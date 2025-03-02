Программное обеспечение для принятия решений - Самые популярные приложения - Тувалу

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Программное обеспечение для принятия решений, также известное как программное обеспечение поддержки принятия решений, оптимизирует процесс принятия эффективных решений. Эти инструменты помогают предприятиям делать обоснованные выводы и распространять результаты среди соответствующих заинтересованных сторон. Несмотря на то, что существуют различные варианты программного обеспечения, помогающие предприятиям принимать решения, инструменты принятия решений представляют собой специализированные продукты, предлагающие множество возможностей помощи на протяжении всего процесса принятия решений. Ключевые функции обычно включают анализ сценариев, анализ затрат и выгод, отслеживание консенсуса и отслеживание предыдущих решений. Пользователи могут вводить или импортировать соответствующие данные для анализа, улучшая процесс принятия решений. Программное обеспечение для принятия решений ценно для команд любого типа, особенно в физических группах или для удаленных команд, сотрудничающих из разных мест. Некоторые функции программного обеспечения для принятия решений совпадают с функциями программного обеспечения для управления собраниями и советами директоров, в частности отслеживание консенсуса. Однако специальные инструменты принятия решений предлагают более широкий спектр функций для поддержки процессов принятия решений и обмена результатами с заинтересованными сторонами. Более того, эти инструменты не предназначены исключительно для руководителей высшего звена или членов советов директоров, в отличие от программного обеспечения для управления советами директоров.
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ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Несмотря на то, что TtexChange - это платформа для взаимодействия с ИИ и опыта, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый, более легкий анализ и действия - поэтому вы не тратите мнение. * Поверхность лучше понимает более богатые, более персонализированные обязательства. Выберите из нескольких методов объединения количественного и качественного сбора данных и раскрыть нюансы. * С учетом анализа ИИ, интегрированного по всей платформе, несмотря на платформу, знания участников превращаются в действенные целевые решения за минуты вместо месяцев. * ИИ анализирует ваши данные о взаимодействии, объединяет их с контекстной информацией о вашей организации и создает персонализированные планы действий для отдельных лиц или групп - через секунды. Используя свою сложную аналитику и безопасную интеграцию Openai, получите более широкое участие, более глубокое понимание и действенные идеи за гораздо меньше времени. Несмотря на то, что в одном разговоре вы можете получить доступ к тысячам голосов в одном разговоре, и его ИИ позаботится об анализе данных для вас, в минутах вместо месяцев. Слушайте, что, когда, как, почему (а иногда и где) вашего вызова, с одним вопросом.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и информационные панели для получения ценной информации за считанные минуты. Почему Flowtrail AI: В современном технологически развитом мире существует множество аналитических платформ, и многие из них могут использовать экспертов по аналитике. Напротив, Flowtrail AI позволяет вам задавать любые вопросы о ваших данных и мгновенно получать ответ, поэтому вам не нужно знать SQL-запросы, схемы баз данных или аналитику, чтобы использовать их. Функции: 1. Общайтесь со своими данными: Flowtrail AI автоматически генерирует отчеты, обращаясь к вашей базе данных. Никаких знаний SQL не требуется. Наша система на базе искусственного интеллекта понимает ваши намерения и генерирует запросы, необходимые для получения необходимой вам информации. 2. Расширенное создание наборов данных. Легко переводите описания на простом языке в запросы SQL. Наш механизм искусственного интеллекта интерпретирует ваши инструкции, создает запросы SQL и извлекает соответствующие данные из подключенных баз данных, делая извлечение данных более быстрым и доступным. Используйте динамические параметры для создания настраиваемых наборов данных, реагирующих на ввод пользователя. 3. Настраиваемые отчеты. Настраивайте отчеты в соответствии с вашими потребностями. Настройте визуализацию, форматирование и группировку данных, чтобы создавать подробные и визуально привлекательные отчеты, которые эффективно передают ваши данные. Интегрируйте динамические параметры, чтобы обеспечить интерактивную фильтрацию и персонализированные представления отчетов. 4. Настраиваемые информационные панели: с легкостью создавайте динамические информационные панели с помощью нашего интуитивно понятного интерфейса перетаскивания. Упорядочивайте и изменяйте размеры визуальных элементов для создания информационных панелей, которые предоставляют комплексный обзор ваших данных, позволяя быстро получать ценную информацию и принимать решения. 5. Публикация и внедрение: безопасно делитесь своими отчетами и информационными панелями с заинтересованными сторонами, используя публикацию, защищенную паролем. Это гарантирует, что только авторизованные лица смогут просматривать ваши отчеты и взаимодействовать с ними. Вы также можете интегрировать свои отчеты и информационные панели во внешние платформы или веб-сайты. Улучшите доступность и охват, встраивая визуализации там, где это необходимо. 6. Подключайтесь к любимым базам данных. Легко подключайтесь к предпочитаемым вами базам данных, таким как MySQL, PostgreSQL и MSSQL. Больше опций будут доступны в ближайшее время. Оптимизируйте свой рабочий процесс, получая доступ к данным из ваших любимых источников непосредственно в Flowtrail AI, устраняя необходимость ручного извлечения и импорта данных.
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть свой потенциал.
Runway Financial
runway.com
Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды. Быстрорастущие компании, в том числе Superhuman, AngelList и 818 Tequila, доверяют Runway управление своими финансовыми операциями и уверенное принятие стратегических решений.
Howspace
howspace.com
Howspace - это программное обеспечение для совместного обучения и развития для работников знаний в корпоративных компаниях, учебных услугах и ассоциациях. С помощью Howspace вы можете улучшить влияние ваших инициатив по обучению и развитию - в масштабе, не жертвуя взаимодействием. Howpace дает возможность организациям объединить своих людей, чтобы учиться, сотрудничать и принять решения, которые оказывают влияние. Его платформу-гиды обмениваются путешествиями, имеют смысл в крупных разговорах с ИИ и гарантируют, что каждый играет роль в создании воздействия. Howpace идеально подходит для: - удаленное, гибридное и асинхронное сотрудничество - идеи и мозговой штурм - Стратегическое планирование и консалтинг - Семинары и мероприятия - учебные программы - Сотрудники по борьбе с - Организационная трансформация и управление изменениями - Создание сети и сообщества - И многое другое!
Visyond
visyond.com
Превратите свой Excel в машину для анализа данных, которой сможет управлять каждый. Визуализируйте свои электронные таблицы в виде прогнозных информационных панелей, автоматизируйте финансовую отчетность и совместно работайте над анализом «что, если» и рисками, одновременно защищая модель, конфиденциальные данные и точно контролируя, насколько каждый человек может с ней взаимодействовать. Сохраняйте гибкость электронной таблицы — используйте знакомый синтаксис Excel, включая динамические массивы и XLOOKUP, и быстро анализируйте модель, ее сценарии и создавайте интерактивные визуализации для своей команды. Контролируйте ситуацию: увеличьте возможности вашей команды, чтобы получать ценные сведения и вносить информацию в центральную электронную таблицу безопасным и организованным способом, которым вы управляете. Получите ответы за считанные минуты. Создайте уровень визуализации, чтобы ваша команда могла задавать центральной модели вопросы «что, если», анализировать сценарии и риски и обмениваться интерактивными идеями за считанные минуты. Меньше ошибок, выше безопасность — повысьте точность данных, уменьшите риск ошибок, защитите конфиденциальную информацию и быстрее принимайте лучшие решения.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — это универсальная платформа для анализа корпоративных решений, позволяющая лучше и быстрее принимать решения в вашей коммерческой организации. Принятие решений — самый ценный актив вашей компании. Наша система помогает командам принимать оптимальные решения, внедряя эффективные процессы принятия решений, улучшая сотрудничество и записывая решения, чтобы учиться на результатах и добиваться превосходной производительности.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен для многокритериального принятия решений (MCDM) и совместного анализа (или моделирования выбора). Наши совместные опросы позволяют вам проводить совместный анализ (моделирование выбора или эксперименты с дискретным выбором) с любым количеством участников — потенциально с тысячами! Узнайте, что важно для людей, когда они делают выбор, требующий компромиссов. * Какие критерии учитывают заинтересованные стороны, например. граждане учитывают при принятии решений? * Какие атрибуты дизайна нового продукта наиболее важны для потребителей? * Каков их вес (полезность по частям), отражающий их относительную важность? Программа 1000minds, получившая международное признание за свою научную ценность и удобство для пользователя, получила награды за инновации.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — идеальный инструмент для знакомства с продуктами. Это платформа, предназначенная для устранения разрыва между командами разработчиков продуктов и их пользователями. Предлагая комплексную систему управления обратной связью, UserVoice позволяет компаниям собирать, расставлять приоритеты и действовать в соответствии с предложениями и идеями пользователей. Через интуитивно понятный интерфейс пользователи могут высказывать свои мысли, голосовать за существующие идеи и отслеживать ход предложений, способствуя прозрачности и доверию между брендом и его клиентурой. Сложные аналитические инструменты предоставляют командам разработчиков четкое представление о том, чего на самом деле хотят их клиенты, позволяя им принимать обоснованные решения и создавать продукты, которые находят отклик у их пользовательской базы. UserVoice — это не только обратная связь; речь идет о создании лучшего, более ориентированного на клиента продукта с помощью коллективного разума.
airfocus
airfocus.com
Airfocus предлагает современную и модульную платформу управления проектами. Это предоставляет команды полное решение управлять и передавать свою стратегию, расставить приоритеты в своей работе и решить правильные проблемы. Разработанный с учетом гибкости, Airfocus позволяет быстро настраивать платформу в соответствии с вашими потребностями, не нарушая того, как работает ваша команда.
Productboard
productboard.com
Productboard — это платформа управления продуктами, которая помогает продуктовым командам быстрее выводить на рынок нужные продукты, понимая, что нужно клиентам, расставляя приоритеты в том, что создавать дальше, и согласовывая действия всех вокруг дорожной карты. Более 6000 компаний, включая Microsoft, Zoom, 1-800-Contacts и UiPath, используют Productboard, чтобы понять, что нужно пользователям, расставить приоритеты в том, что делать дальше, и сплотить всех вокруг своей дорожной карты. Компания Productboard, имеющая офисы в Сан-Франциско, Праге и Ванкувере, поддерживается такими ведущими инвесторами, как Dragoneer Investment Group, Tiger Global Management, Index Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners и Credo Ventures.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle помогает лидерам принимать более качественные решения, быстро и эффективно задействуя коллективный разум заинтересованных сторон. Powernoodle — это самая мощная и простая в использовании платформа для принятия решений. Облачные технологии объединены с 50-летним опытом когнитивной, поведенческой науки и науки о принятии решений, чтобы сосредоточить внимание заинтересованных сторон и минимизировать предвзятости, барьеры и дисфункции, типичные для большинства организаций, которые мешают принимать качественные решения. С помощью Powernoodle лидеры могут быстро и легко создавать структурированные действия по принятию решений, которые оптимизируют взаимодействие с заинтересованными сторонами и создают согласованность, необходимую для уверенной работы и превосходства. Powernoodle, основанный на науке и поддерживаемый людьми: эффективные параллельные рабочие процессы приводят к повышению эффективности и гибкости. Меньше времени тратится на встречи, а ценное время возвращается заинтересованным сторонам для других видов деятельности. Сокращение времени цикла сбора информации, обсуждения и принятия решений означает более быстрое выполнение и получение прибыли. Интеллект, разрушающий барьеры, позволяет обойти и свести к минимуму физические барьеры, когнитивные предубеждения и дисфункциональное поведение, которые препятствуют качеству решений. Powernoodle привлекает больше нужных людей к нужным видам деятельности, чтобы они могли поделиться своими знаниями и взглядами. Мощный механизм диалога позволяет получить разнообразную информацию, а мощный анализ данных повышает вовлеченность. Прозрачный и инклюзивный опыт Powernoodle укрепляет доверие и заинтересованность в принятии решений. Встроенная запись решений действует как единый источник достоверной информации для документирования процесса принятия решений, что повышает прозрачность, уверенность и доверие. Надежная и постоянно растущая библиотека, содержащая более 60 шаблонов моделей принятия решений, охватывающих наиболее распространенные предметные области, позволяет руководителям быстро и легко создавать эффективный процесс принятия решений, наиболее подходящий для их конкретных обстоятельств. Powernoodle — это уникальное сочетание облачных технологий и когнитивной, поведенческой науки и науки о принятии решений в мощной, но простой в использовании платформе для принятия решений. Лидеры быстро и эффективно задействуют коллективный разум заинтересованных сторон для принятия более качественных решений. Powernoodle — это, проще говоря, лучший способ принять решение. https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
Loomio
loomio.org
Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — это безопасное место, где люди могут обсуждать и вместе принимать решения. Оно сочетает в себе дискуссионный форум с инструментами поддержки и упрощения принятия решений, которые помогут вашей команде достичь четких результатов.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните бесплатную 14-дневную пробную версию на сайте fibrey.io.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу по сбору отзывов, планированию, принятию решений, составлению дорожных карт и многому другому в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми сегодня платформами. Craft.io становится системой учета продуктов: авторитетным источником данных, подтверждающим эти важные решения по продукту, что позволяет менеджерам по продуктам быть более уверенными, влиять на заинтересованные стороны и руководить с авторитетом.
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