Приложения для знакомств - Самые популярные приложения - Судан

Grindr

grindr.com

Grindr — это приложение для социальных сетей и онлайн-знакомств на основе местоположения для геев, бисексуалов, трансгендеров и гомосексуалистов. Это было одно из первых геосоциальных приложений для геев, когда оно было запущено в марте 2009 года, и с тех пор оно стало крупнейшим и самым популярным мобильным приложением для геев в мире. Он доступен на устройствах iOS и Android как в бесплатной, так и в премиум-версии (последняя называется Grindr XTRA и Grindr Unlimited). Приложение позволяет участникам создавать личный профиль и использовать свое положение GPS для размещения их в каскаде, где они могут просматривать другие профили, отсортированные по расстоянию, и просматриваться ближайшими и дальними участниками в зависимости от настроек фильтра. При выборе фотографии профиля в виде сетки отобразятся полный профиль и фотографии этого участника, а также возможность общаться в чате, отправлять «нажатие», отправлять фотографии, совершать видеозвонки и делиться своим точным местоположением.