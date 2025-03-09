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Выделенные хостинг-провайдеры
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Выделенные хостинг-провайдеры - Самые популярные приложения - Ватикан

Выделенный хостинг, также называемый выделенным сервером, представляет собой форму веб-хостинга, при которой провайдер предлагает один или несколько серверов, предназначенных исключительно для одного клиента. В отличие от общего хостинга или хостинга виртуального частного сервера (VPS), выделенный хостинг гарантирует, что все ресурсы на сервере будут выделены исключительно клиенту. Такое расположение предоставляет клиенту полный контроль над сервером, включая выбор оборудования, выбор операционной системы, настройки базы данных и многое другое. Этот тип хостинга особенно подходит для организаций или веб-сайтов с большим объемом трафика. Благодаря выделенным ресурсам задержка сводится к минимуму, а общая производительность веб-сайта может быть значительно повышена. Однако выделенный хостинг, как правило, обходится дороже по сравнению с услугами общего хостинга или VPS-хостинга. Этот более высокий расход обусловлен тем, что клиент несет полную ответственность за расходы на эксплуатацию сервера, включая обновления программного обеспечения, обслуживание оборудования и другие сопутствующие расходы.

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NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost — это платформа для веб-хостинга, предлагающая инструменты для управления, безопасности и масштабируемости хостинга для пользователей разного уровня.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.

UK2

UK2

uk2.net

UK2 предлагает услуги веб-хостинга, включая общий и облачный хостинг, с круглосуточной поддержкой и панелью управления CPanel.

CDmon

CDmon

cdmon.com

CDmon специализируется на хостинге, веб-хостинге и решениях по регистрации доменов.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

Компания MilesWeb, запущенная в 2012 году, входит в число быстроразвивающихся и ведущих поставщиков услуг веб-хостинга в Индии. В MilesWeb мы стремимся удовлетворить все потребности бизнеса с помощью идеально продуманных планов хостинга и непрерывного обслуживания клиентов изо дня в день! Мы обещаем превзойти ожидания наших клиентов! В нашем путешествии нас сопровождает талантливый персонал, который помогает нам оставаться впереди конкурентов. Начните с проверенного и надежного хостинг-партнера для вашего бизнеса!

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.

Arsys

Arsys

arsys.net

Зарегистрируйте свой домен и купите хостинг у Arsys. Благодаря нашим серверам, расположенным в Испании, ваше присутствие в Интернете гарантировано.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

Специализированное агентство по обслуживанию и хостингу веб-сайтов премиум-класса для масштабирующихся компаний в Бельгии.

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Качественный и быстрый виртуальный хостинг Fozzy. Надежный VPS и регистрация доменного имени. Будем рады ответить на ваши вопросы 24/7

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

Host Media предоставляет широкий спектр веб-хостинга, такого как WordPress, Lucee, VPS и выделенные серверы, а также услуги доменных имен с 2008 года. Host Media является обладателем наград, полученных с момента основания компании и высоко оцененных нашими клиентами. основал хостинговую компанию. Host Media гордится тем, что поддерживает таких замечательных людей, как спонсор гонщика Академии Формулы-1 Эбби Пуллинг и предоставление благотворительным организациям по всей Великобритании бесплатного домена и хостинга.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

Мы всегда уделяем внимание нашим клиентам, потому что они заслуживают всего внимания, которое мы можем уделить. Прежде всего, это наши друзья, а не только наши клиенты. Вот почему мы предлагаем оперативную и профессиональную поддержку, ведь это главный приоритет HostRiver. Мы предоставляем серверы и технологии последнего поколения, предлагая лучшие услуги веб-хостинга. Если мы хотим развивать наш бизнес, перед этим нам необходимо удовлетворить любого клиента, и это наша цель.

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost была основана в 2017 году. KemuHost — единственная компания, предлагающая все свои услуги на чистом SSD-накопителе NVMe. Это, безусловно, повысит производительность вашего сайта почти в 10–100 раз. Они предлагают общий хостинг Linux, общий хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, выделенный сервер и многое другое по очень доступным ценам. KemuHost — один из наиболее быстрорастущих поставщиков решений веб-хостинга. KemuHost постоянно совершенствует новые методы, предоставляя быстрые, неприступные и надежные решения веб-хостинга, позволяющие людям полностью использовать потенциал своего цифрового присутствия. Компания KemuHost, базирующаяся в Индии, предоставляет комплексные инструменты пользователям по всему миру, чтобы любой, новичок или профессионал, мог выйти в Интернет и расширить свое цифровое присутствие с помощью наших решений веб-хостинга. У них есть серверы в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Польше, Сингапуре и Великобритании. Они предоставляют невероятно быстрые решения для веб-хостинга, которые идеально подходят для ваших нужд, независимо от того, создали ли вы свой сайт, новый блог или популярный бизнес-сайт, KemuHost удовлетворит все ваши потребности в хостинге. Их специалисты службы поддержки, работающие круглосуточно и без выходных, всегда готовы помочь вам, даже если вы никогда не запускали веб-сайт или даже являетесь профессиональным разработчиком.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфеля, мы всегда внедряем инновации, чтобы удовлетворить потребности сообществ, которым мы служим. Пользователи доверяют Nexcess, потому что мы управляем сотнями тысяч сайтов и магазинов по всему миру. Наши клиенты рассчитывают на то, что мы обеспечим более высокую скорость, более высокий уровень безопасности, присущую масштабируемость и дополнительную поддержку каждый день. - 23 года опыта хостинга - 500 000 веб-сайтов под управлением - 10 глобальных центров обработки данных - Признанная партнерская и партнерская программа - Inc. 5000 11 лауреатов премии - Платиновый партнер Magento Association - Поддержка 24/7/365 С полностью управляемым хостингом от Nexcess, лучше встроен. Мы готовы помочь.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost — платформа веб-хостинга, предлагающая различные услуги, включая общий, VPS и реселлерский хостинг с неограниченной пропускной способностью и надежной поддержкой.

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro предлагает услуги хостинга, VPS, FTP, доменной регистрации и защиты от DDoS-атак. Наша поддержка доступна в любое время.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

BGOcloud – облачная платформа для управления вычислениями, предлагающая решения хостинга, автоматизации и мониторинга производительности для бизнеса.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific - это платформа для веб-хостинга, предлагающая домены, серверы и поддержку пользователей. Она подходит для разных уровней квалификации.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope — платформа для веб-хостинга, предлагающая разнообразные услуги, включая общий хостинг, VPS и поддержку приложений с высоким уровнем доступности.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Host Poco - платформа веб-хостинга, предлагающая бесплатный и низкобюджетный хостинг с простым управлением, поддержкой клиентов и низкой стоимостью.

HostStage

HostStage

host-stage.net

Наша основная цель — помочь нашим клиентам добиться успеха в Интернете, чтобы помочь им достичь финансовой независимости. Поэтому мы не только концентрируемся на удовлетворении потребностей клиентов, но также приглашаем наших пользователей представить нам свои проекты, чтобы обслуживать их самым персонализированным способом, который когда-либо существовал.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MylightHost - приложение для веб-хостинга, обеспечивающее неограниченную пропускную способность и инструменты для простого управления веб-приложениями.

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

Приложение 2GBHosting позволяет пользователям создавать собственные компании веб-хостинга, обеспечивая надежные услуги без необходимости управления серверами.

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

Облачный хостинг от NR Hosting основан на специально разработанной облачной технологии, платформа облачного хостинга является молниеносной, масштабируемой и позволяет вам настроить свой план. Он поставляется с круглосуточной супер дружелюбной поддержкой.

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

Приложение HostingRaja предлагает услуги веб-хостинга и регистрацию доменов, включая различные варианты хостинга, такие как общий, VPS и облачный.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Приложение Bluehost позволяет управлять хостингом, доменами и веб-сайтами, обеспечивая доступ к настройкам, мониторинг безопасности и производительности.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.

Krystal

Krystal

krystal.uk

Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com предлагает услуги по регистрации и управлению доменными именами, а также инструменты для создания сайтов и онлайн-маркетинга.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

От серверов и облака до доменов и веб-сайтов — Fasthosts предоставит вам всю необходимую информацию. Получите быстрый, надежный и гибкий хостинг с круглосуточной поддержкой реальных людей.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks - платформа веб-хостинга, предлагающая быстрый, безопасный и экологически чистый хостинг с различными услугами для пользователей и бизнеса.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Приложение Pair Networks предлагает надежный веб-хостинг и техническую поддержку для различных сетевых решений.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains предлагает доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты для частных лиц и компаний по всему миру.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительностью.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

UKHost4u начинал как малый бизнес, предоставляющий услуги веб-хостинга местным клиентам в Великобритании. За более чем 20 лет, прошедших с момента их основания, они расширились, чтобы обеспечить покрытие всей Великобритании, а также расширили свои центры обработки данных и сетевые возможности. UKHost4u, являясь прямым сетевым оператором, предлагает недорогие и высоконадежные планы веб-хостинга с решениями, подходящими любому, от небольшого стартапа до крупных корпоративных клиентов. Некоторые из услуг, предлагаемых UKHost4u, включают выделенные серверы, облачные решения, пакеты VOIP, доменные имена, сертификаты SSL и многое другое. Недавно запущенное облачное решение UKhost4u предлагает высокую масштабируемость и позволяет свободно настраивать собственную облачную среду, устанавливать собственные ограничения, чтобы ваши веб-приложения и сайты оставались доступными в случае скачков нагрузки в часы пик или других изменений потребления. Начните с нашей БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии и убедитесь сами...

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet достигает совершенства в трех наиболее важных аспектах предоставления высококачественного веб-хостинга - скорости, безопасности и обслуживании клиентов. Сервис, который превосходит ваши ожидания, и функции, в которые вы влюбитесь!

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb предлагает полный портфель интернет-услуг, ориентированный на успех своих клиентов.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

Счастливая хостинговая компания Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost имеет инфраструктуру, которую обслуживают сертифицированные мастера Umbraco. Серебряный партнер Umbraco

GetLark

GetLark

getlark.com

Мы создали GetLark, потому что все заметили, что услуги хостинга могут быть проще и удобнее. Мы верим, что будущее веб-хостинга – это простота. Это революция, которую DigitalOcean начала несколько лет назад на рынке облачных вычислений. Наша миссия — предоставить лучший виртуальный хостинг для веб-разработчиков. Сосредоточившись на улучшении наших текущих продуктов, мы стремимся стать лучшим решением для виртуального хостинга в мире. Как группа опытных экспертов по продуктам и технических энтузиастов, мы хотим (и можем) изменить статус-кво рыночного ландшафта. Надеемся, вы сможете нам в этом помочь!

HostZop

HostZop

hostzop.com

Hostzop — компания по комплексным веб-решениям в Ченнаи, Индия. Это обеспечивает вам максимальную удовлетворенность клиентов. Hostzop предлагает надежные услуги хостинга в Ченнаи, Индия, по самым конкурентоспособным ценам. Мы уделяем особое внимание предоставлению более качественных услуг и следим за тем, чтобы вас сопровождали на каждом этапе процесса; от предложения правильных доменных имен до размещения вашего сайта в Интернете. Развивайте свой онлайн-бизнес с помощью доступных планов веб-хостинга через Hostzop. Может быть довольно сложно найти лучшего хостинг-провайдера, когда рынок переполнен агентствами веб-дизайна. Мы ведущая хостинговая компания в Ченнаи, Индия. Вы можете построить свой бизнес с нашим пакетом хостинга для реселлеров. Наши выделенные серверы идеально подходят для размещения нескольких веб-сайтов на одном сервере.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost - веб-хостинг-провайдер в Индии, предлагающий доступные и надежные услуги хостинга, управление доменом и облачные сервисы.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb — веб-хостинговая компания мирового уровня. Мы прилагаем все усилия, чтобы поднять инфраструктуру вашего бизнеса на новый уровень с помощью наших хостинговых и ИТ-специалистов. Наши высокоразвитые технологические системы и сети позволяют нам предлагать индивидуальные решения, и мы надеемся, что это сделало нас особенными и отличающими нас от других. Мы стремимся удовлетворить вас обслуживанием, адаптированным к вашим потребностям и надежности. Мы обеспечиваем вашу надежность с помощью интеллектуальных технологий и верим в качество.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящими каналами связи 10–200GE, расположенными в 51 центре обработки данных на шести континентах. Чтобы обеспечить низкую задержку и надежную доставку данных, они используют мощную сеть с прямым доступом к 16 ведущим транзитным провайдерам и более чем 300 частным пиринговым партнерам. Уникально то, что квалифицированные инженеры службы поддержки DataPacket на уровне L2–L3, доступные в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону, электронной почте, онлайн-чату или Slack, готовы помочь вам решить любую проблему напрямую. Никаких чат-ботов, никаких билетов, которые бродят по несколько дней.

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