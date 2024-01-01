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Программное обеспечение для принятия решений - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для принятия решений, также известное как программное обеспечение поддержки принятия решений, оптимизирует процесс принятия эффективных решений. Эти инструменты помогают предприятиям делать обоснованные выводы и распространять результаты среди соответствующих заинтересованных сторон. Несмотря на то, что существуют различные варианты программного обеспечения, помогающие предприятиям принимать решения, инструменты принятия решений представляют собой специализированные продукты, предлагающие множество возможностей помощи на протяжении всего процесса принятия решений. Ключевые функции обычно включают анализ сценариев, анализ затрат и выгод, отслеживание консенсуса и отслеживание предыдущих решений. Пользователи могут вводить или импортировать соответствующие данные для анализа, улучшая процесс принятия решений. Программное обеспечение для принятия решений ценно для команд любого типа, особенно в физических группах или для удаленных команд, сотрудничающих из разных мест. Некоторые функции программного обеспечения для принятия решений совпадают с функциями программного обеспечения для управления собраниями и советами директоров, в частности отслеживание консенсуса. Однако специальные инструменты принятия решений предлагают более широкий спектр функций для поддержки процессов принятия решений и обмена результатами с заинтересованными сторонами. Более того, эти инструменты не предназначены исключительно для руководителей высшего звена или членов советов директоров, в отличие от программного обеспечения для управления советами директоров.

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Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Productboard

Productboard

productboard.com

Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

Равноправие в сотрудничестве стало проще. Программное обеспечение Powernoodle для совместной работы и упрощения работы помогает асинхронно генерировать идеи, совместно принимать решения и сообщать планы действий. Создайте более инклюзивный способ совместной работы, который ориентирует вашу команду н...

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.

Loomio

Loomio

loomio.org

Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим свой вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть сво...

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Финансовая платформа, которую вы не ненавидите. Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды.

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Cloverpop — это универсальная платформа для анализа корпоративных решений, позволяющая лучше и быстрее принимать решения в вашей коммерческой организации. Принятие решений — самый ценный актив вашей компании. Наша система помогает командам принимать оптимальные решения, внедряя эффективные процессы ...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...

Visyond

Visyond

visyond.com

Превратите свой Excel в машину для анализа данных, которой сможет управлять каждый. Визуализируйте свои электронные таблицы в виде прогнозных информационных панелей, автоматизируйте финансовую отчетность и сотрудничайте в анализе «что, если» и рисков, одновременно защищая модель, конфиденциальные да...

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

Единственное корпоративное решение, помогающее лидерам улучшить согласованность, стратегию и производительность посредством масштабных обсуждений в реальном времени.

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