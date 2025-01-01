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Инструменты безопасности баз данных необходимы предприятиям для защиты данных, хранящихся в их базах данных, и обеспечения их надлежащего использования. Многие из этих инструментов также предлагают мониторинг активности базы данных, который отслеживает действия внутри базы данных, чтобы гарантировать, что только авторизованные лица могут получить доступ к конфиденциальной информации. Общие функции включают оценку базы данных и тестирование безопасности, которые помогают поддерживать стандарты безопасности и моделировать потенциальные угрозы. Шифрование — еще одна ключевая функция, гарантирующая, что данные останутся недоступными в случае утечки или взлома. Эти инструменты могут защитить базы данных, независимо от того, находятся ли они локально, в облаке или в гибридной среде, хотя конкретные функции могут различаться в зависимости от решения. Компании внедряют эти инструменты, чтобы добавить дополнительный уровень защиты своих данных.
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Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.
JackDB
jackdb.com
JackDB — это веб-клиент для работы с базами данных, позволяющий создавать и выполнять SQL-запросы с поддержкой безопасности и управления структурами данных.
Satori
satoricyber.com
Satori – платформа для обеспечения безопасности данных, позволяющая командам управлять доступом, отслеживать использование данных и соблюдение норм в одной консоли.
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