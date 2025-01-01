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Выделенные хостинг-провайдеры
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Выделенные хостинг-провайдеры - Самые популярные приложения

Выделенный хостинг, также называемый выделенным сервером, представляет собой форму веб-хостинга, при которой провайдер предлагает один или несколько серверов, предназначенных исключительно для одного клиента. В отличие от общего хостинга или хостинга виртуального частного сервера (VPS), выделенный хостинг гарантирует, что все ресурсы на сервере будут выделены исключительно клиенту. Такое расположение предоставляет клиенту полный контроль над сервером, включая выбор оборудования, выбор операционной системы, настройки базы данных и многое другое. Этот тип хостинга особенно подходит для организаций или веб-сайтов с большим объемом трафика. Благодаря выделенным ресурсам задержка сводится к минимуму, а общая производительность веб-сайта может быть значительно повышена. Однако выделенный хостинг, как правило, обходится дороже по сравнению с услугами общего хостинга или VPS-хостинга. Этот более высокий расход обусловлен тем, что клиент несет полную ответственность за расходы на эксплуатацию сервера, включая обновления программного обеспечения, обслуживание оборудования и другие сопутствующие расходы.

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Приложение Bluehost позволяет управлять хостингом, доменами и веб-сайтами, обеспечивая доступ к настройкам, мониторинг безопасности и производительности.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com предлагает услуги по регистрации и управлению доменными именами, а также инструменты для создания сайтов и онлайн-маркетинга.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks - платформа веб-хостинга, предлагающая быстрый, безопасный и экологически чистый хостинг с различными услугами для пользователей и бизнеса.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro предлагает услуги хостинга, VPS, FTP, доменной регистрации и защиты от DDoS-атак. Наша поддержка доступна в любое время.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains предлагает доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты для частных лиц и компаний по всему миру.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Приложение Pair Networks предлагает надежный веб-хостинг и техническую поддержку для различных сетевых решений.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific - это платформа для веб-хостинга, предлагающая домены, серверы и поддержку пользователей. Она подходит для разных уровней квалификации.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost - веб-хостинг-провайдер в Индии, предлагающий доступные и надежные услуги хостинга, управление доменом и облачные сервисы.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MylightHost - приложение для веб-хостинга, обеспечивающее неограниченную пропускную способность и инструменты для простого управления веб-приложениями.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

Приложение HostingRaja предлагает услуги веб-хостинга и регистрацию доменов, включая различные варианты хостинга, такие как общий, VPS и облачный.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope — платформа для веб-хостинга, предлагающая разнообразные услуги, включая общий хостинг, VPS и поддержку приложений с высоким уровнем доступности.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

BGOcloud – облачная платформа для управления вычислениями, предлагающая решения хостинга, автоматизации и мониторинга производительности для бизнеса.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark — это простое и удобное решение для совместного хостинга, созданное для веб-разработчиков, с фокусом на улучшение текущих продуктов.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost — платформа веб-хостинга, предлагающая различные услуги, включая общий, VPS и реселлерский хостинг с неограниченной пропускной способностью и надежной поддержкой.

UK2

UK2

uk2.net

UK2 предлагает услуги веб-хостинга, включая общий и облачный хостинг, с круглосуточной поддержкой и панелью управления CPanel.

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

Приложение 2GBHosting позволяет пользователям создавать собственные компании веб-хостинга, обеспечивая надежные услуги без необходимости управления серверами.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Host Poco - платформа веб-хостинга, предлагающая бесплатный и низкобюджетный хостинг с простым управлением, поддержкой клиентов и низкой стоимостью.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.

HostStage

HostStage

host-stage.net

HostStage – приложение, помогающее пользователям достичь успеха в интернете и финансовой независимости через персонализированное обслуживание их проектов.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost — это платформа для веб-хостинга, предлагающая инструменты для управления, безопасности и масштабируемости хостинга для пользователей разного уровня.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket предоставляет выделенные серверы с высокоскоростными соединениями и круглосуточную поддержку для решения проблем клиентов.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess — платформа управляемого хостинга для веб-сайтов и интернет-магазинов, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и масштабируемость.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ Host — приложение для комплексного хостинга, предоставляющее услуги регистрации доменов, веб-хостинга и управления сервером для пользователей и компаний.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost предоставляет услуги веб-хостинга, регистрацию доменов, а также поддержку электронной почты на платформах Linux и Windows.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting предлагает услуги управления Linux VPS хостингом, обеспечивая высокую производительность и надежное управление для веб-сайтов и приложений.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UmbHost - платформа для хостинга и веб-разработки, предлагающая надежные инструменты и услуги для управления веб-сайтами и приложениями.

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb — платформа для веб-хостинга, регистрации доменов и управления веб-сервисами, позволяющая пользователям создавать и развивать свое присутствие в Интернете.

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Приложение Fozzy предлагает качественный и быстрый общий хостинг, надежные VPS и регистрацию доменных имен с поддержкой 24/7.

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

Приложение NR Hosting предлагает облачный хостинг с поддержкой BDIX и 24/7 сервисом для локальных сайтов в Бангладеш, включая инструменты безопасности и гарантии.

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

HostMedia предлагает услуги веб-хостинга, включая WordPress, VPS и выделенные серверы, а также регистрацию доменных имен с 2008 года.

CDmon

CDmon

cdmon.com

Приложение CDmon позволяет управлять веб-хостингом и доменными услугами, предоставляя удобные инструменты для контроля аккаунтов и повышения безопасности.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb — это платформа веб-хостинга, предлагающая безопасные и адаптируемые решения для улучшения бизнеса и цифрового присутствия.

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost предлагает услуги веб-хостинга на SSD NVMe с высокой производительностью для различных типов сайтов, включая блоги и бизнес-платформы.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

Приложение HostRiver предоставляет услуги веб-хостинга с профессиональной поддержкой и современными технологиями для клиентов.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

DareToCloud – специализированное агентство для обслуживания и хостинга веб-сайтов для развивающихся компаний в Бельгии.

Arsys

Arsys

arsys.net

Приложение Arsys позволяет зарегистрировать домен и приобрести хостинг с серверами, расположенными в Испании.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

MilesWeb - платформа веб-хостинга, предлагающая услуги хостинга, безопасность, поддержку и управление доменами для бизнеса и блогеров.

HostZop

HostZop

hostzop.com

HostZop – это компания по предоставлению веб-хостинга в Ченнаи, Индия, предлагающая надежные услуги хостинга и поддержку клиентов для различных онлайн-потребностей.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet - это платформа веб-хостинга, предлагающая надежные решения для сайтов с акцентом на скорость, безопасность и поддержку клиентов.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

Приложение UKHost4u предлагает управление услугами веб-хостинга, включая хранение данных, управление доменами и безопасность для пользователей всех уровней.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts предоставляет услуги веб-хостинга, включая домены, облачный хостинг и поддержку 24/7 для пользователей и предприятий.

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