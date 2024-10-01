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Программное обеспечение для принятия решений - Самые популярные приложения - Кюрасао
Программное обеспечение для принятия решений, также известное как программное обеспечение поддержки принятия решений, оптимизирует процесс принятия эффективных решений. Эти инструменты помогают предприятиям делать обоснованные выводы и распространять результаты среди соответствующих заинтересованных сторон. Несмотря на то, что существуют различные варианты программного обеспечения, помогающие предприятиям принимать решения, инструменты принятия решений представляют собой специализированные продукты, предлагающие множество возможностей помощи на протяжении всего процесса принятия решений. Ключевые функции обычно включают анализ сценариев, анализ затрат и выгод, отслеживание консенсуса и отслеживание предыдущих решений. Пользователи могут вводить или импортировать соответствующие данные для анализа, улучшая процесс принятия решений. Программное обеспечение для принятия решений ценно для команд любого типа, особенно в физических группах или для удаленных команд, сотрудничающих из разных мест. Некоторые функции программного обеспечения для принятия решений совпадают с функциями программного обеспечения для управления собраниями и советами директоров, в частности отслеживание консенсуса. Однако специальные инструменты принятия решений предлагают более широкий спектр функций для поддержки процессов принятия решений и обмена результатами с заинтересованными сторонами. Более того, эти инструменты не предназначены исключительно для руководителей высшего звена или членов советов директоров, в отличие от программного обеспечения для управления советами директоров.
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Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Productboard
productboard.com
Productboard — это платформа управления продуктами, которая помогает продуктовым командам быстрее выводить на рынок нужные продукты, понимая, что нужно клиентам, расставляя приоритеты в том, что создавать дальше, и согласовывая действия всех вокруг дорожной карты. Более 6000 компаний, включая Micros...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу по сбору отзывов, планированию, принятию решений, составлению дорожных карт и многому другому в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемыми с...
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle помогает лидерам принимать более качественные решения, быстро и эффективно задействуя коллективный разум заинтересованных сторон. Powernoodle — это самая мощная и простая в использовании платформа для принятия решений. Облачные технологии объединены с 50-летним опытом когнитивной, поведе...
airfocus
airfocus.com
airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и инф...
Runway Financial
runway.com
Финансовая платформа, которую вы не ненавидите. Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — идеальный инструмент для знакомства с продуктами. Это платформа, предназначенная для устранения разрыва между командами разработчиков продуктов и их пользователями. Предлагая комплексную систему управления обратной связью, UserVoice позволяет компаниям собирать, расставлять приоритеты и ...
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть свой пот...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Loomio
loomio.org
Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
Visyond
visyond.com
Превратите свой Excel в машину для анализа данных, которой сможет управлять каждый. Визуализируйте свои электронные таблицы в виде прогнозных информационных панелей, автоматизируйте финансовую отчетность и совместно работайте над анализом «что, если» и рисками, одновременно защищая модель, конфиденц...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — это универсальная платформа для анализа корпоративных решений, позволяющая лучше и быстрее принимать решения в вашей коммерческой организации. Принятие решений — самый ценный актив вашей компании. Наша система помогает командам принимать оптимальные решения, внедряя эффективные процессы ...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — это платформа для взаимодействия и взаимодействия с искусственным интеллектом, которая углубляет взаимодействие, улучшает данные и обеспечивает более быстрый и простой анализ и действия, чтобы вы не теряли ни минуты. ✔️ Получайте более качественную информацию благодаря более насыще...