner API/SDK, который предлагает надежные возможности сканирования документов; * CamCard API/SDK, который обеспечивает массовое распознавание визитных карточек и плавную интеграцию с корпоративными CRM; * CamCard Business, SaaS-продукт, упрощающий управление визитными карточками и повышающий эффективность сети; * CamCheckout API/SDK для распознавания банковских карт и * CamID API/SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность государственного образца. Компании могут легко интегрировать эти продукты со своими собственными приложениями, Интернетом и системами. INTSIG также предоставляет 5 основных решений для бизнеса всех типов: * Решение eKYC, помогающее предприятиям проверять и аутентифицировать личности своих клиентов; * Решение для автоматизации счетов к оплате, которое обеспечивает превосходную точность распознавания банковских выписок и счетов-фактур с помощью таблиц, сокращает объем ручного ввода данных и ошибок и повышает эффективность обработки счетов-фактур; * Решение Travel & Expense для оптимизации внутреннего управления расходами и повышения эффективности сбора и возмещения счетов; * TextIn Studio для обучения моделей для улучшения эффекта распознавания структурированного текста в сложных сценариях, широко используется в банках, страховых компаниях, компаниях по ценным бумагам, традиционном производстве и других отраслях, а также * Механизм управления счетами для распознавания счетов-фактур, заказов на поставку, квитанций, контрактных накладных, заявлений поставщика, дебетовых/кредитовых авизо с высокой точностью.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Partium
partium.io
История Partium началась в 2020 году с идеи создать молниеносный, мгновенный и надежный сервис поиска для всех, кто ищет запасные части. Мы уменьшили необходимость для технических специалистов и пользователей каталогов запчастей и интернет-магазинов тратить бесконечное время на поиск нужной детали. Вместо этого мы помогаем пользователям найти нужную запчасть за считанные секунды. Сегодня Partium ежемесячно обрабатывает миллионы запросов на запасные части и помогает бесчисленному количеству технических специалистов по всему миру найти нужную деталь для выполнения работы. Наши клиенты внедряют Partium в свою среду технического обслуживания, послепродажного и сервисного обслуживания, чтобы предоставить своим пользователям лучший в своем классе опыт поиска запчастей, а также быстрый и удобный процесс поиска, подтверждения и заказа запасных частей у них. Искусственный интеллект Partium использует существующие данные о запасных частях, но он также может обогащать и оптимизировать ваши данные, добавляя к ним важную информацию. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL и многие другие компании используют Partium не только для обеспечения удобного поиска для своих клиентов, но и для поиска, который обеспечивает более высокую конверсию благодаря релевантности, точности и простоте. -использования. Мы помогаем клиентам быстрее находить нужные детали и оптимизировать данные о существующих деталях. Имея офисы в США, Канаде и Европе, мы являемся глобальной компанией, стремящейся изменить способы поиска и оптимизации деталей с помощью ИИ.
ximilar
ximilar.com
Ximilar — компания-разработчик программного обеспечения, которая помогает предприятиям более эффективно использовать данные изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Нашими клиентами являются компании из различных областей, таких как здравоохранение, медико-биологические науки, электронная коммерция, стоковые фотоагентства, домашний декор, мода, производство, недвижимость и автомобилестроение. Мы ориентированы в основном на компьютерное зрение, распознавание изображений и визуальный поиск. Мы предоставляем платформу компьютерного зрения для создания собственных моделей глубокого обучения Visual AI. Мы можем создавать профессиональные индивидуальные решения, связанные с распознаванием изображений, обнаружением объектов и многим другим. Очень большие коллекции фото и видео можно искать по визуальному сходству. Покупатели могут получить выгоду от поиска продуктов и рекомендаций. Мы помогаем нашим клиентам предварительно обрабатывать данные путем распознавания контента — находить нужную категорию продуктов, назначать теги изображениям, сопоставлять продукты по их фотографиям, считывать текст с изображений с помощью оптического распознавания символов или обнаруживать дефекты на изображениях. Автоматизация этого процесса обычно позволяет сэкономить значительные средства.
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Благодаря нашим технологиям конфиденциальности мы даем возможность компаниям в различных отраслях использовать общедоступные данные камер для аналитики и искусственного интеллекта. Наши клиенты снижают свою ответственность и риски быть оштрафованными, увеличивают возможности своих команд, сокращают время выхода на рынок и продвигают инновации. Brighter AI была основана в 2017 году как дочерняя компания немецкого поставщика автомобилей HELLA. В 2019 году Nvidia назвала более яркий ИИ «Самым горячим стартапом в области ИИ в Европе», а в 2020 году более яркий ИИ получил награду «The Spark — German Digital Award» от Handelsblatt & McKinsey.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — приложение для распознавания и анализа изображений, использующее ИИ для предоставления информации и помощи пользователям с нарушениями зрения.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобильное приложение для улучшения управления полевыми операциями и сбора данных в розничной торговле с помощью распознавания изображений.
PixLab
pixlab.io
PixLab - платформа для разработчиков, предлагающая API для обработки изображений и видео, включая распознавание лиц и сканирование документов.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize - приложение для оптимизации медиа-контента, улучшающее качество и скорость загрузки изображений и видео на веб-сайтах.
Blitline
blitline.com
Blitline — это самое доступное SaaS-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и медиа, которые имеют систему CMS/DAM и нуждаются в безопасной многоформатной обработке файлов в любом масштабе для своих приложений и веб-сайтов.
Cogniphi
cogniphi.com
Мы в Cogniphi — разносторонняя команда новаторов, нацеленная на преобразующие результаты, и мы очень рады возможности вести бизнес в умопомрачительное цифровое будущее. Мы считаем, что Vision AI станет основой будущего искусственного интеллекта. Первый из наших когнитивных пакетов AIVI (Artificial Intelligence Vision) — это специализированная платформа, которая помогает использовать возможности Vision Intelligence в различных секторах бизнеса, включая производство, розничную торговлю, здравоохранение и наблюдение. AIVI опирается на сложные пространственные вычисления, машинное обучение, распознавание образов, обнаружение аномалий и компьютерное зрение и проверено в реальных условиях. Сегодня платформа содержит более 150 отраслевых шаблонов, поддерживает более 10 тысяч камер и принесла предприятиям доход в размере 6 миллионов долларов США при минимальных инвестициях. Мы гордимся тем, что обладаем проверенным набором возможностей, а также собственными инструментами и методологиями для быстрой разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных решений. Коллективная мудрость и опыт нашей тщательно подобранной сети экспертов в области искусственного интеллекта со всего мира стимулируют наши инновации и создание макетов программного обеспечения, критически важных для цифровых реализаций. Мы твердо верим, что помимо когнитивных технологий и инженерных навыков, которыми мы обладаем, именно наше стремление к совершенству и страсть к решению проблем принесут экспоненциальный рост всем заинтересованным сторонам.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe стремится сделать ИИ доступным для каждой организации, предоставляя простую в использовании платформу для обучения, построения и интеграции моделей ИИ без необходимости написания кода. Предоставляя предприятиям возможность создавать и настраивать модели ИИ для задач компьютерного зрения и анализа текста, DeepLobe дает компаниям возможность воспользоваться потенциальными преимуществами технологий ИИ. Сосредоточив внимание на решениях без программирования, DeepLobe демократизирует доступ к искусственному интеллекту, позволяя организациям любого размера и происхождения использовать эти преобразующие технологии.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — это платформа на базе SaaS, предназначенная для аннотирования, обучения и автоматизации конвейера компьютерного зрения с обширными наборами данных. * Повышенная точность модели машинного обучения: аннотации данных DigitSquare обеспечивают точную маркировку данных, уменьшая ошибки и предвзятости во время обучения. Это также способствует разнообразию примеров обучения, повышая точность прогнозирования в реальной жизни. * Лучшее понимание данных: ИИ-технология DigitSquare помогает маркировать изображения, помогая понять контекст данных, выявить закономерности и повысить точность модели машинного обучения с помощью размеченных примеров, что позволяет получать ценную информацию и принимать обоснованные решения. * Повышение производительности. Платформа аннотаций данных автоматизирует такие процессы, как распознавание изображений, языков и видео, что значительно экономит время. Он также обучает модели машинного обучения для получения точных прогнозов, повышая производительность в различных отраслях. * Ускорение совместной работы: инструмент аннотирования данных DigitSquare масштабирует модели машинного обучения, распределяя задачи между аннотаторами, сокращая время маркировки. Это также повышает производительность и облегчает обобщение разнообразных наборов данных.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI — надежный партнер крупнейших мировых брендов и розничных продавцов, предоставляющий «просто значимое видео» с помощью нашей единой платформы видения. Наш пакет, созданный специально для предприятий с несколькими офисами, основанный на Apple M1 и Generative AI, включает в себя первоклассные приложения — от VMS и охранной сигнализации до аналитики розничной торговли, управления запасами на полках и новаторского обнаружения мошенничества в кассах самообслуживания. Наше глобальное присутствие и обширный портфель патентов, созданные для достижения успеха в средах с ограниченной полосой пропускания, подчеркивают нашу приверженность преобразованию того, как предприятия используют видеоданные для практической аналитики.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа данных о клиентах и проникнуть в сердца и умы клиентов, чтобы понять эффективность и влияние всего цифрового контента. Мы помогаем клиентам создавать и развертывать более целенаправленный цифровой контент – рекламу, приложения, потоковый медиаконтент и т. д. – на любом канале – в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях, на телевидении и т. д. Мы используем информацию, полученную от клиентов, для решения проблем, связанных с брендом, обменом сообщениями, и испытывать трудности. Наш новый метод объединения неосознанных (внимание и эмоции) и заявленных (вопросник) ответов помогает клиентам очень быстро понять эффективность всего цифрового контента. Мы используем искусственный интеллект, чтобы проводить качественные исследования в большом масштабе и быстро на устройствах клиентов. Клиентам и их клиентам не нужно ничего загружать, устанавливать или поддерживать. SaaS-платформа Emozo поддерживает итеративные процессы проектирования и разработки и предлагает полностью безопасную защиту данных для клиентов и их заказчиков.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — это приложение для распознавания лиц, позволяющее отслеживать демографию, создавая отчеты и анализируя видео и изображения.
Hive
thehive.ai
Hive - облачная платформа ИИ для анализа и генерации контента, обеспечения модерации и защиты брендов в различных отраслях.
Imagga
imagga.com
Imagga - это платформа API для автоматического тегирования и классификации изображений и видео, предназначенная для разработчиков и бизнеса.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров глубокого обучения, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческих знаний. В число клиентов входят Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Национальная лаборатория Лос-Аламоса, Disney и Министерство обороны.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа искусственного интеллекта OMNICOMMERCE от OMNIOUS.AI позволяет ритейлерам электронной коммерции предоставлять интуитивно понятный опыт покупок на основе визуального поиска/обнаружения и персонализированных рекомендаций по продуктам. Используйте вдохновляющие изображения с мобильных устройств покупателей и загружайте их на свой веб-сайт, чтобы находить подходящие продукты. Позвольте им купить то, что им нравится, в социальных сетях, делая покупки в другом магазине или просто прогуливаясь по улице. Компании электронной коммерции, такие как eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE и многие другие, доверяют OMNICOMMERCE поиск своих продуктов для покупателей. Global Hot Startup 2021 (партнерская сеть AWS) Лучший сценарий использования искусственного интеллекта в розничной торговле в 2020 году (NVIDIA) Инновации 2020 года для нового опыта (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs предлагает платформу для разработки решений в области компьютерного зрения и AIoT, оптимизированную для встроенных систем.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
Relu
relu.eu
Relu — компания-разработчик программного обеспечения, создающая программный компонент искусственного интеллекта для автоматического преобразования медицинских 3D-изображений в виртуального пациента. Мы стремимся упростить интеграцию этой технологии в существующий рабочий процесс/программное обеспечение стоматологии.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — это масштабируемый и простой в использовании сервис, позволяющий полевому персоналу более эффективно сотрудничать, используя искусственный интеллект для обработки текста и изображений. Это приводит к улучшению отчетности и управления событиями, ускорению выполнения проектов и значительному повышению операционной эффективности.
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