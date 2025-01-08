Программное обеспечение для защиты от DDoS-атак - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

DataDome

datadome.co

Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 году DataDome заблокировала более 316 миллиардов мошеннических атак. Ведущие мировые компании, в том числе Tripadvisor и Foot Locker, доверяют DataDome защиту своих веб-сайтов, мобильных приложений и API от мошенничества с учетными записями, мошенничества с платежами, подброса учетных данных, DDoS-атак, мошенничества с рекламой и многого другого. Благодаря рекордно быстрому окупаемости, DataDome предлагает прозрачную аналитику, круглосуточную экспертную оценку SOC, простоту развертывания и более 50 интеграций. Решение не увеличивает задержку для защищенных конечных точек, отвечая на каждый запрос менее чем за 2 миллисекунды благодаря более чем 26 региональным точкам присутствия и технологии автоматического масштабирования. DataDome удобен для потребителей, обеспечивая при этом оптимальную защиту и предлагает единственную безопасную, удобную для пользователя и отвечающую требованиям конфиденциальности систему CAPTCHA и проверку устройств — первую невидимую альтернативу. DataDome предлагает дополнительные решения, специализирующиеся на борьбе с мошенничеством с учетными записями и рекламой. DataDome Ad Protect обнаруживает мошенничество с рекламой, позволяя маркетологам оптимизировать свои кампании. Решение DataDome Account Protect предлагает комплексную защиту от мошенничества с учетными записями, совершаемого людьми и ботами, путем анализа намерений пользователей.