Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея

Imagga

imagga.com

Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоянию на октябрь 2017 года) используется более чем 11 500 разработчиками и более чем 220 компаниями по всему миру и получил множество всемирных наград и признаний, таких как «Лучший поставщик технологий» на South Summit '15 от Его Величества короля Испании, мировой чемпион в области новостей и средств массовой информации в мире. Награды Summit '16 от Организации Объединенных Наций и «Глобальный новатор в области анализа изображений '16» от IDC и другие. Пионер и глобальный новатор в области маркировки изображений как сферы услуг. Компания использует свой облачный API с 2011 года, а свои флагманские технологии автоматической маркировки и автоматической категоризации — с 2013 года. Помимо своей технологии распознавания изображений, Imagga предоставляет платформу облачных API-интерфейсов для автоматического распознавания, маркировки и категоризации изображений, которая позволяет разработчикам и бизнесу создавать приложения и решения, понимающие изображения. При необходимости технология также может быть поставлена ​​в виде установки на предприятии. Технология распознавания изображений Imagga полностью автоматизирует процесс присвоения изображениям ключевых слов и/или доменных категорий. Решение горизонтально масштабируется и может обрабатывать любую нагрузку изображений, которые необходимо проанализировать и аннотировать. Он может адаптироваться к потребностям клиентов посредством индивидуального обучения и/или обратной связи. Обернутый в очень простой для интеграции API в облаке или локально, он может быть запущен в эксплуатацию в течение нескольких часов.