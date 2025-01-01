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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для защиты от DDoS-атак - Самые популярные приложения

Инструменты защиты от распределенного отказа в обслуживании (DDoS) предназначены для защиты сетевой инфраструктуры, веб-сайтов и приложений от DDoS-атак. Эти атаки перегружают веб-сайты чрезмерным трафиком, который обычно создается ботнетами, созданными из взломанных устройств, зараженных вредоносным ПО. Решения для защиты от DDoS работают путем мониторинга веб-трафика и установления базовых показателей для нормальной деятельности. Когда трафик неожиданно возрастает, веб-фильтры обнаруживают эти аномалии и перенаправляют подозрительный трафик в контролируемую среду, не позволяя ему нарушить работу целевого сайта или службы.