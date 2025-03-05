Приложения для знакомств - Самые популярные приложения - Украина

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Приложения для знакомств — это цифровые платформы, которые облегчают связь и взаимодействие между людьми, ищущими романтические или социальные отношения. Пользователи создают профили с личной информацией и предпочтениями, а приложение использует алгоритмы, чтобы сопоставить их с потенциальными партнерами на основе критериев совместимости, таких как интересы, местоположение и предпочтения. Эти приложения часто включают в себя такие функции, как обмен сообщениями, пролистывание страниц и просмотр профилей, предоставляя людям удобный и доступный способ исследовать и инициировать отношения в эпоху цифровых технологий.
Отправить новое приложение
Pure
pure.app
Pure - это приложение для знакомств для любопытных креативщиков, чтобы появиться в своей самой игривой версии себя. Это пространство, которое можно открыть с вашими желаниями, честно с вашими намерениями и ясны в ваших границах. Связайтесь с единомышленниками, чтобы создать и исследовать новый захватывающий опыт в безопасном, поддерживающем и стыдном свободном пространстве. Пусть ваши увлечения бегут бесплатно, и ваше сердце сходит с ума!
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org — самый популярный сайт откровенных знакомств и знакомств парней с парнями. Присоединяйтесь бесплатно прямо сейчас
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Присоединяйтесь к крупнейшей в мире сети знакомств и социальной сети для взрослых.
Plenty of Fish
pof.com
Много знакомств без рыбы (POF) - это то, где в одиночном разговорах больше разговоров, чем любое другое приложение для знакомств. POF - это больше, чем просто приложение для знакомств. Это опыт. POF предназначен для того, чтобы помочь одиноким найти счастливые отношения! У нас есть самые бесплатные функции, в том числе MeetMe, Livestream, CHAT и многое другое, чтобы встретиться с одиночками и включать в себя уникальные ледоколы, чтобы начать заниматься разговорами! С POF у вас в 2,7 раза больше шансов вступить в разговор в течение первых 24 часов! Присоединяйтесь сейчас и начните общаться с одинокими.
Zoosk
zoosk.com
Знакомства повеселились ... без игр. Сопоставление синглов по всему миру более 13 лет!
Flirt
flirt.com
Познакомьтесь с кокетливыми одинокими людьми рядом с вами на лучшем сайте онлайн-знакомств. Просматривайте знакомства, общайтесь онлайн и начинайте встречаться. Более 400 000 пользователей онлайн. Бесплатная и простая регистрация.
Tinder
tinder.com
Tinder - это геосоциальное приложение для знакомств и онлайн -знакомств, которое позволяет пользователям анонимно проходить или не любить другие профили на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «сопоставлены», они могут обмениваться сообщениями. Tinder, запущенный в 2012 году, в рамках Lach Labs Startup Incubator Labs в качестве совместного предприятия между IAC и мобильной фирмой по разработке приложений Xtreme Labs. К 2014 году Тиндер регистрировал около 2 миллиардов «ударов» в день (согласно https://datingzest.com/tinder-statistics/). Первоначально Tinder требовал доступ к учетной записи Facebook для использования приложения, но он начал разрешать пользователям регистрироваться только на номере телефона в августе 2019 года. Он доступен через мобильное приложение или веб -браузер для компьютеров. Tinder работает на бизнес -модели Freemium.
Grindr
grindr.com
GRINDR-это на основе социальных сетей и онлайн-знакомств для геев, BI, TRANS и Queer. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда он был запущен в марте 2009 года, и с тех пор стало крупнейшим и самым популярным гей -мобильным приложением в мире. Он доступен на устройствах iOS и Android в бесплатных и премиальных версиях (последний называется Grindr XTRA и Grindr Unlimited). Приложение позволяет участникам создавать личный профиль и использовать свою позицию GPS, чтобы поместить их на каскад, где они могут просматривать другие профили, отсортированные по расстоянию и просматривать близлежащие и далекие участники в зависимости от настройки фильтра. Выбор фотографии профиля в просмотре сетки отобразит полный профиль и фотографии этого участника, а также возможность чата, отправить «нажмите», отправить изображения, видеозвонок и поделиться своим точным местоположением.
Bumble
bumble.com
Баймбл изменил то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие встречи в Интернете, к лучшему. Женщины делают первый шаг. На iPhone + Android.
OurTime
ourtime.com
Зрелый одиночный траст www.ourtime.com для лучшего в 50 плюс знакомства. Здесь старые синглы соединяются для любви и общения.
Match
match.com
Матч поднимает знакомства на ваш уровень. Потому что давайте посмотрим правде в глаза: есть только так много гимнастики в левом правом пальце, которую вы можете сделать, когда вы будете готовы к чему-то большему. Наше приложение, поддерживаемое 25-летним опытом и реальными экспертами знакомств, дает вам те даты, которые вам необходимы, чтобы найти то, что вы ищете-от сопоставления до встречи лично.
Badoo
badoo.com
Добро пожаловать в Баду, место на сегодняшний день! В обществе, которое получает выгоду от нашей неуверенности в себе, Баду-это то место, где оно платит, чтобы быть настоящим, не соблюдающим вас. Мы боремся с двусмысленностью современного знакомства с подлинным, нефильтрованным разговором. Мы считаем, что реальная связь рождается от честного в том, кто вы есть и чего вы действительно хотите.
SilverSingles
silversingles.com
Ищете более 50 знакомств? Silversingles - это 50+ сайт знакомств, который встречается рядом с вами в одиночном разряде - пришло время попробовать онлайн -знакомства для себя!
happn
happn.app
С более чем 100 миллионами участников, Happn - это приложение для знакомств, которое позволяет вам найти всех, с которыми вы пересекали пути; People Destiny решила, что вы должны встретиться. Как профили, которые бросаются в глаза, получите влюбленность и, самое главное, собирайтесь вместе!
Mamba
mamba.ru
Мамба — это сеть социальных сайтов знакомств, включающая около 25 000 независимых сайтов и разделов знакомств на крупных порталах и издательских сайтах.
Bumpy
bumpy.app
Дата на международном уровне, чтобы встретиться с одиночками по всему миру. Иностранное сайт знакомств. Попробуйте бесплатно #1 Международное приложение для знакомств в App Store & Google Play, чтобы завести новых друзей по всему миру.
AsianDating
asiandating.com
Познакомьтесь с одинокими азиатами на AsianDating, самом популярном азиатском сайте знакомств, насчитывающем более 4,5 миллионов участников. Присоединяйтесь сейчас и начните заводить значимые связи!
Dating.com
dating.com
Dating.com — это сайт знакомств, где вы можете погрузиться в мир общения, веселья и романтики с подходящими для вас одинокими людьми по всему миру. Знакомства еще никогда не были такими простыми!
Inner Circle
theinnercircle.co
Чувствуете горячую горячую? Давайте дадим вам свидание. Мы смеем на сегодняшний день лучше Добро пожаловать в приложение, которое осмеливается снова сделать свидания. Мы собираем курированный круг серьезно классных синглов, чтобы встретиться, пообщаться и встречаться в реальной жизни. В одном условии мы все здесь на сегодняшний день. Каждый осмеливается приложить немного больше усилий в свой профиль, их картины и их разговор. Таким образом, мы создаем внутренний круг подходящих синглов, с которыми вы действительно хотите встречаться, и тусоваться в реальной жизни. Готовы к лучшему сегодняшнему дню?
ROMEO
romeo.com
Лучший выбор для геев. Познакомьтесь с парнями, подружитесь или найдите любовь на сайте Romeo, iOS или Android. Счастливого знакомства!
MillionaireMatch
millionairematch.com
Крупнейший сайт знакомств для миллионеров с 2001 года. Более 5 миллионов привлекательных женщин и богатых мужчин высокого качества, которые ищут серьезные отношения.
Gaydar
gaydar.net
Гайдар - один из лучших сайтов знакомств для геев и бисексуальных мужчин. Миллионы таких парней, как ты, ищут дружбу, знакомства и отношения. Поделитесь своими интересами и хобби, и Гайдар соответствует вам. Присоединяйтесь сейчас бесплатно, просмотрите и сообщайте. Новый дизайн, чаты и планы путешествий. Поделитесь фотографиями с публичными, частными или осторожными вариантами.
WayToHey
waytohey.com
Выберите лучший бесплатный сайт знакомств, чтобы встретить идеальную пару, или найдите одиноких мужчин и женщин, которые ищут долгосрочные отношения.
Arasana
arasana.com
Arasana — это забавная платформа для знакомств, где вы можете наслаждаться голосовым чатом, не видя своего номера телефона. Нажмите, чтобы безопасно говорить как участник!
Seeking
seeking.com
Seeking.com — крупнейший сайт знакомств для успешных и привлекательных людей. Присоединяйтесь к более чем 46 миллионам ищущих участников и улучшите свои впечатления от знакомств! Первоначально на сайте SeekingArrangement.com.
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – сайт знакомств №1 для тайных встреч! Gleeden — это первый сайт внебрачных знакомств, созданный женщинами для удовлетворения женских потребностей, с высококачественным сообществом, насчитывающим более 10 миллионов участников по всему миру.
eDate
edate.com
Начни играть в Spin To Win онлайн-знакомства! Это виртуальные игровые автоматы и онлайн-игра для знакомств, в которой вы получаете 10 БЕСПЛАТНЫХ вращений в день, чтобы увидеть местных одиноких игроков, с которыми вы можете сравниться! Выигрывайте мгновенные выигрыши, такие как бесплатный обмен сообщениями в чате, повышение профиля, дополнительные вращения и многое другое! Создайте учетную запись за считанные минуты и начните вращаться сегодня. Служба знакомств для настоящих любителей шансов!
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff — бесплатное приложение для быстрых видеознакомств. Присоединяйтесь к виртуальному событию быстрых свиданий или присоединяйтесь к нашей бесплатной службе знакомств!
eHarmony
eharmony.com
Eharmony - это сайт знакомств с более чем 20 -летним опытом. Наше сопоставление помогает вам найти настоящую любовь. Зарегистрируйтесь бесплатно и встретите тысячи единомышленников.
LoveHabibi
lovehabibi.com
Знакомьтесь с новыми людьми. Найдите свою вторую половинку. LoveHabibi предназначен для арабов, мусульман, арабских христиан и всех единомышленников, которые ищут друзей, знакомства и брак.
PinaLove
pinalove.com
PinaLove — это филиппинский сайт знакомств, насчитывающий более миллиона участников. Найдите друзей или любовь на Филиппинах с настоящими филиппинскими девушками. 😘
Parship
parship.com
Интернет-знакомства и серьезные знакомства • Вы ищете долгосрочные отношения? Найдите того, кто действительно вам подходит | Parship.co.uk
Muslima
muslima.com
Найдите своего спутника жизни-мусульманина в нашем приложении для знакомств-мусульман. Нам доверяют более 7,5 миллионов одиноких мусульман и арабов по всему миру в поисках брака и супружеских отношений. Одинокий и мусульманин? Присоединяйтесь к 7,5 миллионам мусульманских женщин и мужчин на сайте «Муслима», которые ищут прочную любовь и брак. Муслима предлагает простой способ связаться с одинокими арабами и мусульманами по всему миру, найти общие интересы и отправить сообщение потенциальным партнерам. Это приложение создано, чтобы сделать любовь возможной, где бы вы ни находились. Наше мусульманское приложение для знакомств идеально подходит арабским и мусульманским женщинам и мужчинам, которые серьезно настроены на свидания для вступления в брак.
Jdate
jdate.com
Jdate — ведущий еврейский сайт знакомств для одиноких евреев, которые хотят наладить хорошие отношения с другими одинокими евреями. Готовы сделать свой?
Cupid.com
cupid.com
Попробуйте лучший сайт онлайн-знакомств и узнайте, почему Cupid.com пользуется успехом у одиноких людей. Найдите всех нужных вам знакомых и назначьте горячие свидания уже сегодня.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com - ведущий сайт онлайн -знакомств для красивых мужчин и женщин. Познакомьтесь, датируйтесь, общайтесь и создайте отношения с привлекательными мужчинами и женщинами. Присоединяйтесь сейчас и найдите свою идеальную матч сегодня!
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4adam - это приложение для знакомств, созданное явно для геев для света или случайных знакомств и, возможно, больше.
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck предлагает услуги знакомств премиум-класса для одиноких людей, ищущих серьезных отношений.
ThaiFriendly
thaifriendly.com
100% настоящие тайские девушки в Бангкоке, Паттайе, Пхукете и по всему Таиланду на ThaiFriendly, сайте тайских знакомств №1! 🔥
LoveAwake
loveawake.com
Бесплатный сайт знакомств для одиноких людей. Абсолютно бесплатные услуги знакомств. Просмотр знакомств одиноких мужчин и женщин без оплаты и регистрации.
EME Hive
emehive.co
Азиатские знакомства для одиноких азиатов и американцев азиатского происхождения в Северной Америке и не только. Мы успешно подключили множество азиатских синглов в США, Канаде, Великобритании, Австралии и за их пределами. Бесплатный просмотр, так зачем колебаться?
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds — это сайт знакомств и социальных сетей, а также приложение для iOS, которое подбирает людей по их музыкальным вкусам.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans — самый активный китайский сайт знакомств в США и Канаде. Это мощный двигатель знакомств SINA и специальный сайт знакомств для телешоу «If You Are the One» 2012 года в США.
MPWH
mpwh.com
Оригинальный сайт знакомств и приложение №1 для одиноких людей, живущих с герпесом! Бесплатно присоединяйтесь и знакомьтесь с людьми с генитальным герпесом и оральным герпесом (ВПГ-1, ВПГ-2) прямо сейчас - MPWH.com
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch — крупнейший и пользующийся наибольшим доверием католический сайт знакомств в мире.
PinkCupid
pinkcupid.com
Pinkcupid увлечен соединением лесбиянок со всего мира с инклюзивным и гостеприимным сообществом лесбиянок, ЛГБТ и бисексуалов.
LesbieMates
lesbiemates.com
Заходите на LesbieMates.com, если вы ищете женщин, с которыми можно пообщаться прямо сейчас. Этот сайт знакомств для лесбиянок предоставляет доступ к одиноким геям и бисексуалам из вашего региона.
Positive Singles
positivesingles.com
Лучший и крупнейший сайт и приложение знакомств, передающихся половым путем, для людей с герпесом (ВПГ-1, ВПГ-2), ВПЧ, ВИЧ/СПИДом и гепатитом. Присоединяйтесь БЕСПЛАТНО и знакомьтесь с одинокими людьми с ЗППП
BiCupid
bicupid.com
Лучший и крупнейший в мире сайт знакомств для бисексуалов и друзей-бисексуалов. Бисексуальные женщины, бисексуальные мужчины и бисексуальные пары, билюбопытные, бисексуальные знакомства, бисексуальные ммж, бисексуальные одиночки, бисексуальная пара, бисексуальная сваха, бисексуальный чат, альтернатива, встреча.
Pairlife
pairife.jp
«PairLife», «серьезный» сервис знакомств, которым пользуются мужчины и женщины, занимающиеся браком и любовной деятельностью. Появилось долгожданное приложение для сопоставления! Даже если вы участвуете в сватовстве, уличных тусовках и совместных тусовках, найти партнера не получается. В мои 30 и 40 лет препятствия возросли, и я не могу заводить друзей или любовников.
ColombianCupid
colombiancupid.com
Колумбианкупид: любимое приложение для колумбийских знакомств для более чем 2 000 000 синглов по всему миру. Это одно из самых надежных и любимых латиноамериканских приложений для знакомств, соединяющих колумбийских женщин и мужчин по всему миру. Ищете ли вы отличное свидание, больше друзей или этого идеального партнера, Колумбианкупид - ваша отправная точка. С этим приложением для колумбийских знакомств вы можете создать новую учетную запись и начать писать историю любви за считанные минуты. Колумбианкупид идеально подходит для мужчин и женщин: * Желание встречаться с колумбийскими синглами. * Заинтересован в латинском знакомстве. * В надежде встретиться с людьми, которые разделяют любовь к Колумбии, ее людям и латиноамериканской культуре.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
Вы ищете филиппинские синглы? Может, вы заинтересованы в филиппинских знакомствах? Или, может быть, вы надеетесь встретиться с одиночками на Филиппинах или Маниле? Добро пожаловать в Filipinocupid, где синглы со всего мира могут встретиться и начать филиппинские знакомства онлайн. Filipinocupid является приложением для знакомств для миллионов одиноких женщин и мужчин по всему миру. Более 5,5 миллионов участников присоединились к сайту, в поисках любви и связи. Filipinocupid - это приложение для вас, если вы: * Хочу встречаться с филиппинскими синглами; * Заинтересованы в азиатских знакомствах; или * Хотите встретиться с путешественниками по всему миру, которые разделяют общую любовь к Филиппинам, филиппинской культуре и всем, что предлагает Юго -Восточная Азия!
ThaiCupid
thaicupid.com
Thaicupid - это сайт знакомств для одиночных игр в Таиланде - Паттайя, Бангкок, Пхукет, Чанг Май и другие и бывшие пары, живущие за границей. Вы можете поболтать тайские синглы со всего мира, используя приложение Thaicupid на своем телефоне! Thaicupid увлечен соединением тайских женщин и мужчин со всего мира, потому что все заслуживают того, чтобы общаться и легко встретиться в поисках любви.
Meetic
meetic.com
Зарегистрируйтесь бесплатно на Meetic, серьезном сайте знакомств, где вы можете проконсультироваться с профилями тысяч одиноких по всей Франции. Meetic - это французская онлайн -служба знакомств, основанная в ноябре 2001 года и часть группы матчей с 2013 года.
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный помочь оптимизировать профили пользователей онлайн-знакомств и повысить их шансы на успех на таких платформах знакомств, как Tinder, Bumble и других. ИИ помогает создавать привлекательные и захватывающие биографии знакомств на основе передовых исследований с целью оптимизации профилей для повышения привлекательности. Он представляет собой индивидуальный подход, нацеленный на подходящие совпадения, демонстрируя личности пользователей и то, что они ищут в своих совпадениях. Этот инструмент также повышает привлекательность пользователей и улучшает общее качество совпадений. Кроме того, LoveGenius помогает генерировать персонализированные вступительные фразы и ответы, намереваясь превратить увлекательные онлайн-разговоры в реальные свидания. Более того, его применимость распространяется на широкий спектр приложений для знакомств. LoveGenius также предлагает пользователям руководство, помогающее им написать убедительные биографии, выбрать эффектные фотографии и избежать распространенных ошибок.
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night — это получасовые 5-минутные видео-свидания каждый понедельник вечером в 19:00. Вы сообщите нам, что ищете, и мы объединим вас с 6 разными людьми. Это простой способ получить максимальную отдачу от вашей жизни на свиданиях.
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com — это онлайн-сервис знакомств и отношений, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания предлагает то, что она называет «Системой полной совместимости Duet (Duet)». Perfectmatch.com разработан доктором Пеппером Шварцем. Дуэт создан по образцу теста Майерс-Бриггс. Он выбирает и сопоставляет наиболее подходящие для вас синглы.
DateMyAge
datemyage.com
Зрелые одиночки молодые в душе. Присоединяйтесь к нашему сообществу зрелых синглов и найдите теплую и значимую связь!
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool — это онлайн-платформа знакомств, ориентированная на студентов и выпускников университетов. Для этого требуется адрес электронной почты университета и утверждается, что к нему могут присоединиться только проверенные студенты и выпускники. Это позволяет пользователям фильтровать доступ к своим профилям по школам, факультетам, отдельным лицам и другим группам - при условии соблюдения той же политики безопасности, основанной на адресах электронной почты университетов.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.