ThoughtExchange

thoughtexchange.com

Несмотря на то, что TtexChange - это платформа для взаимодействия с ИИ и опыта, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый, более легкий анализ и действия - поэтому вы не тратите мнение. * Поверхность лучше понимает более богатые, более персонализированные обязательства. Выберите из нескольких методов объединения количественного и качественного сбора данных и раскрыть нюансы. * С учетом анализа ИИ, интегрированного по всей платформе, несмотря на платформу, знания участников превращаются в действенные целевые решения за минуты вместо месяцев. * ИИ анализирует ваши данные о взаимодействии, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп - через секунды. Используя свою сложную аналитику и безопасную интеграцию Openai, получите более широкое участие, более глубокое понимание и действенные идеи за гораздо меньше времени. Несмотря на то, что в одном разговоре вы можете получить доступ к тысячам голосов в одном разговоре, и его ИИ позаботится об анализе данных для вас, в минутах вместо месяцев. Слушайте, что, когда, как, почему (а иногда и где) вашего вызова, с одним вопросом.