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Программное обеспечение для защиты от DDoS-атак - Самые популярные приложения - Никарагуа
Инструменты защиты от распределенного отказа в обслуживании (DDoS) предназначены для защиты сетевой инфраструктуры, веб-сайтов и приложений от DDoS-атак. Эти атаки перегружают веб-сайты чрезмерным трафиком, который обычно создается ботнетами, созданными из взломанных устройств, зараженных вредоносным ПО. Решения для защиты от DDoS работают путем мониторинга веб-трафика и установления базовых показателей для нормальной деятельности. Когда трафик неожиданно возрастает, веб-фильтры обнаруживают эти аномалии и перенаправляют подозрительный трафик в контролируемую среду, не позволяя ему нарушить работу целевого сайта или службы.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал соучредителем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доста...
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предо...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 ...
SiteLock
sitelock.com
SiteLock, мировой лидер в области решений для обеспечения безопасности веб-сайтов, является единственным поставщиком, предлагающим полную облачную защиту веб-сайтов. Его 360-градусный мониторинг обнаруживает и устраняет угрозы, предотвращает будущие атаки, повышает производительность веб-сайтов и со...