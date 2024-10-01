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Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасно, точно и очень быстро.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, наз...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может сгенерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа. Roboflow создает продукты «программное обеспечение как услуга», упрощающие создание проектов с помощью компьютерного зрения. Более 250 000 разработчик...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или...
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает ...
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может кон...
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам внедрять интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов и уд...
Face Age
getfaceage.com
Face Age использует передовые технологии для анализа свойств кожи лица, фиксируя такие детали, как морщины, поры, прыщи и мешки под глазами, для понимания состояния кожи каждого клиента. Face Age разработан для легкой интеграции в существующие платформы электронной коммерции. Face Age предлагает ра...
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальная компания облачного видеонаблюдения, которая упрощает управление видео и обеспечивает экономичное масштабирование систем. Помогаем создавать индивидуальные решения мирового класса для системного интегратора, систем безопасности, контроля доступа, искусственного интеллекта, видеомонит...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — компания, занимающаяся речевым искусственным интеллектом, которая занимается созданием новых современных моделей искусственного интеллекта, которые могут расшифровывать и понимать человеческую речь. Наши клиенты, такие как CallRail, Fireflies и Spotify, выбирают AssemblyAI для создания ...
Picture to Text
picturetotext.info
Их конвертер изображений в текст делает преобразование изображений в редактируемый текст простым и эффективным. Независимо от того, есть ли у вас отсканированные документы, рукописные заметки или любой другой визуальный контент, их инструмент с легкостью справится со всем этим. Наслаждайтесь высоко...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Altered
altered.ai
Altered — это аудиоредактор нового поколения, который объединяет несколько технологий голосового искусственного интеллекта в удобное приложение для создания высококачественного голосового контента для различных отраслей, включая подкастеры, студии видеоигр и электронное обучение.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 1...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою ц...
Imagga
imagga.com
Imagga — это платформа облачных и локальных API для автоматической маркировки изображений и видео, предназначенная для разработчиков, предприятий и предприятий. Технология Imagga помогает компаниям разобраться в своих больших и динамичных коллекциях изображений и видео. В настоящее время (по состоян...
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и акцента...
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы с искусственным интеллектом за считанные секунды с помощью Jammable, а сотни загруженных сообществом моделей голоса с искусственным интеллектом уже доступны для творческого использования!
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmar...
Dictanote
dictanote.co
Мы помогаем пользователям повысить производительность с помощью голосового набора текста! Dictanote — это современное приложение для заметок со встроенной интеграцией речи в текст, позволяющее легко набирать заметки голосом на более чем 50 языках. Voice In — это расширение Chrome для преобразовани...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voi...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструм...
Muse.ai
muse.ai
muse.ai — компания по поиску видео, которая создает усовершенствованный искусственный интеллект для организации мирового видео.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет создателям преобразовывать свои голосовые записи и подкасты в персонализированные видеоролики. С помощью этого инструмента пользователи могут легко создавать потрясающий видеоконтент всего за несколько минут...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics — ведущий мировой эксперт в области речевого интеллекта, объединяющий последние достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы раскрыть бизнес-ценность человеческой речи. Компании используют Speechmatics по всему миру для точного понимания и расшифровки челов...
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics — это инструмент искусственного интеллекта, который улучшает качество звука речи с помощью передовых алгоритмов. Их технология Generative Speech AI позволяет пользователям получать звук профессионального уровня в любой ситуации, будь то запись подкаста, видеоконференция или передача звук...
Shownotes
shownotes.io
Shownotes — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который автоматически обобщает эпизоды подкаста и создает целевую страницу с полной расшифровкой и файлом подписей. Он использует ChatGPT для преобразования автоматических подписей YouTube и создания запоминающихся цитат, а также может со...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново изобретает диктовку для медицинских работников. Независимо от того, работаете ли вы в ветеринарной или медицинской сфере, Talkatoo — это программное решение для преобразования речи в текст. Talkatoo совместим как с Windows, так и с Mac, работает в любом поле, которое вы можете ввести...
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt — отмеченный наградами стартап и социальное предприятие, занимающееся распознаванием речи, которое разработало запатентованную технологию автоматического распознавания речи (ASR), которая преобразует нестандартные речевые шаблоны в четкую речь в режиме реального времени, позволяя детям и вз...
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight — мировой лидер в области субтитров и понимания изображений. Наша цель — предоставить самое лучшее и современное решение людям и компаниям по всему миру. У CloudSight есть два революционных потребительских приложения: CamFind, первая в мире успешная мобильная визуальная поисковая система...
Vatis Tech
vatis.tech
Революция в распознавании речи с превосходной точностью и доступностью. API Vatis Tech предоставляет передовую технологию преобразования речи в текст, которая автоматически преобразует аудио- или видеофайлы в текст с точностью более 95 %, используя собственные алгоритмы распознавания речи с глубоки...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive — это облачное решение для рабочих процессов диктовки, транскрипции и распознавания речи. Это помогает авторам переходить от речи к тексту быстрее, чем когда-либо прежде. SpeechLive имеет полное сквозное шифрование с многофакторной аутентификацией с использованием облачных серви...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox — ведущий поставщик речевых технологий операторского класса для организаций по всему миру. В рамках потенциала LumenVox меняет качество обслуживания клиентов с помощью технологии распознавания речи на основе искусственного интеллекта и голосовой аутентификации. ДНК LumenVox основана на 20-...
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Gladia
gladia.io
Gladia — это платформа инфраструктуры знаний искусственного интеллекта, которая предоставляет готовые к использованию API, позволяющие пользователям максимально эффективно использовать свои данные. API преобразования речи в текст Alpha — это их последнее предложение, предлагающее обработку в реально...
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram — это основополагающая компания в области искусственного интеллекта, миссия которой заключается в понимании человеческого языка. Мы предоставляем любому разработчику доступ к самой современной транскрипции и пониманию речи с помощью искусственного интеллекта с помощью всего лишь вызова API....