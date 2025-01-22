Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Россия

Enablex.ai

enablex.io

EnableX.io — это сингапурская глобальная полнофункциональная коммуникационная платформа и поставщик решений, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять своим потребителям целостный омниканальный опыт с использованием API видео, голоса, SMS и WhatsApp, SDK и решений с низким кодом. При поддержке команды, состоящей из более чем 50 увлеченных технологов, он расширяет возможности компаний из списка Fortune 500, а также стартапов по всему миру с помощью своей интерактивной и очень привлекательной платформы для работы с клиентами. Основанная в 2017 году, компания завоевала прочное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе, обслуживая клиентов из различных отраслей, включая здравоохранение, телекоммуникации, BFSI, образование, розничную торговлю и электронную коммерцию. Впервые в отрасли EnableX.io предлагается как в виде облачной, так и локальной платформы CPaaS. Эта возможность гибкого развертывания позволяет нам работать с телекоммуникационными компаниями и поставщиками услуг, которые хотят запустить CPaaS под своими брендами как предложение с полной белой маркировкой. Он также отвечает потребностям предприятий, рассматривающих возможность частного развертывания CPaaS в связи с нормативными требованиями и требованиями конфиденциальности данных, а также сообщества разработчиков в целом. EnableX.io — это полнофункциональный сервис CPaaS, позволяющий предприятиям развертывать омниканальную связь (видео, голос, SMS и сообщения) на разных устройствах и платформах. От личных чатов до широкомасштабных трансляций — мы делаем общение более интеллектуальным, гибким и персонализированным, помогая предприятиям оставаться впереди в цифровом мире.