Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Филиппины

Partium

partium.io

История Partium началась в 2020 году с идеи создать молниеносный, мгновенный и надежный сервис поиска для всех, кто ищет запасные части. Мы уменьшили необходимость для технических специалистов и пользователей каталогов запчастей и интернет-магазинов тратить бесконечное время на поиск нужной детали. Вместо этого мы помогаем пользователям найти нужную запчасть за считанные секунды. Сегодня Partium ежемесячно обрабатывает миллионы запросов на запасные части и помогает бесчисленному количеству технических специалистов по всему миру найти нужную деталь для выполнения работы. Наши клиенты внедряют Partium в свою среду технического обслуживания, послепродажного и сервисного обслуживания, чтобы предоставить своим пользователям лучший в своем классе опыт поиска запчастей, а также быстрый и удобный процесс поиска, подтверждения и заказа запасных частей у них. Искусственный интеллект Partium использует существующие данные о запасных частях, но он также может обогащать и оптимизировать ваши данные, добавляя к ним важную информацию. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL и многие другие компании используют Partium не только для обеспечения удобного поиска для своих клиентов, но и для поиска, который обеспечивает более высокую конверсию благодаря релевантности, точности и простоте. -использования. Мы помогаем клиентам быстрее находить нужные детали и оптимизировать данные о существующих деталях. Имея офисы в США, Канаде и Европе, мы являемся глобальной компанией, стремящейся изменить способы поиска и оптимизации деталей с помощью ИИ.