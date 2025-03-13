Выделенные хостинг-провайдеры - Самые популярные приложения

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Выделенный хостинг, также называемый выделенным сервером, представляет собой форму веб-хостинга, при которой провайдер предлагает один или несколько серверов, предназначенных исключительно для одного клиента. В отличие от общего хостинга или хостинга виртуального частного сервера (VPS), выделенный хостинг гарантирует, что все ресурсы на сервере будут выделены исключительно клиенту. Такое расположение предоставляет клиенту полный контроль над сервером, включая выбор оборудования, выбор операционной системы, настройки базы данных и многое другое. Этот тип хостинга особенно подходит для организаций или веб-сайтов с большим объемом трафика. Благодаря выделенным ресурсам задержка сводится к минимуму, а общая производительность веб-сайта может быть значительно повышена. Однако выделенный хостинг, как правило, обходится дороже по сравнению с услугами общего хостинга или VPS-хостинга. Этот более высокий расход обусловлен тем, что клиент несет полную ответственность за расходы на эксплуатацию сервера, включая обновления программного обеспечения, обслуживание оборудования и другие сопутствующие расходы.
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GoDaddy
godaddy.com
Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.
Bluehost
bluehost.com
Приложение Bluehost позволяет управлять хостингом, доменами и веб-сайтами, обеспечивая доступ к настройкам, мониторинг безопасности и производительности.
Domain.com
domain.com
Domain.com предлагает услуги по регистрации и управлению доменными именами, а также инструменты для создания сайтов и онлайн-маркетинга.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks - платформа веб-хостинга, предлагающая быстрый, безопасный и экологически чистый хостинг с различными услугами для пользователей и бизнеса.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.
HostGator
hostgator.com
HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.
Zomro
zomro.com
Zomro предлагает услуги хостинга, VPS, FTP, доменной регистрации и защиты от DDoS-атак. Наша поддержка доступна в любое время.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предлагает доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты для частных лиц и компаний по всему миру.
Krystal
krystal.io
Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.
Pair Networks
pair.com
Приложение Pair Networks предлагает надежный веб-хостинг и техническую поддержку для различных сетевых решений.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific - это платформа для веб-хостинга, предлагающая домены, серверы и поддержку пользователей. Она подходит для разных уровней квалификации.
IntecHost
intechost.com
IntecHost - веб-хостинг-провайдер в Индии, предлагающий доступные и надежные услуги хостинга, управление доменом и облачные сервисы.
MyLightHost
mylighthost.com
MylightHost - приложение для веб-хостинга, обеспечивающее неограниченную пропускную способность и инструменты для простого управления веб-приложениями.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.
HostingRaja
hostingraja.in
Приложение HostingRaja предлагает услуги веб-хостинга и регистрацию доменов, включая различные варианты хостинга, такие как общий, VPS и облачный.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope — платформа для веб-хостинга, предлагающая разнообразные услуги, включая общий хостинг, VPS и поддержку приложений с высоким уровнем доступности.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud – облачная платформа для управления вычислениями, предлагающая решения хостинга, автоматизации и мониторинга производительности для бизнеса.
GetLark
getlark.com
GetLark — это простое и удобное решение для совместного хостинга, созданное для веб-разработчиков, с фокусом на улучшение текущих продуктов.
MonoVM
monovm.com
MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.
StableHost
stablehost.com
StableHost — платформа веб-хостинга, предлагающая различные услуги, включая общий, VPS и реселлерский хостинг с неограниченной пропускной способностью и надежной поддержкой.
UK2
uk2.net
UK2 предлагает услуги веб-хостинга, включая общий и облачный хостинг, с круглосуточной поддержкой и панелью управления CPanel.
2GBHosting
2gbhosting.com
Приложение 2GBHosting позволяет пользователям создавать собственные компании веб-хостинга, обеспечивая надежные услуги без необходимости управления серверами.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco - платформа веб-хостинга, предлагающая бесплатный и низкобюджетный хостинг с простым управлением, поддержкой клиентов и низкой стоимостью.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.
HostStage
host-stage.net
HostStage – приложение, помогающее пользователям достичь успеха в интернете и финансовой независимости через персонализированное обслуживание их проектов.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost — это платформа для веб-хостинга, предлагающая инструменты для управления, безопасности и масштабируемости хостинга для пользователей разного уровня.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket предоставляет выделенные серверы с высокоскоростными соединениями и круглосуточную поддержку для решения проблем клиентов.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess — платформа управляемого хостинга для веб-сайтов и интернет-магазинов, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и масштабируемость.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ Host — приложение для комплексного хостинга, предоставляющее услуги регистрации доменов, веб-хостинга и управления сервером для пользователей и компаний.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предоставляет услуги веб-хостинга, регистрацию доменов, а также поддержку электронной почты на платформах Linux и Windows.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting предлагает услуги управления Linux VPS хостингом, обеспечивая высокую производительность и надежное управление для веб-сайтов и приложений.
UmbHost
umbhost.net
UmbHost - платформа для хостинга и веб-разработки, предлагающая надежные инструменты и услуги для управления веб-сайтами и приложениями.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb — платформа для веб-хостинга, регистрации доменов и управления веб-сервисами, позволяющая пользователям создавать и развивать свое присутствие в Интернете.
Fozzy
fozzy.com
Приложение Fozzy предлагает качественный и быстрый общий хостинг, надежные VPS и регистрацию доменных имен с поддержкой 24/7.
NR Hosting
nrhosting.com
Приложение NR Hosting предлагает облачный хостинг с поддержкой BDIX и 24/7 сервисом для локальных сайтов в Бангладеш, включая инструменты безопасности и гарантии.
HostMedia
hostmedia.uk
HostMedia предлагает услуги веб-хостинга, включая WordPress, VPS и выделенные серверы, а также регистрацию доменных имен с 2008 года.
CDmon
cdmon.com
Приложение CDmon позволяет управлять веб-хостингом и доменными услугами, предоставляя удобные инструменты для контроля аккаунтов и повышения безопасности.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — это платформа веб-хостинга, предлагающая безопасные и адаптируемые решения для улучшения бизнеса и цифрового присутствия.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost предлагает услуги веб-хостинга на SSD NVMe с высокой производительностью для различных типов сайтов, включая блоги и бизнес-платформы.
HostRiver
hostriver.ro
Приложение HostRiver предоставляет услуги веб-хостинга с профессиональной поддержкой и современными технологиями для клиентов.
DareToCloud
daretocloud.com
DareToCloud – специализированное агентство для обслуживания и хостинга веб-сайтов для развивающихся компаний в Бельгии.
Arsys
arsys.net
Приложение Arsys позволяет зарегистрировать домен и приобрести хостинг с серверами, расположенными в Испании.
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb - платформа веб-хостинга, предлагающая услуги хостинга, безопасность, поддержку и управление доменами для бизнеса и блогеров.
HostZop
hostzop.com
HostZop – это компания по предоставлению веб-хостинга в Ченнаи, Индия, предлагающая надежные услуги хостинга и поддержку клиентов для различных онлайн-потребностей.
FastComet
fastcomet.com
FastComet - это платформа веб-хостинга, предлагающая надежные решения для сайтов с акцентом на скорость, безопасность и поддержку клиентов.
UKHost4u
ukhost4u.com
Приложение UKHost4u предлагает управление услугами веб-хостинга, включая хранение данных, управление доменами и безопасность для пользователей всех уровней.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts предоставляет услуги веб-хостинга, включая домены, облачный хостинг и поддержку 24/7 для пользователей и предприятий.
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