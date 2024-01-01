Программное обеспечение для глубокого обучения - Самые популярные приложения
Программное обеспечение глубокого обучения относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для облегчения создания, обучения и развертывания моделей глубокого обучения. Глубокое обучение — это подмножество машинного обучения, которое включает в себя обучение многоуровневых искусственных нейронных сетей (отсюда и термин «глубокое») для изучения представлений данных. Программное обеспечение глубокого обучения обычно предоставляет такие функции, как: * Проектирование архитектуры нейронных сетей: инструменты для проектирования и настройки архитектуры глубоких нейронных сетей, включая указание количества слоев, типов слоев (например, сверточных, рекуррентных) и связей между слоями. * Предварительная обработка и увеличение данных: утилиты для подготовки и предварительной обработки входных данных для обучения моделей глубокого обучения, включая такие задачи, как нормализация, увеличение данных и извлечение признаков. * Обучение и оптимизация моделей: алгоритмы и методы обучения моделей глубокого обучения на больших наборах данных, включая алгоритмы оптимизации, такие как стохастический градиентный спуск, и методы обработки переобучения, такие как регуляризация и отсев. * Оценка и проверка модели: инструменты для оценки эффективности обученных моделей на проверочных и тестовых наборах данных, включая такие показатели, как точность, точность, отзыв и показатель F1. * Развертывание и вывод: средства для развертывания обученных моделей глубокого обучения в производственных средах для получения выводов о новых данных, часто посредством интеграции со средами и платформами разработки программного обеспечения. Популярные программные платформы глубокого обучения включают TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe. Эти платформы предоставляют высокоуровневые абстракции и API-интерфейсы, которые упрощают разработчикам и исследователям создание и экспериментирование с моделями глубокого обучения без необходимости реализовывать все с нуля.
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Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер речи в текст. Диктуйте своим голосом. Бесплатное веб-приложение для набора текста голосом. Поддерживается более 70 различных языков!
Speechnotes
speechnotes.co
Преобразование речи в текст — голосовой ввод и транскрипция. Делайте голосовые заметки бесплатно или автоматически расшифровывайте аудио- и видеозаписи прямо на месте. Безопасный, точный и сверхбыстрый.
Krisp
krisp.ai
Наслаждайтесь HD-голосом без фонового шума и эха во время удаленных собраний, подкастов и записей. Krisp предотвращает отвлекающие факторы, повышая производительность и профессионализм.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Resemble.ai
resemble.ai
Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Создавайте каверы AI с вашими любимыми голосами! Платформа №1 для создания высококачественных AI-обложек за считанные секунды!
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, наз...
Landing AI
landing.ai
Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
AssemblyAI
assemblyai.com
Получите доступ к мощным моделям искусственного интеллекта для расшифровки и понимания речи Наш простой API предоставляет модели искусственного интеллекта для распознавания речи, обнаружения говорящего, обобщения речи и многого другого. Мы опираемся на новейшие исследования в области искусственного...
Hour One
hourone.ai
Создавайте видеоконтент с использованием ИИ менее чем за 15 минут. Превратите любой текст, слайды или подсказки в профессиональные видеоролики под руководством докладчика за считанные минуты. На любом языке
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
Gladia
gladia.io
Раскройте весь потенциал своих данных с помощью надстроек AI-транскрипции, транскрипции и аудиоаналитики с помощью единого API.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
Shownotes
shownotes.io
Создайте целевую страницу с кратким описанием, 7 пунктами и запоминающейся цитатой. Расшифруйте аудиофайл с помощью Whisper. Транскрибируйте французский, немецкий, китайский и многие другие языки. Превратите свои мысли в сообщение в блоге. Поддерживает Youtube, Spotify, Spreaker и Buzzsprout. П...
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия хоста с искусственным интеллектом.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
DeepAI
deepai.org
Инструменты искусственного интеллекта для творческих людей от природы
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — это инструмент проверки голоса, который помогает определить подлинность и отфильтровать голоса, сгенерированные AI. Он предлагает пользователям душевное спокойствие и защиту от манипуляций со звуком, дезинформации, голосового мошенничества и плагиата при устных оценках. * AI Voi...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — инновационная чешская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2006 году с целью раскрыть голосовой потенциал с помощью голосовой биометрии и технологий распознавания речи. Благодаря тесному сотрудничеству с известной группой исследования речи в Технологическом универси...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — это программа для создания видео с искусственным интеллектом, которая помогает создателям создавать видеоролики для контент-маркетинга в 10 раз быстрее за счет автоматизации работы по редактированию видео, например, создания видеоматериалов, создания субтитров, автоматической обрезки и мно...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — это инструмент распознавания речи на базе искусственного интеллекта, который мгновенно преобразует разговорный звук в текст. Наш инструмент использует передовую технологию преобразования речи в текст для расшифровки ваших слов в краткие изложения, которые вы можете редактировать или...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — это приложение-телесуфлер, которое следит за вашим голосом и помогает создавать видеоролики и презентации. PromptSmart — это первое в мире приложение-телесуфлер с функцией распознавания голоса — самый продвинутый инструмент для публичных выступлений! Запуск в августе 2014! PromptSmar...
Kukarella
kukarella.com
Озвучивайте голос с идеальной четкостью звука, темпом, интонацией и произношением. На Kukarella вы можете попробовать лучшие нейронные голоса с искусственным интеллектом. Все коммерческие права включены. Kukarella предлагает доступ к более чем 800 голосам искусственного интеллекта на 130 языках и а...
PixLab
pixlab.io
PixLab — ведущая независимая платформа программного обеспечения как услуги для API машинного зрения и обработки мультимедиа. Мы помогаем разработчикам реализовывать интеллектуальные приложения с помощью наших веб- и офлайн-SDK. Набор функций наших API включает, помимо прочего, сканирование паспортов...
Deepgram
deepgram.com
Встройте голосовой искусственный интеллект в свои приложения. От стартапов до НАСА API-интерфейсы Deepgram используются для расшифровки и понимания миллионов аудиоминут каждый день. Быстро, точно, масштабируемо и экономически эффективно. Все, что нужно разработчикам, чтобы создавать с уверенностью ...
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
SpeechAce
speechace.com
В SpeechAce мы стремимся помочь изучающим язык улучшить свои разговорные способности с помощью универсальной технологии распознавания речи. Мы разработали первый в мире API распознавания речи, который не только помогает изучающим язык оценить свои разговорные навыки, но и определить точные области, ...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — это передовой инструмент преобразования речи в текст, который обеспечивает компаниям и частным лицам беспрецедентную точность и эффективность. Наша передовая технология искусственного интеллекта обеспечивает точную транскрипцию аудио- и видеоконтента в письменный текст, поддерживая до 1...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — это программное обеспечение для управления запасами произведений искусства, предназначенное для каталогизации, архивирования, отслеживания, обмена и хранения произведений искусства в Интернете.
Picture to Text
picturetotext.info
Испытайте плавное преобразование изображений в текст с помощью Picturetotext.info — самого простого способа извлечения текста из изображений.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda обеспечивает вычисления для ускорения человеческого прогресса. Мы — команда инженеров по глубокому обучению, создающая лучшее в мире облако, кластеры, серверы и рабочие станции на базе графических процессоров. Наши продукты — энергетики и исследователи, находящиеся на переднем крае человеческ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — компания по поиску и распознаванию изображений. Мы являемся экспертами в области компьютерного зрения, распознавания образов, нейронных сетей и машинного обучения. Наша миссия — сделать ваши изображения доступными для поиска.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз...
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai занимается разработкой платформы агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит повышения качества обслуживания клиентов. Waanee.ai разрабатывает платформу агрегатора искусственного интеллекта для создания утилит по повышению качества обслуживания клиентов. Платформа обеспечивае...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — это настольное приложение, использующее технологию искусственного интеллекта, которое помогает удалить весь нежелательный шум и отвлекающие факторы во время звонков, записей и онлайн-встреч. Благодаря передовым алгоритмам и новейшим функциям CrystalSound может устранить фоновый шум, э...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive — это облачное решение для рабочих процессов диктовки, транскрипции и распознавания речи. Это помогает авторам переходить от речи к тексту быстрее, чем когда-либо прежде. SpeechLive имеет полное сквозное шифрование с многофакторной аутентификацией с использованием облачных сервис...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — это веб-программное обеспечение для распознавания речи и перевода голоса, которое включает в себя автоматическую пунктуацию, автосохранение, временные метки, возможность редактирования текста, транскрипцию аудиофайлов, параметры экспорта и многое другое. * Speechlogger — это инструм...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново изобретает диктовку для медицинских работников. Независимо от того, работаете ли вы в ветеринарной или медицинской сфере, Talkatoo — это программное решение для преобразования речи в текст. Talkatoo совместим как с Windows, так и с Mac, работает в любом поле, которое вы можете ввести...
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — исследовательская группа по программному обеспечению для распознавания лиц, базирующаяся в США. FaceMRI — это самая совершенная поисковая система распознавания лиц для Mac и ПК. FaceMRI имеет набор программного обеспечения для распознавания лиц, которое может классифицировать лица по полу ...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI предоставляет решения для анонимизации изображений и видео, основанные на современной технологии глубокого обучения. Наши решения Precision Blur и Deep Natural Anonymization (DNAT) редактируют лица и номерные знаки и помогают компаниям соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR. Бл...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — это платформа, предлагающая технологии компьютерного зрения, которые позволяют вашим приложениям лучше читать и понимать мир.
Capsolver
capsolver.com
Автоматический решатель капчи Capsolver предлагает самое доступное и быстрое решение для решения капчи. Вы можете быстро объединить его со своей программой, используя простую опцию интеграции, чтобы достичь наилучших результатов за считанные секунды. С вероятностью успеха 99,15% Capsolver может отве...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Создавайте приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Испытывайте, прототипируйте и развертывайте искусственный интеллект с помощью готовых к использованию API, которые можно использовать где угодно.
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...