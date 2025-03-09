Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Узбекистан

Emozo Labs

emozo.ai

Платформа DIY Research & Feedback Collection от Emozo использует поведенческие и эмоциональные данные, чтобы помочь клиентам принимать правильные решения для всего цифрового контента. В сочетании с нашими консультационными услугами и группами мы помогаем клиентам выйти за рамки традиционного анализа данных о клиентах и ​​проникнуть в сердца и умы клиентов, чтобы понять эффективность и влияние всего цифрового контента. Мы помогаем клиентам создавать и развертывать более целенаправленный цифровой контент – рекламу, приложения, потоковый медиаконтент и т. д. – на любом канале – в Интернете, на мобильных устройствах, в социальных сетях, на телевидении и т. д. Мы используем информацию, полученную от клиентов, для решения проблем, связанных с брендом, обменом сообщениями, и испытывать трудности. Наш новый метод объединения неосознанных (внимание и эмоции) и заявленных (вопросник) ответов помогает клиентам очень быстро понять эффективность всего цифрового контента. Мы используем искусственный интеллект, чтобы проводить качественные исследования в большом масштабе и быстро на устройствах клиентов. Клиентам и их клиентам не нужно ничего загружать, устанавливать или поддерживать. SaaS-платформа Emozo поддерживает итеративные процессы проектирования и разработки и предлагает полностью безопасную защиту данных для клиентов и их заказчиков.