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Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.

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Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.

Notta

Notta

notta.ai

Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

Создавайте каверы AI с вашими любимыми голосами! Платформа №1 для создания высококачественных AI-обложек за считанные секунды!

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

npm

npm

npmjs.com

npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, наз...

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Получите доступ к мощным моделям искусственного интеллекта для расшифровки и понимания речи Наш простой API предоставляет модели искусственного интеллекта для распознавания речи, обнаружения говорящего, обобщения речи и многого другого. Мы опираемся на новейшие исследования в области искусственного...

Hour One

Hour One

hourone.ai

Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или...

Gladia

Gladia

gladia.io

Раскройте весь потенциал своих данных с помощью надстроек AI-транскрипции, транскрипции и аудиоаналитики с помощью единого API.

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам реализовывать интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов...

Face Age

Face Age

getfaceage.com

Face Age использует передовые технологии для анализа свойств кожи лица, фиксируя такие детали, как морщины, поры, прыщи и мешки под глазами, для понимания состояния кожи каждого клиента. Face Age разработан для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает ра...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Испытайте плавное преобразование изображений в текст с помощью Picturetotext.info — самого простого способа извлечения текста из изображений.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr — это программа для создания видео с искусственным интеллектом, которая помогает создателям создавать видеоролики для контент-маркетинга в 10 раз быстрее за счет автоматизации работы по редактированию видео, например, создания видеоматериалов, создания субтитров, автоматической обрезки и мно...

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmar...

Dictanote

Dictanote

dictanote.co

Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной функцией преобразования речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для п...

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voi...

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструм...

MobileEngine

MobileEngine

services.tineye.com

TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.

SpeechFlow

SpeechFlow

speechflow.io

SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 1...

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, ...

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Встройте голосовой искусственный интеллект в свои приложения. От стартапов до НАСА API-интерфейсы Deepgram используются для расшифровки и понимания миллионов аудиоминут каждый день. Быстро, точно, масштабируемо и экономически эффективно. Все, что нужно разработчикам, чтобы создавать с уверенностью ...

Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. П...

Faceplusplus

Faceplusplus

faceplusplus.com

Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Crescendo

Crescendo

crescendo.com

Crescendo Systems Corporation — ведущий разработчик систем документации, цифровой диктовки, обработки голоса, транскрипции и управления рабочими процессами для медицинского, юридического, правоохранительного и страхового секторов.

Altered

Altered

altered.ai

Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом универси...

Kukarella

Kukarella

kukarella.com

Озвучивайте голос с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и а...

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки челов...

Lambda

Lambda

lambdalabs.com

Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров по глубокому обучению, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческ...

Imagga

Imagga

imagga.com

Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоян...

brighter AI

brighter AI

brighter.ai

Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Бл...

Chooch

Chooch

chooch.ai

Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...

Voiceitt

Voiceitt

vocitec.com

Voiceitt — отмеченный наградами стартап и социальное предприятие, занимающееся распознаванием речи, которое разработало запатентованную технологию автоматического распознавания речи (ASR), которая преобразует нестандартные речевые шаблоны в четкую речь в режиме реального времени, позволяя детям и вз...

ArtPro

ArtPro

artpro.com

ArtPro — это программное обеспечение для управления запасами произведений искусства, предназначенное для каталогизации, архивирования, отслеживания, обмена и хранения произведений искусства в Интернете.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Интегрируйте распознавание лиц на свой веб-сайт, приложение или программное обеспечение с помощью нашего облачного API. Точное распознавание и сравнение человеческих лиц. Определите ранее отмеченных людей на изображениях. Определите возраст, пол и эмоции на фотографии.

Voxpow

Voxpow

voxpow.com

Преобразование речи в текст на основе машинного обучения. Прямо на вашем сайте и бесплатно. Voxpow поддерживает вашу глобальную базу пользователей, распознавая более 100 языков и их вариантов.

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