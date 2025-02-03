Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Сингапур

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox — ведущий поставщик речевых технологий операторского класса для организаций по всему миру. В рамках проекта LumenVox меняет качество обслуживания клиентов с помощью технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и голосовой аутентификации. ДНК LumenVox основана на 20-летнем опыте развития голосовых технологий и обеспечивает наиболее комплексное, экономичное и гибкое голосовое предложение. Глубокий опыт компании в области речевых и голосовых технологий позволяет компаниям создавать голосовые возможности, которые не только понимают, что говорят, но и определяют, кто это говорит. LumenVox — единственный поставщик, который предоставляет компаниям гибкость и контроль, необходимые для простой интеграции приложений в любой среде — локальной, мультиоблачной или гибридной модели. По сравнению с другими провайдерами голосовой связи, LumenVox обычно может снизить общую стоимость владения (TCO) на целых 35 процентов. Кроме того, LumenVox может развернуть новые языковые модели в среднем за 60 дней или меньше, тогда как большинству провайдеров требуется шесть месяцев или больше. ASR с транскрипцией является краеугольным камнем портфолио программного обеспечения LumenVox. Программный комплекс LumenVox для работы с речью и голосом работает на основе искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения, обеспечивая высокопроизводительную и перспективную речевую технологию. Механизм ASR LumenVox, основанный на сквозных глубоких нейронных сетях, ускоряет возможность добавления новых языков и диалектов для обслуживания более разнообразной базы пользователей. В сочетании с ASR LumenVox предлагает программное обеспечение преобразования текста в речь (TTS) для вербализации письменного текста. Это позволяет компаниям превращать чат-ботов в голосовых. С помощью современного набора инструментов LumenVox компании могут выполнять настройку и транскрипцию, включая тестирование параметров, грамматики и обновления версии, для любого приложения распознавания речи. Набор инструментов помогает клиентам избежать дорогостоящих и трудоемких профессиональных услуг каждый раз, когда им необходимо расширить свое голосовое приложение. Клиенты, использующие устаревшие версии ASR, могут извлечь выгоду из этого набора инструментов, имея возможность легко перенести свои грамматики и значения достоверности в LumenVox ASR.