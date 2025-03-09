Выделенные хостинг-провайдеры - Самые популярные приложения - Ватикан

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Выделенный хостинг, также называемый выделенным сервером, представляет собой форму веб-хостинга, при которой провайдер предлагает один или несколько серверов, предназначенных исключительно для одного клиента. В отличие от общего хостинга или хостинга виртуального частного сервера (VPS), выделенный хостинг гарантирует, что все ресурсы на сервере будут выделены исключительно клиенту. Такое расположение предоставляет клиенту полный контроль над сервером, включая выбор оборудования, выбор операционной системы, настройки базы данных и многое другое. Этот тип хостинга особенно подходит для организаций или веб-сайтов с большим объемом трафика. Благодаря выделенным ресурсам задержка сводится к минимуму, а общая производительность веб-сайта может быть значительно повышена. Однако выделенный хостинг, как правило, обходится дороже по сравнению с услугами общего хостинга или VPS-хостинга. Этот более высокий расход обусловлен тем, что клиент несет полную ответственность за расходы на эксплуатацию сервера, включая обновления программного обеспечения, обслуживание оборудования и другие сопутствующие расходы.
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NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost — это платформа для веб-хостинга, предлагающая инструменты для управления, безопасности и масштабируемости хостинга для пользователей разного уровня.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предлагает решения облачного хостинга с поддержкой 24/7, гарантией безотказной работы и различными планами для пользователей и компаний.
UK2
uk2.net
UK2 предлагает услуги веб-хостинга, включая общий и облачный хостинг, с круглосуточной поддержкой и панелью управления CPanel.
CDmon
cdmon.com
CDmon специализируется на хостинге, веб-хостинге и решениях по регистрации доменов.
MilesWeb
milesweb.com
Компания MilesWeb, запущенная в 2012 году, входит в число быстроразвивающихся и ведущих поставщиков услуг веб-хостинга в Индии. В MilesWeb мы стремимся удовлетворить все потребности бизнеса с помощью идеально продуманных планов хостинга и непрерывного обслуживания клиентов изо дня в день! Мы обещаем превзойти ожидания наших клиентов! В нашем путешествии нас сопровождает талантливый персонал, который помогает нам оставаться впереди конкурентов. Начните с проверенного и надежного хостинг-партнера для вашего бизнеса!
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - приложение для управления веб-хостингом, включая регистрацию доменов и совместный хостинг, с удобным интерфейсом и поддержкой.
Arsys
arsys.net
Зарегистрируйте свой домен и купите хостинг у Arsys. Благодаря нашим серверам, расположенным в Испании, ваше присутствие в Интернете гарантировано.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.
DareToCloud
daretocloud.com
Специализированное агентство по обслуживанию и хостингу веб-сайтов премиум-класса для масштабирующихся компаний в Бельгии.
Fozzy
fozzy.com
Качественный и быстрый виртуальный хостинг Fozzy. Надежный VPS и регистрация доменного имени. Будем рады ответить на ваши вопросы 24/7
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media предоставляет широкий спектр веб-хостинга, такого как WordPress, Lucee, VPS и выделенные серверы, а также услуги доменных имен с 2008 года. Host Media является обладателем наград, полученных с момента основания компании и высоко оцененных нашими клиентами. основал хостинговую компанию. Host Media гордится тем, что поддерживает таких замечательных людей, как спонсор гонщика Академии Формулы-1 Эбби Пуллинг и предоставление благотворительным организациям по всей Великобритании бесплатного домена и хостинга.
HostRiver
hostriver.ro
Мы всегда уделяем внимание нашим клиентам, потому что они заслуживают всего внимания, которое мы можем уделить. Прежде всего, это наши друзья, а не только наши клиенты. Вот почему мы предлагаем оперативную и профессиональную поддержку, ведь это главный приоритет HostRiver. Мы предоставляем серверы и технологии последнего поколения, предлагая лучшие услуги веб-хостинга. Если мы хотим развивать наш бизнес, перед этим нам необходимо удовлетворить любого клиента, и это наша цель.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost была основана в 2017 году. KemuHost — единственная компания, предлагающая все свои услуги на чистом SSD-накопителе NVMe. Это, безусловно, повысит производительность вашего сайта почти в 10–100 раз. Они предлагают общий хостинг Linux, общий хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, выделенный сервер и многое другое по очень доступным ценам. KemuHost — один из наиболее быстрорастущих поставщиков решений веб-хостинга. KemuHost постоянно совершенствует новые методы, предоставляя быстрые, неприступные и надежные решения веб-хостинга, позволяющие людям полностью использовать потенциал своего цифрового присутствия. Компания KemuHost, базирующаяся в Индии, предоставляет комплексные инструменты пользователям по всему миру, чтобы любой, новичок или профессионал, мог выйти в Интернет и расширить свое цифровое присутствие с помощью наших решений веб-хостинга. У них есть серверы в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Польше, Сингапуре и Великобритании. Они предоставляют невероятно быстрые решения для веб-хостинга, которые идеально подходят для ваших нужд, независимо от того, создали ли вы свой сайт, новый блог или популярный бизнес-сайт, KemuHost удовлетворит все ваши потребности в хостинге. Их специалисты службы поддержки, работающие круглосуточно и без выходных, всегда готовы помочь вам, даже если вы никогда не запускали веб-сайт или даже являетесь профессиональным разработчиком.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфеля, мы всегда внедряем инновации, чтобы удовлетворить потребности сообществ, которым мы служим. Пользователи доверяют Nexcess, потому что мы управляем сотнями тысяч сайтов и магазинов по всему миру. Наши клиенты рассчитывают на то, что мы обеспечим более высокую скорость, более высокий уровень безопасности, присущую масштабируемость и дополнительную поддержку каждый день. - 23 года опыта хостинга - 500 000 веб-сайтов под управлением - 10 глобальных центров обработки данных - Признанная партнерская и партнерская программа - Inc. 5000 11 лауреатов премии - Платиновый партнер Magento Association - Поддержка 24/7/365 С полностью управляемым хостингом от Nexcess, лучше встроен. Мы готовы помочь.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - платформа для веб-хостинга с VPS и выделенными серверами, предлагающая услуги для различных цифровых проектов с акцентом на стабильность и безопасность.
StableHost
stablehost.com
StableHost — платформа веб-хостинга, предлагающая различные услуги, включая общий, VPS и реселлерский хостинг с неограниченной пропускной способностью и надежной поддержкой.
Zomro
zomro.com
Zomro предлагает услуги хостинга, VPS, FTP, доменной регистрации и защиты от DDoS-атак. Наша поддержка доступна в любое время.
BGOcloud
bgocloud.com
BGOcloud – облачная платформа для управления вычислениями, предлагающая решения хостинга, автоматизации и мониторинга производительности для бизнеса.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific - это платформа для веб-хостинга, предлагающая домены, серверы и поддержку пользователей. Она подходит для разных уровней квалификации.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope — платформа для веб-хостинга, предлагающая разнообразные услуги, включая общий хостинг, VPS и поддержку приложений с высоким уровнем доступности.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco - платформа веб-хостинга, предлагающая бесплатный и низкобюджетный хостинг с простым управлением, поддержкой клиентов и низкой стоимостью.
HostStage
host-stage.net
Наша основная цель — помочь нашим клиентам добиться успеха в Интернете, чтобы помочь им достичь финансовой независимости. Поэтому мы не только концентрируемся на удовлетворении потребностей клиентов, но также приглашаем наших пользователей представить нам свои проекты, чтобы обслуживать их самым персонализированным способом, который когда-либо существовал.
MonoVM
monovm.com
MonoVM предлагает услуги VPS-хостинга, включая управление серверами и регистрацию доменов, обеспечивая поддержку и гибкие решения для пользователей.
MyLightHost
mylighthost.com
MylightHost - приложение для веб-хостинга, обеспечивающее неограниченную пропускную способность и инструменты для простого управления веб-приложениями.
2GBHosting
2gbhosting.com
Приложение 2GBHosting позволяет пользователям создавать собственные компании веб-хостинга, обеспечивая надежные услуги без необходимости управления серверами.
NR Hosting
nrhosting.com
Облачный хостинг от NR Hosting основан на специально разработанной облачной технологии, платформа облачного хостинга является молниеносной, масштабируемой и позволяет вам настроить свой план. Он поставляется с круглосуточной супер дружелюбной поддержкой.
HostingRaja
hostingraja.in
Приложение HostingRaja предлагает услуги веб-хостинга и регистрацию доменов, включая различные варианты хостинга, такие как общий, VPS и облачный.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - провайдер веб-хостинга, предлагающий различные типы хостинга с поддержкой 24/7 и удобным управлением для бизнеса и пользователей.
Bluehost
bluehost.com
Приложение Bluehost позволяет управлять хостингом, доменами и веб-сайтами, обеспечивая доступ к настройкам, мониторинг безопасности и производительности.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost предлагает конструктор сайтов на WordPress с возможностью перетаскивания, быстрой настройкой и более 200 стартовыми сайтами для создания и редактирования.
HostGator
hostgator.com
HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.
Krystal
krystal.uk
Krystal — компания интернет-услуг с 2002 года, предлагающая устойчивые решения для бизнеса, включая хостинг и облачные сервисы.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud - платформа облачных вычислений, предлагающая услуги IaaS и PaaS для виртуальных ресурсов, разработки приложений и управления данными с 44 центрами обработки данных.
Domain.com
domain.com
Domain.com предлагает услуги по регистрации и управлению доменными именами, а также инструменты для создания сайтов и онлайн-маркетинга.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
От серверов и облака до доменов и веб-сайтов — Fasthosts предоставит вам всю необходимую информацию. Получите быстрый, надежный и гибкий хостинг с круглосуточной поддержкой реальных людей.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks - платформа веб-хостинга, предлагающая быстрый, безопасный и экологически чистый хостинг с различными услугами для пользователей и бизнеса.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - это провайдер веб-хостинга, предлагающий различные услуги хостинга с акцентом на скорость и безопасность для различных веб-сайтов.
Pair Networks
pair.com
Приложение Pair Networks предлагает надежный веб-хостинг и техническую поддержку для различных сетевых решений.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint — платформа для управления центрами обработки данных с инструментами мониторинга, облачными сервисами и решениями по кибербезопасности.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предлагает доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты для частных лиц и компаний по всему миру.
GoDaddy
godaddy.com
Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительностью.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting предоставляет доступные решения веб-хостинга, включая общие, VPS и выделенные планы, с круглосуточной поддержкой и высоким временем бесперебойной работы.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u начинал как малый бизнес, предоставляющий услуги веб-хостинга местным клиентам в Великобритании. За более чем 20 лет, прошедших с момента их основания, они расширились, чтобы обеспечить покрытие всей Великобритании, а также расширили свои центры обработки данных и сетевые возможности. UKHost4u, являясь прямым сетевым оператором, предлагает недорогие и высоконадежные планы веб-хостинга с решениями, подходящими любому, от небольшого стартапа до крупных корпоративных клиентов. Некоторые из услуг, предлагаемых UKHost4u, включают выделенные серверы, облачные решения, пакеты VOIP, доменные имена, сертификаты SSL и многое другое. Недавно запущенное облачное решение UKhost4u предлагает высокую масштабируемость и позволяет свободно настраивать собственную облачную среду, устанавливать собственные ограничения, чтобы ваши веб-приложения и сайты оставались доступными в случае скачков нагрузки в часы пик или других изменений потребления. Начните с нашей БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии и убедитесь сами...
FastComet
fastcomet.com
FastComet достигает совершенства в трех наиболее важных аспектах предоставления высококачественного веб-хостинга - скорости, безопасности и обслуживании клиентов. Сервис, который превосходит ваши ожидания, и функции, в которые вы влюбитесь!
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb предлагает полный портфель интернет-услуг, ориентированный на успех своих клиентов.
UmbHost
umbhost.net
Счастливая хостинговая компания Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost имеет инфраструктуру, которую обслуживают сертифицированные мастера Umbraco. Серебряный партнер Umbraco
GetLark
getlark.com
Мы создали GetLark, потому что все заметили, что услуги хостинга могут быть проще и удобнее. Мы верим, что будущее веб-хостинга – это простота. Это революция, которую DigitalOcean начала несколько лет назад на рынке облачных вычислений. Наша миссия — предоставить лучший виртуальный хостинг для веб-разработчиков. Сосредоточившись на улучшении наших текущих продуктов, мы стремимся стать лучшим решением для виртуального хостинга в мире. Как группа опытных экспертов по продуктам и технических энтузиастов, мы хотим (и можем) изменить статус-кво рыночного ландшафта. Надеемся, вы сможете нам в этом помочь!
HostZop
hostzop.com
Hostzop — компания по комплексным веб-решениям в Ченнаи, Индия. Это обеспечивает вам максимальную удовлетворенность клиентов. Hostzop предлагает надежные услуги хостинга в Ченнаи, Индия, по самым конкурентоспособным ценам. Мы уделяем особое внимание предоставлению более качественных услуг и следим за тем, чтобы вас сопровождали на каждом этапе процесса; от предложения правильных доменных имен до размещения вашего сайта в Интернете. Развивайте свой онлайн-бизнес с помощью доступных планов веб-хостинга через Hostzop. Может быть довольно сложно найти лучшего хостинг-провайдера, когда рынок переполнен агентствами веб-дизайна. Мы ведущая хостинговая компания в Ченнаи, Индия. Вы можете построить свой бизнес с нашим пакетом хостинга для реселлеров. Наши выделенные серверы идеально подходят для размещения нескольких веб-сайтов на одном сервере.
IntecHost
intechost.com
IntecHost - веб-хостинг-провайдер в Индии, предлагающий доступные и надежные услуги хостинга, управление доменом и облачные сервисы.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — веб-хостинговая компания мирового уровня. Мы прилагаем все усилия, чтобы поднять инфраструктуру вашего бизнеса на новый уровень с помощью наших хостинговых и ИТ-специалистов. Наши высокоразвитые технологические системы и сети позволяют нам предлагать индивидуальные решения, и мы надеемся, что это сделало нас особенными и отличающими нас от других. Мы стремимся удовлетворить вас обслуживанием, адаптированным к вашим потребностям и надежности. Мы обеспечиваем вашу надежность с помощью интеллектуальных технологий и верим в качество.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящими каналами связи 10–200GE, расположенными в 51 центре обработки данных на шести континентах. Чтобы обеспечить низкую задержку и надежную доставку данных, они используют мощную сеть с прямым доступом к 16 ведущим транзитным провайдерам и более чем 300 частным пиринговым партнерам. Уникально то, что квалифицированные инженеры службы поддержки DataPacket на уровне L2–L3, доступные в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по телефону, электронной почте, онлайн-чату или Slack, готовы помочь вам решить любую проблему напрямую. Никаких чат-ботов, никаких билетов, которые бродят по несколько дней.
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