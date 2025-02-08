Приложения для знакомств - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Приложения для знакомств — это цифровые платформы, которые облегчают связь и взаимодействие между людьми, ищущими романтические или социальные отношения. Пользователи создают профили с личной информацией и предпочтениями, а приложение использует алгоритмы, чтобы сопоставить их с потенциальными партнерами на основе критериев совместимости, таких как интересы, местоположение и предпочтения. Эти приложения часто включают в себя такие функции, как обмен сообщениями, пролистывание страниц и просмотр профилей, предоставляя людям удобный и доступный способ исследовать и инициировать отношения в эпоху цифровых технологий.
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Tinder
tinder.com
Tinder — это геосоциальная сеть и приложение для онлайн-знакомств, которое позволяет пользователям анонимно ставить лайки или антипатии другим профилям на основе их фотографий, небольшой биографии и общих интересов. Как только два пользователя «совпадут», они смогут обмениваться сообщениями. Tinder был запущен в 2012 году в рамках стартап-инкубатора Hatch Labs как совместное предприятие IAC и компании по разработке мобильных приложений Xtreme Labs. К 2014 году Tinder регистрировал около 2 миллиардов «свайпов» в день (по данным https://datingzest.com/tinder-statistics/). Изначально для использования приложения Tinder требовался доступ к учетной записи Facebook, но в августе 2019 года он начал разрешать пользователям регистрироваться только по номеру телефона. Доступ к нему возможен через мобильное приложение или веб-браузер для компьютеров. Tinder работает по бизнес-модели freemium.
Grindr
grindr.com
Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным мобильным приложением для геев в мире. Он доступен на устройствах iOS и Android как в бесплатной, так и в премиум-версии (последняя называется Grindr XTRA и Grindr Unlimited). Приложение позволяет участникам создавать личный профиль и использовать свое положение GPS для размещения их в каскаде, где они могут просматривать другие профили, отсортированные по расстоянию, и просматриваться ближайшими и дальними участниками в зависимости от настроек фильтра. При выборе фотографии профиля в виде сетки отобразятся полный профиль и фотографии этого участника, а также возможность общаться в чате, отправлять «нажатие», отправлять фотографии, совершать видеозвонки и делиться своим точным местоположением.
Zoosk
zoosk.com
Знакомства развлеклись... без игр. Подходящие синглы по всему миру уже более 13 лет!
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool — это онлайн-платформа знакомств, ориентированная на студентов и выпускников университетов. Для этого требуется адрес электронной почты университета и утверждается, что к нему могут присоединиться только проверенные студенты и выпускники. Это позволяет пользователям фильтровать доступ к своим профилям по школам, факультетам, отдельным лицам и другим группам - при условии соблюдения той же политики безопасности, основанной на адресах электронной почты университетов.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org — самый популярный сайт откровенных знакомств и знакомств парней с парнями. Присоединяйтесь бесплатно прямо сейчас
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com — это онлайн-сервис знакомств и отношений, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания предлагает то, что она называет «Системой полной совместимости Duet (Duet)». Perfectmatch.com разработан доктором Пеппером Шварцем. Дуэт создан по образцу теста Майерс-Бриггс. Он выбирает и сопоставляет наиболее подходящие для вас синглы.
Parship
parship.com
Интернет-знакомства и серьезные знакомства • Вы ищете долгосрочные отношения? Найдите того, кто действительно вам подходит | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck предлагает услуги знакомств премиум-класса для одиноких людей, ищущих серьезных отношений.
Jdate
jdate.com
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Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – сайт знакомств №1 для тайных встреч! Gleeden — это первый сайт внебрачных знакомств, созданный женщинами для удовлетворения женских потребностей, с высококачественным сообществом, насчитывающим более 10 миллионов участников по всему миру.
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gaydar.net
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AdultFriendFinder
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pairife.jp
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BiCupid
bicupid.com
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positivesingles.com
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Adam4Adam
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2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans — самый активный китайский сайт знакомств в США и Канаде. Это мощный двигатель знакомств SINA и специальный сайт знакомств для телешоу «If You Are the One» 2012 года в США.
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