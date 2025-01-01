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Инструменты защиты от распределенного отказа в обслуживании (DDoS) предназначены для защиты сетевой инфраструктуры, веб-сайтов и приложений от DDoS-атак. Эти атаки перегружают веб-сайты чрезмерным трафиком, который обычно создается ботнетами, созданными из взломанных устройств, зараженных вредоносным ПО. Решения для защиты от DDoS работают путем мониторинга веб-трафика и установления базовых показателей для нормальной деятельности. Когда трафик неожиданно возрастает, веб-фильтры обнаруживают эти аномалии и перенаправляют подозрительный трафик в контролируемую среду, не позволяя ему нарушить работу целевого сайта или службы.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
StackPath
stackpath.com
StackPath - это платформа облачных вычислений, предлагающая услуги по доставке контента и безопасности для улучшения веб-эффективности.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics — платформа, позволяющая управлять несколькими CDN для улучшения производительности сайтов и предотвращения простоев.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Edgio
edg.io
Edgio помогает компаниям быстрее и безопаснее доставлять контент, предоставляя интегрированную платформу для веб-приложений и потокового видео.
DataDome
datadome.co
DataDome защищает веб-сайты и приложения от бот-атак и мошенничества, анализируя трафик в реальном времени для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.
SiteLock
sitelock.com
SiteLock - приложение для защиты веб-сайтов, предлагающее сканирование на вредоносные программы, удаление угроз и соблюдение стандартов безопасности.
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