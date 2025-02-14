Программное обеспечение для защиты от DDoS-атак - Самые популярные приложения - Сальвадор

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Инструменты защиты от распределенного отказа в обслуживании (DDoS) предназначены для защиты сетевой инфраструктуры, веб-сайтов и приложений от DDoS-атак. Эти атаки перегружают веб-сайты чрезмерным трафиком, который обычно создается ботнетами, созданными из взломанных устройств, зараженных вредоносным ПО. Решения для защиты от DDoS работают путем мониторинга веб-трафика и установления базовых показателей для нормальной деятельности. Когда трафик неожиданно возрастает, веб-фильтры обнаруживают эти аномалии и перенаправляют подозрительный трафик в контролируемую среду, не позволяя ему нарушить работу целевого сайта или службы.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, основанная в 2009 году, является глобальным лидером в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, предоставляя услуги тысячам предприятий, разработчиков и правительственных организаций в более чем 200 странах и регионах. Alibaba Cloud, преданная успеху своих клиентов, предоставляет надежные и безопасные возможности облачных вычислений и обработки данных в рамках своих онлайн -решений. В январе 2017 года Alibaba Cloud стала официальным партнером по облачным услугам Олимпиады.
Fastly
fastly.com
Fastly является поставщиком услуг американских облачных вычислений. Он описывает свою сеть как облачную платформу Edge, которая предназначена для того, чтобы помочь разработчикам расширить свою основную облачную инфраструктуру на край сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает в себя свою сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и сервисы балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fostly включают защиту от атаки отказа в обслуживании, смягчение бота и брандмауэр веб-приложения. Fastly Web Application Firewall использует основное правило проекта безопасности Open Web Application Modsecurity, установленное вместе со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на верхней части лака.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает единую платформу для предоставления высокопроизводительных, безопасных веб-ресурсов и потоковой передачи контента. Благодаря этой полностью интегрированной платформе и комплексным периферийным услугам компании могут доставлять контент быстрее и безопаснее, увеличивая общий доход и ценность бизнеса. Все услуги работают на границе нашей частной глобальной сети с пропускной способностью 250 Тбит/с. Мы обрабатываем 5% всего веб-трафика и быстро растем. Edgio доверяют и доверяют ему TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Канадская хоккейная лига, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach и Kate Spade.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал соучредителем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
SiteLock
sitelock.com
SiteLock, мировой лидер в области решений для обеспечения безопасности веб-сайтов, является единственным поставщиком, предлагающим полную облачную защиту веб-сайтов. Его 360-градусный мониторинг обнаруживает и устраняет угрозы, предотвращает будущие атаки, повышает производительность веб-сайтов и соответствует стандартам соответствия PCI для предприятий любого размера. Основанная в 2008 году, компания защищает более 12 миллионов веб-сайтов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите сайт sitelock.com.
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предоставления услуг, которая обеспечивает единое представление для мониторинга, сравнения, доступа, приобретения и управления несколькими CDN всего за несколько кликов. Пользователи получают наилучшее качество цифрового контента, поскольку наше полностью автоматизированное интеллектуальное решение по балансировке нагрузки постоянно направляет трафик на наиболее эффективную CDN.
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 году DataDome заблокировала более 316 миллиардов мошеннических атак. Ведущие мировые компании, в том числе Tripadvisor и Foot Locker, доверяют DataDome защиту своих веб-сайтов, мобильных приложений и API от мошенничества с учетными записями, мошенничества с платежами, подброса учетных данных, DDoS-атак, мошенничества с рекламой и многого другого. Благодаря рекордно быстрому окупаемости, DataDome предлагает прозрачную аналитику, круглосуточную экспертную оценку SOC, простоту развертывания и более 50 интеграций. Решение не увеличивает задержку для защищенных конечных точек, отвечая на каждый запрос менее чем за 2 миллисекунды благодаря более чем 26 региональным точкам присутствия и технологии автоматического масштабирования. DataDome удобен для потребителей, обеспечивая при этом оптимальную защиту и предлагает единственную безопасную, удобную для пользователя и отвечающую требованиям конфиденциальности систему CAPTCHA и проверку устройств — первую невидимую альтернативу. DataDome предлагает дополнительные решения, специализирующиеся на борьбе с мошенничеством с учетными записями и рекламой. DataDome Ad Protect обнаруживает мошенничество с рекламой, позволяя маркетологам оптимизировать свои кампании. Решение DataDome Account Protect предлагает комплексную защиту от мошенничества с учетными записями, совершаемого людьми и ботами, путем анализа намерений пользователей.
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