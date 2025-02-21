Приложения для знакомств - Самые популярные приложения - Того

Grindr

grindr.com

GRINDR-это на основе социальных сетей и онлайн-знакомств для геев, BI, TRANS и Queer. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда он был запущен в марте 2009 года, и с тех пор стало крупнейшим и самым популярным гей -мобильным приложением в мире. Он доступен на устройствах iOS и Android в бесплатных и премиальных версиях (последний называется Grindr XTRA и Grindr Unlimited). Приложение позволяет участникам создавать личный профиль и использовать свою позицию GPS, чтобы поместить их на каскад, где они могут просматривать другие профили, отсортированные по расстоянию и просматривать близлежащие и далекие участники в зависимости от настройки фильтра. Выбор фотографии профиля в просмотре сетки отобразит полный профиль и фотографии этого участника, а также возможность чата, отправить «нажмите», отправить изображения, видеозвонок и поделиться своим точным местоположением.