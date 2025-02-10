Приложения для знакомств - Самые популярные приложения - Сомали

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Приложения для знакомств — это цифровые платформы, которые облегчают связь и взаимодействие между людьми, ищущими романтические или социальные отношения. Пользователи создают профили с личной информацией и предпочтениями, а приложение использует алгоритмы, чтобы сопоставить их с потенциальными партнерами на основе критериев совместимости, таких как интересы, местоположение и предпочтения. Эти приложения часто включают в себя такие функции, как обмен сообщениями, пролистывание страниц и просмотр профилей, предоставляя людям удобный и доступный способ исследовать и инициировать отношения в эпоху цифровых технологий.
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Grindr
grindr.com
Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным мобильным приложением для геев в мире. Он доступен на устройствах iOS и Android как в бесплатной, так и в премиум-версии (последняя называется Grindr XTRA и Grindr Unlimited). Приложение позволяет участникам создавать личный профиль и использовать свое положение GPS для размещения их в каскаде, где они могут просматривать другие профили, отсортированные по расстоянию, и просматриваться ближайшими и дальними участниками в зависимости от настроек фильтра. При выборе фотографии профиля в виде сетки отобразятся полный профиль и фотографии этого участника, а также возможность общаться в чате, отправлять «нажатие», отправлять фотографии, совершать видеозвонки и делиться своим точным местоположением.
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool — это онлайн-платформа знакомств, ориентированная на студентов и выпускников университетов. Для этого требуется адрес электронной почты университета и утверждается, что к нему могут присоединиться только проверенные студенты и выпускники. Это позволяет пользователям фильтровать доступ к своим профилям по школам, факультетам, отдельным лицам и другим группам - при условии соблюдения той же политики безопасности, основанной на адресах электронной почты университетов.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org — самый популярный сайт откровенных знакомств и знакомств парней с парнями. Присоединяйтесь бесплатно прямо сейчас
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com — это онлайн-сервис знакомств и отношений, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания предлагает то, что она называет «Системой полной совместимости Duet (Duet)». Perfectmatch.com разработан доктором Пеппером Шварцем. Дуэт создан по образцу теста Майерс-Бриггс. Он выбирает и сопоставляет наиболее подходящие для вас синглы.
Parship
parship.com
Интернет-знакомства и серьезные знакомства • Вы ищете долгосрочные отношения? Найдите того, кто действительно вам подходит | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck предлагает услуги знакомств премиум-класса для одиноких людей, ищущих серьезных отношений.
Jdate
jdate.com
Jdate — ведущий еврейский сайт знакомств для одиноких евреев, которые хотят наладить хорошие отношения с другими одинокими евреями. Готовы сделать свой?
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – сайт знакомств №1 для тайных встреч! Gleeden — это первый сайт внебрачных знакомств, созданный женщинами для удовлетворения женских потребностей, с высококачественным сообществом, насчитывающим более 10 миллионов участников по всему миру.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar — один из лучших сайтов знакомств для геев и бисексуальных мужчин. Миллионы таких парней, как ты, ищут дружбу, знакомства и отношения. Поделитесь своими интересами и хобби, и Гайдар подберет вам компанию. Присоединяйтесь сейчас бесплатно, просматривайте и отправляйте сообщения. Новый дизайн, чаты и планы путешествий. Делитесь фотографиями с общедоступными, частными или конфиденциальными вариантами.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Присоединяйтесь к крупнейшей в мире сети знакомств и социальной сети для взрослых.
MillionaireMatch
millionairematch.com
Крупнейший сайт знакомств для миллионеров с 2001 года. Более 5 миллионов привлекательных женщин и богатых мужчин высокого качества, которые ищут серьезные отношения.
Cupid.com
cupid.com
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Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection — это онлайн-сервис знакомств, предназначенный для одиноких христиан в Великобритании и Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Сингапуре и Гонконге. Christian Connection принадлежит и управляется компанией Widernet Communications Ltd, расположенной в Лондоне, Великобритания.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
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AnastasiaDate
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Seeking
seeking.com
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colombiancupid.com
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pairife.jp
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BiCupid
bicupid.com
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positivesingles.com
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bumpy.app
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tastebuds.fm
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CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch — крупнейший и пользующийся наибольшим доверием католический сайт знакомств в мире.
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bumble.com
Bumble изменил к лучшему то, как люди встречаются, находят друзей и восприятие онлайн-знакомств. Женщины делают первый шаг. На Айфон+Андроид.
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2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans — самый активный китайский сайт знакомств в США и Канаде. Это мощный двигатель знакомств SINA и специальный сайт знакомств для телешоу «If You Are the One» 2012 года в США.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam — это приложение для знакомств, созданное специально для геев для легких или случайных свиданий и, возможно, большего.
OurTime
ourtime.com
Одинокие зрелые люди доверяют www.ourtime.com лучшим сайтам для знакомств старше 50 лет. Здесь пожилые одинокие люди соединяются ради любви и общения.
Tinder
tinder.com
Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder был запущен в 2012 году в рамках стартап-инкубатора Hatch Labs как совместное предприятие IAC и компании по разработке мобильных приложений Xtreme Labs. К 2014 году Tinder регистрировал около 2 миллиардов «свайпов» в день (по данным https://datingzest.com/tinder-statistics/). Изначально для использования приложения Tinder требовался доступ к учетной записи Facebook, но в августе 2019 года он начал разрешать пользователям регистрироваться только по номеру телефона. Доступ к нему возможен через мобильное приложение или веб-браузер для компьютеров. Tinder работает по бизнес-модели freemium.
happn
happn.app
Happn — это приложение для знакомств, насчитывающее более 100 миллионов участников, которое позволяет вам найти всех, с кем вы пересекались; Судьба народа решила, что вам следует встретиться. Ставьте лайк профилям, которые бросаются в глаза, влюбляйтесь и, самое главное, собирайтесь вместе!
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night — это получасовые 5-минутные видео-свидания каждый понедельник вечером в 19:00. Вы сообщите нам, что ищете, и мы объединим вас с 6 разными людьми. Это простой способ получить максимальную отдачу от вашей жизни на свиданиях.
Muslima
muslima.com
Найдите своего спутника жизни-мусульманина в нашем приложении для знакомств-мусульман. Нам доверяют более 7,5 миллионов одиноких мусульман и арабов по всему миру в поисках брака и супружеских отношений. Одинокий и мусульманин? Присоединяйтесь к 7,5 миллионам мусульманских женщин и мужчин на сайте «Муслима», которые ищут прочную любовь и брак. Муслима предлагает простой способ связаться с одинокими арабами и мусульманами по всему миру, найти общие интересы и отправить сообщение потенциальным партнерам. Это приложение создано, чтобы сделать любовь возможной, где бы вы ни находились. Наше мусульманское приложение для знакомств идеально подходит арабским и мусульманским женщинам и мужчинам, которые серьезно настроены на свидания для вступления в брак.
DateMyAge
datemyage.com
Зрелые одинокие, молодые душой. Присоединяйтесь к нашему сообществу зрелых одиноких людей и найдите теплую и значимую связь!
eHarmony
eharmony.com
eharmony — сайт знакомств с более чем 20-летним опытом. Наше сопоставление поможет вам найти настоящую любовь. Зарегистрируйтесь бесплатно и познакомьтесь с тысячами единомышленников.
Ferzu
ferzu.com
Социальная сеть и знакомства для фурри, антросов и фурри-фандома
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