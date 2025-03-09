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Программное обеспечение безопасности баз данных
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Программное обеспечение безопасности баз данных - Самые популярные приложения - Ватикан

Инструменты безопасности баз данных необходимы предприятиям для защиты данных, хранящихся в их базах данных, и обеспечения их надлежащего использования. Многие из этих инструментов также предлагают мониторинг активности базы данных, который отслеживает действия внутри базы данных, чтобы гарантировать, что только авторизованные лица могут получить доступ к конфиденциальной информации. Общие функции включают оценку базы данных и тестирование безопасности, которые помогают поддерживать стандарты безопасности и моделировать потенциальные угрозы. Шифрование — еще одна ключевая функция, гарантирующая, что данные останутся недоступными в случае утечки или взлома. Эти инструменты могут защитить базы данных, независимо от того, находятся ли они локально, в облаке или в гибридной среде, хотя конкретные функции могут различаться в зависимости от решения. Компании внедряют эти инструменты, чтобы добавить дополнительный уровень защиты своих данных.

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Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori — это платформа безопасности данных, которая позволяет группам обработки данных предоставить своим пользователям возможность быстро обрабатывать свои данные, соблюдая при этом требования безопасности и соответствия требованиям. Это, в свою очередь, помогает компаниям выигрывать с помощью данных и быстрее готовиться к использованию ИИ. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в ваших базах данных, озерах и хранилищах, отслеживает использование данных и динамически применяет политики безопасности. Комплексный DSP Satori управляет доступом, разрешениями, безопасностью и политиками соответствия — и все это с единой консоли. Satori постоянно обнаруживает конфиденциальные данные в хранилищах данных и динамически отслеживает использование данных, применяя соответствующие политики безопасности. Satori позволяет группам обработки данных масштабировать эффективное использование данных во всей организации, соблюдая при этом все требования к безопасности данных и соответствию требованиям.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает наиболее полный спектр защиты независимо от того, где хранятся, перемещаются или используются ваши данные, включая локальную среду, облако и где бы то ни было между ними.

JackDB

JackDB

jackdb.com

JackDB — это безопасная среда совместной работы для ваших запросов и анализа данных.

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