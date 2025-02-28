Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, основанная в 2009 году, является глобальным лидером в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, предоставляя услуги тысячам предприятий, разработчиков и правительственных организаций в более чем 200 странах и регионах. Alibaba Cloud, преданная успеху своих клиентов, предоставляет надежные и безопасные возможности облачных вычислений и обработки данных в рамках своих онлайн -решений. В январе 2017 года Alibaba Cloud стала официальным партнером по облачным услугам Олимпиады.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
Otter
otter.ai
Otter-это умное приложение для сделки, которое дает вам возможность запомнить, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Оттер создает умные ноты голоса, которые объединяют аудио, транскрипцию, идентификацию динамиков, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где бы ни происходили важные разговоры.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом университете Брно, Phonexia превращает последние научные достижения в повседневную реальность с помощью высокоточных современных технологий, основанных на глубоких нейронных сетях. Phonexia предлагает портфель передового программного обеспечения для государственного, судебно-медицинского и коммерческого секторов, позволяющий реализовывать инновационные проекты в более чем 60 странах мира.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу (мужской, женский, небинарный), возрастной группе, возрасту и расе. Создавайте диаграммы посещаемости и аналитику. Лица можно извлекать с помощью + импорта изображений + импорта видео + веб-поиска (FB, LinkedIn, Instagram) + импорта папок + веб-камеры и IP-камеры + IOT и камер безопасности. + USB-ключи и внешние устройства FaceMRI использует возможности распознавания лиц для получения аналитических данных из изображений и видео. Пользователи могут загрузить приложение на свой Mac или ПК и импортировать изображения и видео. Он будет извлекать лица и людей из видео и изображений, пользователи могут добавлять лица клиентов и создавать собственные отчеты. Кроме того, сотрудники могут создавать демографические диаграммы на основе возраста, пола и расы на основе видео и видеть, кто ваши клиенты. FaceMRI также имеет технологию поиска людей, поэтому пользователи могут создавать собственные отчеты. Сотрудники могут отслеживать посещаемость звонков Zoom, кто присутствовал на звонке компании, а кто отсутствовал. Сотрудники могут подключаться к веб-камерам, камерам видеонаблюдения и камерам Интернета вещей, чтобы отслеживать, кто входит в ваш бизнес. FaceMRI создает персональные отчеты на основе видеопотоков, чтобы пользователи могли отслеживать, кто входит в ваш бизнес.
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасно, точно и очень быстро.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или публиковать. Испытайте мощь нашего инструмента на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует ваши произнесенные слова в краткое и информативное изложение.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы с искусственным интеллектом за считанные секунды с помощью Jammable, а сотни загруженных сообществом моделей голоса с искусственным интеллектом уже доступны для творческого использования!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности и потребностей человека. OpenAI стремится поставить это соответствие интересов на первое место — выше прибыли. Чтобы выполнить нашу миссию, мы должны охватить и оценить множество различных точек зрения, голосов и опыта, которые формируют весь спектр человечества. Наши инвестиции в многообразие, справедливость и инклюзивность продолжаются, реализуются посредством широкого спектра инициатив, отстаиваются и поддерживаются руководством. В OpenAI мы считаем, что искусственный интеллект потенциально может помочь людям решать огромные глобальные проблемы, и мы хотим, чтобы преимущества ИИ были широко распространены.
Notta
notta.ai
Notta - это ведущий инструмент для транскрипции и встречи с AI, который помогает быстро транскрибировать и суммировать любые голосовые разговоры с действующим текстом, с 58 языками. * Важные новости: Airgram присоединилась к Notta! Помимо транскрибирования видео/аудиофайлов, живых выступлений, Notta интегрируется с ведущими платформами видео конференций, включая Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, чтобы генерировать автоматические заметки для встреч. Это также позволяет пользователям просматривать, искать, редактировать, экспортировать и делиться стенограммами с членами команды для беспрепятственного сотрудничества. Notta дает вам возможность максимизировать ценность каждого разговора.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может конвертировать ваш голос искусственного интеллекта на более чем 100 языков. Resemble Fill — это наша функция генеративной заливки (зарисовки звука), которая позволяет вам изменять существующую речь с помощью клонированного голоса искусственного интеллекта. Fill можно использовать для редактирования программных аудиообъявлений, динамической вставки потоковой рекламы (SAI), голосовых помощников и многого другого. Недавно мы выиграли премию Webby Award 2023 за «Лучшее использование голосовых технологий» за вклад нашего голосового искусственного интеллекта в фильм Netflix «Дневники Энди Уорхола», номинированный на премию «Эмми». Наряду с Netflix мы сотрудничаем с Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures и другими.
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа атрибутов кожи лица, запечатлев детали, такие как морщины, поры, прыщи и сумку для глаз для понимания кожи каждого клиента. Face Age предназначен для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает различные варианты интеграции, что делает процесс настройки гладким и эффективным. Независимо от того, используете ли вы небольшой бутик-магазин или крупномасштабный рынок, сталкивается с возрастом плавно адаптируется к вашим техническим требованиям.
Picture to Text
picturetotext.info
Их конвертер изображений в текст делает преобразование изображений в редактируемый текст простым и эффективным. Независимо от того, есть ли у вас отсканированные документы, рукописные заметки или любой другой визуальный контент, их инструмент с легкостью справится со всем этим. Наслаждайтесь высокой точностью и надежным извлечением текста из изображений различных типов. Его удобный интерфейс гарантирует, что каждый сможет использовать его без каких-либо проблем. Кроме того, они поддерживают несколько языков, поэтому вы можете легко обрабатывать текст на разных языках. Одной из выдающихся функций является возможность отправлять большие объемы изображений, что экономит ваше время при обработке больших объемов данных. Они также поддерживают несколько форматов изображений, что делает их универсальными для любого проекта. Самое приятное то, что их инструмент можно использовать совершенно бесплатно. С помощью конвертера фотографий в текст вы можете: * Экономьте время, легко преобразуя изображения в текст. * Повышение производительности за счет быстрых и точных результатов * Упростите свой рабочий процесс с помощью простого в использовании инструмента. Раскройте потенциал своего визуального контента с помощью нашего высокоточного, многоязычного и универсального преобразователя изображений в текст.
Hour One
hourone.ai
Час первый революционизирует создание контента для предприятий, централизация всех рабочих процессов на одной платформе с AI. Мы хвастаются самыми жизненными аватарами рынка, в которых представлены природные движения, которые ярко оживляют ваши деловые сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые для любого бренда, позволяют командам создавать персонализированный контент в масштабе - никаких навыков дизайна или редактирования. Кроме того, с быстрым рендерингом и безопасностью высшего уровня, час один выделяется в качестве главной операционной системы контента, предназначенной для предприятий. То, что раньше занимало месяцы, теперь требуется всего минуты и создает более высокое участие ... работая умнее, не сложнее с первым часом и создает персонализированные бизнес -видео, которые оказывают влияние. * Hourone - это инструмент создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видео и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, диапазон голосов и символов на выбор, быстрое процесс и время загрузки, а также поддержка команды успеха клиентов. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как роботизированная функция текста до разговора, ограниченные варианты аватаров, кривая обучения для случайных пользователей, ограниченные возможности брендинга, время медленной загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Altered
altered.ai
Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа. Roboflow создает продукты «программное обеспечение как услуга», упрощающие создание проектов с помощью компьютерного зрения. Более 250 000 разработчиков используют Roboflow для управления данными изображений, аннотирования и маркировки наборов данных, применения предварительной обработки и дополнений, преобразования форматов файлов аннотаций, обучения модели компьютерного зрения одним щелчком мыши и развертывания моделей через API или на периферии.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - это платформа поиска видео, которая позволяет кому -либо быстро найти определенные моменты в видео больших количествах. Это также полная платформа для хранения и потоковой передачи видео, которая позволяет пользователям внедрять самый продвинутый поиск видео на любом веб -сайте.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: Набор данных MNIST имеет уровень ошибок 3,4% и до сих пор цитируется в более чем 38 000 статьях. Набор данных ImageNet с его краудсорсинговыми метками имеет уровень ошибок 6%. Этот набор данных, возможно, лежит в основе самых популярных систем распознавания изображений, разработанных Google и Facebook. Системная ошибка в этих наборах данных имеет реальные последствия. Модели, обученные на данных, содержащих ошибки, вынуждены изучать эти ошибки, что приводит к ложным прогнозам или необходимости переобучения на постоянно растущих объемах данных, чтобы «отмыть» ошибки. Каждая отрасль начала понимать преобразующий потенциал искусственного интеллекта и инвестировать в него. Но революция преобразователей машинного обучения и неустанное внимание к оптимизации моделей машинного обучения достигают точки убывающей отдачи. Что еще есть?
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может сгенерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — компания, занимающаяся речевым искусственным интеллектом, которая занимается созданием новых современных моделей искусственного интеллекта, которые могут расшифровывать и понимать человеческую речь. Наши клиенты, такие как CallRail, Fireflies и Spotify, выбирают AssemblyAI для создания невероятных новых возможностей и продуктов на основе искусственного интеллекта на основе голосовых данных. Модели и платформы AssemblyAI включают в себя: - Преобразование речи в текст с помощью искусственного интеллекта - Аудиоаналитика, включая обобщение, анализ настроений, обнаружение тем, модерацию контента, редактирование личных данных и многое другое. - LeMUR, платформа для применения мощных LLM к расшифрованной речи, где вы можете задавать сложные вопросы, извлекать действия и резюме из вашей расшифровки и многое другое.
Gladia
gladia.io
Gladia — это платформа инфраструктуры знаний искусственного интеллекта, которая предоставляет готовые к использованию API, позволяющие пользователям максимально эффективно использовать свои данные. API преобразования речи в текст Alpha — это их последнее предложение, предлагающее обработку в реальном времени и уровень ошибок в словах всего 1%. Он построен на моделях Whisper от Open AI и способен расшифровать один час аудио всего за 10 секунд. API доступен бесплатно и поддерживает 99 языков. Gladia возглавляют Жан-Луи Кегинер, основатель и генеральный директор, и Джонатан Сото, соучредитель и технический директор. Кегуинер имеет степень магистра в области символического искусственного интеллекта и в одиночку создал чат-бота для курирования, классификации и унификации всех приложений искусственного интеллекта в одном магазине. Сото получил степень магистра Массачусетского технологического института и является автором множества научных статей. Gladia предоставляет пользователям учебные пособия и документацию, а также проводит индивидуальные встречи с их командой. Они стремятся сделать свои API доступными и более доступными, чем что-либо еще на рынке, не жертвуя при этом качеством.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram — это основополагающая компания в области искусственного интеллекта, миссия которой заключается в понимании человеческого языка. Мы предоставляем любому разработчику доступ к самой современной транскрипции и пониманию речи с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь вызова API. Наши модели обеспечивают самую быструю и точную транскрипцию наряду с контекстными функциями, такими как обобщение, анализ настроений и определение тем. Помимо этого, разработчики могут: * Обработка потокового или предварительно записанного аудио. * Расшифровка на десятках языков * Обучайте пользовательские модели для уникальных случаев использования. * Доступ к глубокому NLU с помощью унифицированного API. * Создавайте приложения на любом языке программирования с помощью наших SDK. * Развертывание локально или в управляемом облаке DG. * Получите масштабируемую инфраструктуру графического процессора для обучения и вывода. Deepgram является гордым партнером NVIDIA и компанией Y Combinator. Недавно мы завершили проект серии B стоимостью 72 миллиона долларов, чтобы определить будущее ИИ-понимания речи, что делает нас самой финансируемой компанией в области речевого ИИ на данном этапе. Партнер NVIDIA и компания Y Combinator.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 14 языков, помимо английского. Основные характеристики: * Многоязычная транскрипция: преодолевайте языковые барьеры благодаря поддержке 14 языков. Получите точные и надежные транскрипции в различных лингвистических контекстах. * Универсальное решение для транскрипции: API и онлайн-платформа: для предприятий и частных лиц SpeechFlow предлагает интерфейс API распознавания речи и функции онлайн-транскрипции, которые просты и удобны в использовании. * Точные транскрипции: воспользуйтесь преимуществами высочайшей в отрасли точности, понимания отраслевой терминологии и контекста для комплексной и надежной транскрипции. * Отраслевые модели. Наши хорошо обученные модели распознавания речи, адаптированные к уникальным потребностям различных секторов, повышают эффективность работы в сфере здравоохранения, финансов, юриспруденции, обслуживания клиентов и образования. * Молниеносная обработка: оцените быструю транскрипцию: 1 час аудио транскрибируется менее чем за 3 минуты, что экономит ваше драгоценное время. * Бесплатная расширенная пробная версия каждый месяц: 5 часов бесплатной транскрипции речи в текст на пользователя в месяц. * Экономически эффективные цены: цены всего от 0,0002 доллара США в секунду. Платите только за то, что используете, благодаря нашей гибкой оплате с оплатой по факту использования. Основная применимость: * Контакт-центры: извлекайте ценную информацию из разговоров с клиентами, повышайте производительность агентов и сокращайте расходы. * Субтитры к видео: повысьте доступность и охватите более широкую аудиторию с помощью точных транскрипций видео. * Виртуальные встречи: легко расшифровывайте встречи и получайте ценную информацию по каждому обсуждению, независимо от фонового шума. * Мониторинг СМИ: создайте более безопасную платформу, с высокой точностью обнаруживая конфиденциальный контент, такой как разжигание ненависти и ненормативная лексика. * Создатели контента: легко расшифровывайте интервью и лекции для целенаправленного анализа. * Переводчики: улучшите рабочий процесс и обеспечьте точные переводы. Требования к использованию: Первоклассная точность SpeechFlow, быстрая обработка, многоязычная поддержка и экономичная цена делают SpeechFlow идеальным выбором для всех ваших потребностей в преобразовании речи в текст. Нажмите сейчас, чтобы оптимизировать процесс транскрипции и вывести свой бизнес на новый уровень с помощью SpeechFlow!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmart родился из страсти к публичным выступлениям. Основатели PromptSmart обучали и обучали студентов MBA искусству публичных выступлений. Понимая, что многим ораторам будет лучше поддерживаться интуитивно понятным телесуфлером, управляемым через динамик, мы также осознали, что современные мобильные устройства могут удовлетворить эту потребность. С учетом этого был создан PromptSmart. PromptSmart также отвечает потребностям ораторов, которые предпочитают использовать заметки вместо полностью написанных выступлений. Мы разработали функцию цифровых заметок, чтобы докладчики могли оставаться в курсе происходящего, отслеживая ключевые сообщения, которые необходимо осветить. Конечным результатом является то, что PromptSmart — самый продвинутый инструмент публичных выступлений для любого стиля выступления!
Voiceitt
voiceitt.com
VoiceItt-это отмеченный наградами стартап признания речи и социальное предприятие, которое разработало проприетарную технологию автоматического распознавания речи (ASR), которая переводит нестандартные речевые модели речи в четкую речь в режиме реального времени, позволяя детям и взрослым с тяжелыми нарушениями речи и инвалидности к доступу к доступу к доступу к доступу к доступу к доступу к доступу к доступу к доступу Основной голос активированных технологий и устройств. Приложение, поддерживающее разговорное общение для людей с нестандартной речью. Вы можете использовать Voiceitt для общения по голосу с другими и с активированными голосовыми устройствами, такими как Alexa!
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отвечать на более чем 10 миллионов капч каждую минуту. Это означает, что ваша автоматизация или очистка будут иметь время безотказной работы 99,99%. Вы можете купить пакет капчи, если у вас большой бюджет. По самой низкой цене на рынке вы можете получить различные решения, включая reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, преобразование изображения в текст и многое другое. С помощью этого сервиса 0,1 с — это самая медленная скорость, когда-либо измеренная. CapSolver теперь предоставляет клиентам услуги по распознаванию изображений с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Цель их работы — использовать искусственный интеллект в большем количестве областей, расширяя возможности в технологических средах.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от любого другого точечного решения, объединяющего изображения, видео и текстовые данные со всего предприятия, декодируя их с помощью своего стека искусственного интеллекта, позволяя передавать аналитические данные по всему предприятию для принятия решений на основе данных. Благодаря сочетанию готовых к использованию API, инструментов без программирования и с низким кодированием, Vue.ai позволяет командам по маркетингу, продуктам, бизнесу и технологиям оказывать существенное влияние на рост доходов, эффективность и сокращение затрат. . В настоящее время Vue.ai используется в нескольких отраслях, включая розничную торговлю, финансы, страхование, логистику и здравоохранение. Vue.ai — это бренд Mad Street Den, основанный Ашвини Асоканом и Анандом Чандрасекараном.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — это самая передовая альтернатива традиционному сжатию и доставке на базе искусственного интеллекта, платформа без программирования, обеспечивающая высококачественное медиа-опыт для онлайн-брендов. Искусственный интеллект SpeedSize, основанный на нейронауке, анализирует ваши изображения и видео, чтобы исключить данные, которые человеческий мозг не может воспринять, затем воссоздает их в том же качестве, но меньшего размера, и предоставляет оптимальный файл для каждого посетителя веб-сайта. Обновите презентацию продукта на своем веб-сайте до изображений качества 4K и автоматического воспроизведения видео, не замедляя работу вашего сайта.
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоянию на октябрь 2017 года) используется более чем 11 500 разработчиками и более чем 220 компаниями по всему миру и получил множество всемирных наград и признаний, таких как «Лучший поставщик технологий» на South Summit '15 от Его Величества короля Испании, мировой чемпион в области новостей и средств массовой информации в мире. Награды Summit '16 от Организации Объединенных Наций и «Глобальный новатор в области анализа изображений '16» от IDC и другие. Пионер и глобальный новатор в области маркировки изображений как сферы услуг. Компания использует свой облачный API с 2011 года, а свои флагманские технологии автоматической маркировки и автоматической категоризации — с 2013 года. Помимо своей технологии распознавания изображений, Imagga предоставляет платформу облачных API-интерфейсов для автоматического распознавания, маркировки и категоризации изображений, которая позволяет разработчикам и бизнесу создавать приложения и решения, понимающие изображения. При необходимости технология также может быть поставлена в виде установки на предприятии. Технология распознавания изображений Imagga полностью автоматизирует процесс присвоения изображениям ключевых слов и/или доменных категорий. Решение горизонтально масштабируется и может обрабатывать любую нагрузку изображений, которые необходимо проанализировать и аннотировать. Он может адаптироваться к потребностям клиентов посредством индивидуального обучения и/или обратной связи. Обернутый в очень простой для интеграции API в облаке или локально, он может быть запущен в эксплуатацию в течение нескольких часов.
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает четкое и качественное общение в различных условиях: от индивидуальных разговоров до командных встреч и колл-центров. Помимо шумоподавления, Krisp также предлагает транскрипцию встреч в реальном времени, что повышает доступность и помогает вести записи. Кроме того, он обладает способностью генерировать краткие заметки и резюме встреч, эффективно выступая в качестве помощника на собраниях с помощью искусственного интеллекта. Еще одна примечательная особенность — функция записи собраний Krisp, которая автоматически записывает виртуальные встречи во всех коммуникационных приложениях. Специально для колл-центров Krisp предоставляет функцию локализации акцента с помощью искусственного интеллекта, которая преобразует акценты агентов в режиме реального времени в соответствии с родным акцентом клиентов для более четкого общения. Он также безопасно расшифровывает разговоры агентов и клиентов в режиме реального времени. Сервисы приложения можно интегрировать в различные продукты с помощью предоставляемого SDK для разработчиков. Будучи многофункциональным инструментом искусственного интеллекта, Krisp обслуживает широкий круг пользователей, включая частных лиц, фрилансеров, гибридные рабочие группы, группы продаж, профессиональные услуги и колл-центры.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации о доходах, мероприятия и вебинары, удаленное сотрудничество, контакт-центр и аналитика по подбору персонала. Функции Symbl.ai поддерживают пользовательские трекеры, обобщение, тематическое моделирование, транскрипцию, аналитику разговоров, а также готовый пользовательский интерфейс и компоненты для голосовых, аудио и текстовых данных. Благодаря своей технологии API Symbl.ai обеспечивает асинхронное распознавание речи в реальном времени для неструктурированных человеческих разговоров, позволяя инструменту добавлять интеллектуальные функции с помощью одного вызова API. Кроме того, платформа обеспечивает обнаружение ключевых слов, фраз и намерений в режиме реального времени, как менее чем за 400 миллисекунд, так и с помощью пакетных/асинхронных запросов. Symbl.ai включает интеграцию речи в текст, что обеспечивает наиболее точный и асинхронный API распознавания речи, созданный для человеческого общения. Аналитика разговоров этого инструмента генерирует различные показатели для улучшения аналитики разговоров пользователей или агентов, такие как соотношение разговоров и прослушиваний, слов в минуту, время разговора и настроения на основе тем. Symbl.ai также поддерживает обработку разговоров и извлечение информации по различным каналам разговора, таким как видео- или аудиофайлы, телефония и потоковая передача. Более того, Symbl.ai уделяет приоритетное внимание поддержке клиентов, предоставляя гибкие планы без обязательств по использованию и возможности масштабируемого роста.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки человеческой речи в текст независимо от демографических данных, возраста, пола, акцента, диалекта или местоположения в режиме реального времени и на записанных носителях. Объединив эти расшифровки с новейшими речевыми возможностями на основе искусственного интеллекта, компании создают продукты, в которых используются резюме, темы, настроения, главы, перевод и многое другое. Speechmatics ежемесячно обрабатывает транскрипцию за более чем 300 лет по всему миру на 50 языках. Будучи пионером машинного обучения в распознавании речи, ее нейронные сети учитывают акустику, языки, диалекты, несколько говорящих, пунктуацию, использование заглавных букв, контекст и неявные значения. Штаб-квартира Speechmatics находится в Кембридже, Великобритания, а также офис в Нью-Йорке. Speechmatics является зарегистрированной торговой маркой.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voice Detector — это инструмент, предназначенный для различения голосов, сгенерированных компьютером, и реальных человеческих голосов, специально для случаев использования в бизнесе, обеспечивая подлинность контента и надежные отчеты при взаимодействии со службой поддержки клиентов. * Рецензенты высоко оценивают реализацию программного обеспечения для защиты от манипуляций со звуком и голосового мошенничества, его простоту использования, быструю обработку и способность беспрепятственно обрабатывать широкий спектр форматов аудиофайлов без каких-либо проблем. * Пользователи упомянули такие ограничения, как система, требующая, чтобы аудиофайлы длились не менее 8 секунд и не содержали фоновой музыки, периодическое ошибочное определение реальных голосов как фальшивых и наоборот, а также ограниченные возможности интеграции программного обеспечения.
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и акцентах, которые подходят для коммерческого использования в любом из наших платных планов. Помимо озвучивания, вы можете использовать инструмент Dialogues AI для создания диалогов или переводить и дублировать текст на сотни языков с помощью инструмента Simdubbing. И это еще не все — вы можете расшифровывать все виды видео, аудио и видеороликов YouTube, извлекать текст с веб-страниц и распознавать текст на изображениях. Кроме того, Kukarella сотрудничает с такими крупнейшими компаниями в области технологий, как Google, Amazon, Microsoft и IBM, так что вы знаете, что получаете лучшее. Многие творческие люди из таких организаций, как правительство Канады, Salesforce, DHL, McDonald's, Лондонский университет и Daimler-Mercedes, используют Kukarella для озвучки и транскрипции, так что вы будете в хорошей компании.
Jotengine
jotengine.com
Jotengine делает разговоры и встречи более продуктивными, превращая их в аудиотранскрибирование и субтитры к видео.
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной интеграцией речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для преобразования речи в текст, которое позволяет вам использовать голос для ввода текста в любое текстовое поле на любом веб-сайте.
Datch
datch.io
Datch — это платформа, которая использует искусственный интеллект для сбора очень подробных, структурированных, ориентированных на человека данных, а также предоставляет аналитическую информацию об активах для принятия решений и управления ресурсами. Наша цель — сократить дефицит доступности, предоставляя данные и аналитику, необходимые для уменьшения среднего времени восстановления активов, увеличения среднего времени безотказной работы, поддержки лучшего планирования и ускорения принятия решений. Чтобы обеспечить достижение целей доступности активов в области управления ресурсами, отчетности, планирования, составления графиков и надежности, продукт разработан на основе единственного ценностного предложения: «идеальные данные». Под идеальными данными мы подразумеваем полные, высокоточные, контекстно-насыщенные отчеты, поступающие с линии фронта, а также идеальное воспроизведение и передачу данных нужным людям в нужное время. Сбор данных достигается за счет сочетания возможностей рабочих, таких как преобразование речи в текст, перевод в реальном времени и диалоговый искусственный интеллект, а также обогащения данных с помощью функций, которые добавляют контекст и рекомендации для преобразования данных по мере их захвата. Доступность данных и анализ активов — это инструменты, основанные на генеративном поиске, обученном на системе управления документами компании, истории управления работами и других источниках данных с богатым набором языков, связанных с активами.
Recordator
recordator.com
Recordator.com — это быстрое и простое решение для всех, кто хочет записывать свои звонки с отличным качеством. Он работает на любом мобильном устройстве и операторе связи, не требуя какой-либо настройки.
SoundHound
soundhound.com
Являясь ведущим новатором в области разговорного интеллекта, мы предлагаем независимую платформу голосового искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям из разных отраслей предоставлять своим клиентам лучшие в своем классе возможности общения. Усовершенствованная платформа голосового искусственного интеллекта SoundHound, созданная на основе запатентованных технологий преобразования речи в смысл® и глубокого понимания смысла®, обеспечивает исключительную скорость и точность и позволяет людям взаимодействовать с продуктами и услугами так же, как они взаимодействуют друг с другом — говоря естественно. SoundHound доверяют компании по всему миру, включая Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA и Stellantis.
SpeechAce
speechace.com
В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, в которых они могут улучшиться. Хотя первая версия нашего API распознавания речи предоставляла только оценку произношения, теперь мы расширили наши предложения, включив в них полную транскрипцию речи, а также оценку навыков более высокого уровня, таких как словарный запас, грамматика, беглость речи, связность и релевантность. SpeechAce может похвастаться разнообразной клиентской базой по всему миру, в которую входят некоторые из самых маленьких (но самых популярных) стартапов, а также некоторые из крупнейших поставщиков услуг по изучению языков в мире.
Vatis Tech
vatis.tech
Революция в распознавании речи с превосходной точностью и доступностью. API Vatis Tech предоставляет передовую технологию преобразования речи в текст, которая автоматически преобразует аудио- или видеофайлы в текст с точностью более 95 %, используя собственные алгоритмы распознавания речи с глубоким обучением. Vatis Tech предлагает свой механизм API для преобразования речи в текст и веб-платформу гибким стартапам, гигантским предприятиям, подкастерам, журналистам и разработчикам. Это позволяет поставщикам решений и услуг интегрировать технологию в свои приложения независимо от отрасли или варианта использования. * Развертывание локально или в облаке. * Создавайте приложения на любом языке программирования с помощью нашего API. * Получите масштабируемую инфраструктуру графического процессора для обучения и вывода. * Контекстуальные функции, такие как диаризация говорящего, обнаружение объектов, пунктуация, использование заглавных букв или преобразование цифр. * Функции редактирования текста внутри веб-приложения. * Расшифровка в режиме реального времени или в заранее записанных файлах.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз: • меньше • иметь меньше коэффициентов • продемонстрировать более быстрый вывод по сравнению с TensorFlow и другими фреймворками. Наша команда специалистов по данным создала уникальную структуру нейронной сети. Нейтон, который является «мозгом» нашей платформы. Фреймворк основан на принципе создания понейронной модели, что позволяет пользователям * автоматически создавать модели оптимального размера и точности * избегайте ручного поиска параметров нейронной сети * исключить необходимость сжатия, квантования и обрезки модели после ее создания * создавайте невероятно компактные модели, готовые для встраивания в микроконтроллеры Модели Neuton сохраняют все исходные характеристики без снижения точности. Neuton не уменьшает размер модели после ее создания. Пользуйтесь нашим сервисом абсолютно бесплатно Создайте свою первую чрезвычайно миниатюрную модель машинного обучения с помощью Neuton, чтобы сделать свое периферийное устройство интеллектуальным.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io-это глобальная, глобальная платформа для коммуникаций и решения в Сингапуре, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять целостный опыт работы своим потребителям, используя видео, голосовые, SMS и WhatsApp, SDK и низкие кодовые решения. При поддержке команды из более чем 50 страстных технологов, она расширяет возможности компаний Fortune 500, а также стартапы по всему миру благодаря своей интерактивной и активной платформе обслуживания клиентов. Основанная в 2017 году, компания установила сильное присутствие по всему APAC, США и Европе, обслуживая клиентов из разнообразной отрасли, включая здравоохранение, телекоммуникацию, BFSI, образование, розничную торговлю и электронную коммерцию. В первую очередь отрасль, enablex.io предлагается как облачная, так и локальная платформа CPAAS. Эта гибкая возможность развертывания позволяет нам работать с телекоммуникациями и поставщиками услуг, которые хотят запустить CPAAS под их брендами в качестве полностью меченного белым предложением. Он также отвечает потребностям предприятий, рассматривающих частное развертывание CPAAS из -за требований регулирования и конфиденциальности данных, а также сообщества разработчиков в целом. Enablex.io-это услуги CPAAS с полным стеком, позволяющий компаниям развернуть всеканальное общение (видео, голос, SMS и обмен сообщениями) между устройствами и платформами. От чата один на один до крупномасштабных трансляций, мы делаем коммуникации более умными, гибкими и личными, помогая предприятиям оставаться впереди в цифровом мире.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной интеграции и управлению данными мы даем предприятиям возможность создавать наборы данных и успешные конвейеры машинного обучения. Сотрудничайте с опытными и профессионально управляемыми сотрудниками SuperAnnotate, занимающимися аннотациями, которые помогут вам быстро предоставлять высококачественные данные для создания высокопроизводительных моделей.
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, а также имеет функцию непрерывного обучения людей. Он предлагает несколько свойств аннотаций для улучшения качества данных для моделей ИИ. Благодаря таким функциям, как автоматическое аннотирование, аннотирование DICOM для медицинских изображений, управление наборами данных и моделями, V7 автоматизирует и оптимизирует различные задачи. Его инструменты аннотирования изображений и видео предназначены для повышения точности маркировки данных. Кроме того, он позволяет создавать и автоматизировать пользовательские конвейеры данных и имеет инструменты для автоматизации рабочих процессов оптического распознавания символов (OCR) и интеллектуальной обработки документов (IDP). V7 позволяет пользователям передавать задачи по аннотированию на аутсорсинг. Его можно использовать в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство, энергетика, продукты питания и напитки, здравоохранение и многое другое. Он предлагает функции совместной работы для группового аннотирования в режиме реального времени, а также обеспечивает аналитику производительности разметки и модели. Кроме того, V7 также упрощает рабочие процессы аннотирования и обучения моделей, делая их более эффективными благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Благодаря улучшенной функции AutoAnnotate он повышает скорость и точность аннотаций. Платформа интегрируется, среди прочего, с AWS, Databricks и Voxel51 и поддерживает ряд типов данных, включая видео, изображения и текстовые данные.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ более простой и интуитивно понятной. Комплексное решение Dataloop охватывает полный жизненный цикл разработки ИИ, предлагая инструменты и функции, которые упрощают управление данными, аннотирование, выбор модели и развертывание. Платформа Dataloop построена с упором на сотрудничество, позволяя разработчикам, специалистам по данным и инженерам беспрепятственно работать вместе, разрушая традиционную разрозненность и способствуя инновациям. Ключевые функции включают в себя интуитивно понятный интерфейс перетаскивания для построения конвейеров данных, обширную библиотеку готовых элементов и моделей искусственного интеллекта, а также надежные возможности управления данными и аннотирования. Эти функции предназначены для того, чтобы дать разработчикам возможность быстро создавать прототипы, повторять и развертывать решения искусственного интеллекта, идя в ногу с быстро меняющимися требованиями рынка. Dataloop стремится продвигать разработку искусственного интеллекта, предоставляя платформу, ориентированную на разработчиков, которая решает сложности и проблемы искусственного интеллекта и управления данными. Целью Dataloop является демократизация разработки ИИ, позволяя каждой организации использовать возможности ИИ и продвигать свои инновационные решения.
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