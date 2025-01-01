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Выделенные хостинг-провайдеры - Самые популярные приложения - Непал
Выделенный хостинг, также называемый выделенным сервером, представляет собой форму веб-хостинга, при которой провайдер предлагает один или несколько серверов, предназначенных исключительно для одного клиента. В отличие от общего хостинга или хостинга виртуального частного сервера (VPS), выделенный хостинг гарантирует, что все ресурсы на сервере будут выделены исключительно клиенту. Такое расположение предоставляет клиенту полный контроль над сервером, включая выбор оборудования, выбор операционной системы, настройки базы данных и многое другое. Этот тип хостинга особенно подходит для организаций или веб-сайтов с большим объемом трафика. Благодаря выделенным ресурсам задержка сводится к минимуму, а общая производительность веб-сайта может быть значительно повышена. Однако выделенный хостинг, как правило, обходится дороже по сравнению с услугами общего хостинга или VPS-хостинга. Этот более высокий расход обусловлен тем, что клиент несет полную ответственность за расходы на эксплуатацию сервера, включая обновления программного обеспечения, обслуживание оборудования и другие сопутствующие расходы.
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Krystal
krystal.uk
Krystal — это интернет-компания, основанная в 2002 году и специализирующаяся на передовых инструментах и услугах для бизнеса по всему миру. Мы поступаем по-другому, предлагая решения премиум-класса, которые устойчивы и не жертвуют производительностью. Сегодня мы являемся крупнейшей независимой веб...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. — американский публичный регистратор интернет-доменов и веб-хостинговая компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, зарегистрированная в Делавэре. По состоянию на июнь 2020 года у GoDaddy более 20 миллионов клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру. Компания известна с...
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. — аккредитованный ICANN регистратор доменных имен, который обеспечивает регистрацию доменных имен и веб-хостинг со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона, США. Namecheap — бюджетный хостинг-провайдер с 11 миллионами зарегистрированных пользователей и 10 миллионами доменов.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компания Newfold Digital, является надежным партнером для пользователей WordPress. Основанная в 2003 году, Bluehost позволяет новичкам и экспертам создавать и поддерживать присутствие в Интернете с помощью надежного веб-хостинга, инструментов электронной коммерции, маркетинговых приложений...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридически OVH Groupe SAS, — французская компания облачных вычислений, предлагающая VPS, выделенные серверы и другие веб-услуги. По состоянию на 2016 год OVH владел крупнейшим в мире центром обработки данных по площади. По состоянию на 2019 год это был крупнейший хостинг-провайдер в Европе и тр...
Domain.com
domain.com
Найти идеальный домен для веб-сайта так же просто, как 1-2-3. Купите доменное имя, создайте и разместите веб-сайт и наслаждайтесь нашими профессиональными инструментами онлайн-маркетинга.
HostGator
hostgator.com
HostGator — ведущий поставщик безопасного и доступного веб-хостинга. Узнайте, почему тысячи клиентов доверяют нам решение своих потребностей в хостинге своих веб-сайтов.
GreenGeeks
greengeeks.com
Веб-хостинг — быстрый, безопасный и экологичный. Интернет является огромным загрязнителем окружающей среды. Начните размещать свой веб-сайт у ведущего в мире поставщика экологически чистого веб-хостинга и окажите положительное влияние на окружающую среду!
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds предоставляет надежные облачные решения по конкурентоспособной цене. С момента основания в 2010 году нашей основной задачей является предоставление лучшего обслуживания и продуктов клиентам хостинга по всему миру. Наша профессиональная поддержка доступна для наших клиентов круглосуточно и ...
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains предоставляет доменные имена, хостинг, онлайн-маркетинг и бизнес-продукты 100 000 предприятий и частных лиц по всему миру.
Zomro
zomro.com
Присоединяйтесь к Zomro.com! Наша компания предлагает широкий спектр услуг: хостинг, VPS, Forex VPS, выделенные серверы, FTP-хранилище, регистрация доменов, защита от DDOS-атак, VPN-сервисы и многое другое. Работаем с 2014 года. Наши серверы расположены в Нидерландах, а команда в Украине, Латвии и Г...
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — ваш мощный провайдер веб-хостинга. Разместите свой сайт на их прекрасно настроенной платформе SwiftServer с опцией Turbo Server, которая обеспечивает до 20 раз более быструю загрузку страниц по сравнению с конкурирующими решениями. Хостинг A2 предлагает решение для ваших нужд, независим...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost — лидер в области решений быстрого хостинга для критически важных сайтов и приложений. Приобретите стабильный VPS или выделенный хостинг, чтобы обеспечить бесперебойную работу. UltaHost — это высокопроизводительная платформа веб-хостинга, которая помогает вам создавать быстрые, стабильные и...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....
Pair Networks
pair.com
Pair — это хостинговая компания с более чем 25-летним опытом работы, временем безотказной работы серверов 99,9% и множеством доступных мощных планов веб-хостинга, поддерживаемых круглосуточной и дружелюбной технической поддержкой от реальных сотрудников.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — это частный и независимо финансируемый провайдер веб-хостинга, который начал свою деятельность в ноябре 2019 года с командой, занимающейся предоставлением быстрых, безопасных и надежных услуг веб-хостинга. HostArmada — это больше, чем просто веб-хостинговая компания. Мы — команда увлече...
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Веб-хостинг Digital Pacific, выделенные серверы, VPS, облачные сервисы и домены.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in — провайдер веб-хостинга в Индии, который предлагает доступные и надежные услуги веб-хостинга с безотказной работой 99,99% и бесплатным SSL. Они принимают платежи и предоставляют дисковое пространство NVMe SSD. Согласно отзывам пользователей и мнениям экспертов, IntecHost.in предоставля...
MyLightHost
mylighthost.com
Обеспечивает неограниченную пропускную способность со всеми пакетами веб-хостинга. Ваш сайт никогда не выйдет из строя из-за проблем с пропускной способностью.
HostingRaja
hostingraja.in
Хостинг Raja, ведущая веб-хостинговая компания в Индии. Предлагает высокоскоростные, отзывчивые, полнофункциональные домены и хостинг по доступной цене. Это одна из ведущих компаний по регистрации доменных имен и веб-хостинга в Индии.
2GBHosting
2gbhosting.com
Планы веб-хостинга 2GBHosting Reseller позволяют пользователям создать собственную компанию веб-хостинга, не беспокоясь об управлении собственными серверами.
HostEurope
hosteurope.de
За вашим успехом в сети стоит высочайший уровень производительности. Мы также удовлетворяем ваши потребности в хостинге – с помощью преданных своему делу экспертов и передовых технологий.
StableHost
stablehost.com
StableHost — это недорогой веб-хостинг с планами обслуживания от ежемесячного до ежегодного. Предлагает корпоративный, реселлерский и VPS-хостинг, а также стандартные услуги веб-хостинга.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost — ведущий мировой поставщик веб-хостинга и сопутствующих услуг. Мы предоставляем комплексные инструменты сотням пользователей по всему миру, чтобы любой, новичок или профессионал, мог выйти в Интернет и добиться успеха с нашими пакетами веб-хостинга.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящим...
TierPoint
tierpoint.com
В TierPoint мы встречаем наших клиентов на пути к цифровой и ИТ-трансформации, обеспечивая безопасность, независимость от облачных технологий и всегда находя решения для достижения бизнес-результатов. TierPoint опирается на комплексный портфель услуг: от общедоступных до частных и мультиарендных обл...
BGOcloud
bgocloud.com
Предлагает широкий спектр хостинговых решений, включая хостинг cPanel, KVM VPS профессионального класса, доступный и надежный OpenVZ VPS, облачные маршрутизаторы Mikrotik и многое другое.
Hostitbro
hostitbro.com
Начните свое онлайн-путешествие с быстрого и безопасного веб-хостинга, который позволит вам покорить Интернет. В HostItBro вы можете выбирать из различных услуг, связанных с веб-хостингом, включая регистрацию домена, общий хостинг с серверами LiteSpeed. Выбирайте HostItBro, если вы ищете: ✅ Простую ...
UK2
uk2.net
Решения UK2 для доменов и хостинга с круглосуточной технической поддержкой и 20-летним опытом. Ознакомьтесь с последними предложениями, чтобы получить все необходимое для воплощения своих идей в Интернете.
GetLark
getlark.com
Мы создали GetLark, потому что все заметили, что услуги хостинга могут быть проще и удобнее. Мы верим, что будущее веб-хостинга – это простота. Это революция, которую DigitalOcean начала несколько лет назад на рынке облачных вычислений. Наша миссия — предоставить лучший виртуальный хостинг для веб-р...
MonoVM
monovm.com
Целью Monovm является предоставление платформы для реализации идей и присутствия бизнеса в Интернете. Воплотив это в жизнь для более чем 100 тысяч клиентов в течение 9 лет, мы разработали услуги, позволяющие каждому быть заметным в Интернете. Мы являемся универсальным поставщиком услуг веб-хостинга,...
HostStage
host-stage.net
Наша основная цель — помочь нашим клиентам добиться успеха в Интернете, чтобы помочь им достичь финансовой независимости. Поэтому мы не только концентрируемся на удовлетворении потребностей клиентов, но также приглашаем наших пользователей представить нам свои проекты, чтобы обслуживать их самым пер...
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco — один из ведущих хостинг-провайдеров, предлагающий бесплатный хостинг и недорогой профессиональный хостинг. Наш диапазон хостинга начинается от 0,00 до 2,20 долларов США в месяц. Все планы хостинга включают cPanel, бесплатный SSL, бесплатную миграцию, неограниченные ресурсы и многое другое...
HostMedia
hostmedia.uk
Host Media предоставляет широкий спектр веб-хостинга, такого как WordPress, Lucee, VPS и выделенные серверы, а также услуги доменных имен с 2008 года. Host Media является обладателем наград, полученных с момента основания компании и высоко оцененных нашими клиентами. основал хостинговую компанию. Ho...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST предлагает широкий спектр ИТ-услуг для бизнеса и, в частности, технофилов. От веб-хостинга до виртуальных центров обработки данных, выделенных серверов и решений для хранения данных — все наши услуги постоянно совершенствуются и пополняются новыми функциями.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — веб-хостинговая компания мирового уровня. Мы прилагаем все усилия, чтобы поднять инфраструктуру вашего бизнеса на новый уровень с помощью наших хостинговых и ИТ-специалистов. Наши высокоразвитые технологические системы и сети позволяют нам предлагать индивидуальные решения, и мы надеемся...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost предлагает услуги Linux, Windows, электронной почты и управляемого веб-хостинга, а также регистрацию доменных имен.
UmbHost
umbhost.net
Счастливая хостинговая компания Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost имеет инфраструктуру, которую обслуживают сертифицированные мастера Umbraco. Серебряный партнер Umbraco
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb предлагает полный портфель интернет-услуг, ориентированный на успех своих клиентов.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting работает с 2001 года. В то время RoseHosting была первой и единственной компанией в мире, предлагающей коммерческие Linux VPS. Теперь RoseHosting предлагает качественные, полностью управляемые услуги хостинга Linux VPS с оборудованием корпоративного уровня и максимальной производительнос...
NR Hosting
nrhosting.com
Облачный хостинг от NR Hosting основан на специально разработанной облачной технологии, платформа облачного хостинга является молниеносной, масштабируемой и позволяет вам настроить свой план. Он поставляется с круглосуточной супер дружелюбной поддержкой.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess помогает сайтам и магазинам быстрее выходить в Интернет и расти. Уже более 23 лет мы обслуживаем и поддерживаем малый бизнес, крупные предприятия, а также дизайнеров, разработчиков и агентства, которые создают для них вещи. Инвестируем ли мы в новые функции, продукты или приобретения портфел...
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost была основана в 2017 году. KemuHost — единственная компания, предлагающая все свои услуги на чистом SSD-накопителе NVMe. Это, безусловно, повысит производительность вашего сайта почти в 10–100 раз. Они предлагают общий хостинг Linux, общий хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, выделенный...
HostRiver
hostriver.ro
Мы всегда уделяем внимание нашим клиентам, потому что они заслуживают всего внимания, которое мы можем уделить. Прежде всего, это наши друзья, а не только наши клиенты. Вот почему мы предлагаем оперативную и профессиональную поддержку, ведь это главный приоритет HostRiver. Мы предоставляем серверы и...
Fozzy
fozzy.com
Качественный и быстрый виртуальный хостинг Fozzy. Надежный VPS и регистрация доменного имени. Будем рады ответить на ваши вопросы 24/7
DareToCloud
daretocloud.com
Специализированное агентство по обслуживанию и хостингу веб-сайтов премиум-класса для масштабирующихся компаний в Бельгии.
Arsys
arsys.net
Зарегистрируйте свой домен и купите хостинг у Arsys. Благодаря нашим серверам, расположенным в Испании, ваше присутствие в Интернете гарантировано.
MilesWeb
milesweb.com
Компания MilesWeb, запущенная в 2012 году, входит в число быстроразвивающихся и ведущих поставщиков услуг веб-хостинга в Индии. В MilesWeb мы стремимся удовлетворить все потребности бизнеса с помощью идеально продуманных планов хостинга и непрерывного обслуживания клиентов изо дня в день! Мы обещаем...
CDmon
cdmon.com
CDmon специализируется на хостинге, веб-хостинге и решениях по регистрации доменов.
HostZop
hostzop.com
Hostzop — компания по комплексным веб-решениям в Ченнаи, Индия. Это обеспечивает вам максимальную удовлетворенность клиентов. Hostzop предлагает надежные услуги хостинга в Ченнаи, Индия, по самым конкурентоспособным ценам. Мы уделяем особое внимание предоставлению более качественных услуг и следим з...
FastComet
fastcomet.com
FastComet достигает совершенства в трех наиболее важных аспектах предоставления высококачественного веб-хостинга - скорости, безопасности и обслуживании клиентов. Сервис, который превосходит ваши ожидания, и функции, в которые вы влюбитесь!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u начинал как малый бизнес, предоставляющий услуги веб-хостинга местным клиентам в Великобритании. За более чем 20 лет, прошедших с момента их основания, они расширились, чтобы обеспечить покрытие всей Великобритании, а также расширили свои центры обработки данных и сетевые возможности. UKHos...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
От серверов и облака до доменов и веб-сайтов — Fasthosts предоставит вам всю необходимую информацию. Получите быстрый, надежный и гибкий хостинг с круглосуточной поддержкой реальных людей.