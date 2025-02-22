Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Таиланд

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу (мужской, женский, небинарный), возрастной группе, возрасту и расе. Создавайте диаграммы посещаемости и аналитику. Лица можно извлекать с помощью + импорта изображений + импорта видео + веб-поиска (FB, LinkedIn, Instagram) + импорта папок + веб-камеры и IP-камеры + IOT и камер безопасности. + USB-ключи и внешние устройства FaceMRI использует возможности распознавания лиц для получения аналитических данных из изображений и видео. Пользователи могут загрузить приложение на свой Mac или ПК и импортировать изображения и видео. Он будет извлекать лица и людей из видео и изображений, пользователи могут добавлять лица клиентов и создавать собственные отчеты. Кроме того, сотрудники могут создавать демографические диаграммы на основе возраста, пола и расы на основе видео и видеть, кто ваши клиенты. FaceMRI также имеет технологию поиска людей, поэтому пользователи могут создавать собственные отчеты. Сотрудники могут отслеживать посещаемость звонков Zoom, кто присутствовал на звонке компании, а кто отсутствовал. Сотрудники могут подключаться к веб-камерам, камерам видеонаблюдения и камерам Интернета вещей, чтобы отслеживать, кто входит в ваш бизнес. FaceMRI создает персональные отчеты на основе видеопотоков, чтобы пользователи могли отслеживать, кто входит в ваш бизнес.